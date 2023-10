Proč je Pavel na Hradě? Ukázalo se v EU. Zní: „Zrada.“ „Škodí.“

reklama

Anketa Dopadly slovenské volby dobře? Dopadly 95% Nedopadly 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 20532 lidí

V příspěvku se dále můžeme dočíst, že v době, kdy čeští novináři ve flanelových košilích nadšeně aplaudovali generálu NATO k vítězství v českých prezidentských volbách, poznamenal Martínek, že jde o Pyrrhovo vítězství.

„Nevyhrál žádný demokrat. Ale voják, vyškolený v sovětských vojenských školách, rozvědčík a pozdější vysoký představitel NATO,“ konstatuje a přidává svůj názor na to, proč byl Pavel za prezidenta zvolen.

„Myslím si, že hlavním účelem jeho instalace bylo, aby při případné eskalaci konfliktu na Ukrajině podpořil veškeré kroky, které se rozhodnou v centrále NATO. A to i včetně těch, kterých se všichni obáváme,“ napsal s tím, že od generála nic dobrého nečeká a že může pouze překvapit.

A evidentně se překvapení dočkal, neboť dále v textu stojí, že generálovo vyjádření, v říjnu 2023, z něhož vyplývá, že malým evropským státům je potřeba v EU odejmout právo veta, je pro něj nepřekvapivé.

„Cílem je pochopitelně omezit manévrovací prostor států při jejich vlastním rozhodování. Koncentrovat výkonnou pravomoc až na úroveň velkých celků. Kam už, v praxi rozhodnutí jednotlivých politických reprezentací jednotlivých států nedosáhnou a státy i jednotlivé vlády už poté nedokážou nic ovlivnit,“ rozebírá režisér ze svého pohledu Pavlova slova.

Veto podle Martínka představuje poslední záchrannou brzdu, kterou má stát k dispozici, kdy jsou jeho bytostné zájmy ohroženy.

„A toto je třeba zrušit a eliminovat,“ podotýká zjevně ironicky s odkazem na prezidentova slova a dodává, že ne každý, koho vám před volbami naservírují média, je tím, komu o demokracii a fungující ekonomiku jde.

A přidává i pohled, kterým vysvětluje zájmy těch, kteří usilují o rozšiřování EU a NATO východním směrem.

„Existuje zde navíc jasně daný geopolitický vektor. Směr Rusko. Západní kapitalistický systém potřebuje další silný impulz, jakým bylo rozšíření západního systému o země střední a východní Evropy.“

A důvody takového chování? Ty spočívají podle režiséra v pravidelném, stamiliardovém výpalném z každé z těchto malých zemí, které představuje královsky zhodnocené investice.

Fotogalerie: - U hrobu Havla

„Ale teprve až Rusko, se svými zdroji, půdou, rozlohou i přírodním bohatstvím představuje bájné Eldorado, které pomalu bankrotujícímu západnímu ekonomickému systému může znovu vdechnout život,“ naznačuje Martínek, že podle něj je skutečným cílem expanze na východ Rusko a jeho zdánlivě nekonečné přírodní a surovinové zdroje.

„Jsou tedy potřeba dobrodruzi, kteří vyhoví aktuální poptávce a trendu,“ naznačuje, že jedním z nich by mohl být i český prezident.

„Pro ně je důležité prosadit, prodat nebo vyhandlovat poslední opěrné body rozhodujících pravomocí podrobených středo- a východoevropských států a odevzdat je na úroveň EU nebo NATO. Tak, aby rozhodující pravomoci byly jednoduše koncentrovány,“ vrací se Martínek opět k možnému zrušení práva VETO pro malé evropské státy, jak o něm mluvil český prezident Petr Pavel.

„Proč si tohle necháváme líbit,“ končí režisér spíše řečnickou otázkou a přidává další, podle něj podstatnější.

„Proč si tohle způsobujeme sami? Právo volby je stále na nás,“ uzavírá David Martínek svůj příspěvek na facebooku.

Nebyl ale rozhodně sám, komu ležel Pavlův projev na srdci.

Na stejné sociální síti se k němu vyjádřila i komentátorka Karolína Stonjeková.

„Ad Petr Pavel a právo veta: Asi by se dalo žít s tím, že máme prezidenta, který české národní zájmy nehájí. Hůř se bude žít s vědomím, že máme prezidenta, který je přímo poškozuje,“ naznačila, že Pavlova snaha o zrušení práva VETO může být brána i jako poškozování zájmů České republiky.

Prezidentova slova nenechala klidného ani šéfredaktora serveru Echo24.cz Dalibora Balšínka.

„Úvaha prezidenta, že se můžeme v EU vzdát veta, je zrada na českých zájmech, dýka do zad zemím ve střední Evropě a dalších malých zemí, ze kterých by se staly gubernie velkých,“ myslí si a pokračuje ještě v ostřejším tónu.

Úvaha prezidenta, že se můžeme v EU vzdát veta je zrada na českých zájmech, dýka do zad zemím ve střední Evropě a dalších malých zemí, ze kterých by se staly gubernie velkých. Je to politický zločin. Jiným symptomem je, že si toho všiml jen jeden český deník... — Dalibor Balšínek (@balsinek) October 5, 2023

„Je to politický zločin.“

Všímá si ale i jiné souvislosti. A tou je fakt, že slova Petra Pavla nechala klidnými téměř všechny deníky v zemi.

„Jiným symptomem je, že si toho všiml jen jeden český deník,“ napsal Balšínek s odkazem na iDnes.cz a článek, kde se proti zrušení práva VETO rozhodně postavil šéf opozičního hnutí ANO Andrej babiš.

„Je to otázka svrchovanosti. Ztráta veta by pro nás byla fatální. Pak už bychom neprosadili vůbec nic. Rada EU, kde jsou prezidenti a premiéři, je pro nás nejdůležitějším místem. To nepochopil pan premiér a pan prezident teď vykládá nesmysly. Jak si to představuje? Že by nás všechny řídily Německo s Francií? Pro mě to je No Go. Kdyby se to stalo, můžeme to rovnou zabalit,“ naznačil Babiš to, že se o zrušení práva VETO nehodlá za žádných okolností bavit a považuje ho za základní pro fungování EU.

Psali jsme: Pokud by si ho spojili s Pavlem... Zhrození nad výroky zástupce vojenské kanceláře prezidenta Duka: „Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky.“ V publiku Pavel „Zelenskyj se musí probrat.“ Poslední výroky byly na Holce moc. I Černochovou pochválil Past na Petra Pavla. Začínají problémy, přijde zklamání. U Klause jsou si jisti

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE