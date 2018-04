Proč jste tak sprostý? To budete koukat, co Pavel Novotný odpověděl

Jednoho ze čtenářů serveru ParlamentníListy.cz zarazilo, že Pavel Novotný tak často sahá k hrubým slovům, když se vyjadřuje k dnešním problémům české společnosti. Je to o to překvapivější, že otec politika a novináře, bavič Petr Novotný, se hrubému vyjadřování v médiích vyhýbal.

„Třeba se tím chcete od ostatních jen odlišit, což by bylo normální tak do vašich 20 let věku. Nyní již to působí jako chorobná úchylka a v tom případě Vám doporučuji vhodné vyšetření, něco je u vás špatně. Pokud vás tento můj dotaz bude nějak iritovat, tak se omlouvám, myslím to s vámi dobře,“ napsal čtenář.

Novotný odvětil, že tím chce dát najevo, co si myslí o serveru ParlamentníListy.cz a také o jeho čtenářích.

„Odpovím čistou pravdu, sám jsem zvědav, zda budete schopen ji přijmout: Dělal jsem to ZÁMĚRNĚ, abych nasral příjemce textu – čtenáře PL, média, která nemusím, neb šíří dezinformace. V civilním životě se projevuji v zásadě bez vulgarismů a všimněte si, že i v jiných médiích dvacet let zpátky se vyjadřuji diametrálně odlišným způsobem. Mě prostě baví na PL útočit přímo na příjemce textu, čtenáře PL, kterými také pohrdám a považuji je za voly, zatímco sám sebe považuji za inteligentního kluka, kterého prostě baví tepat předsudky a bojovat s nimi,“ napsal Pavel Novotný.

Image „vulgárního debila“ si prý vybudoval záměrně. Čtenáři poté sdělil, že si s ním rád popovídá naprosto civilně. Poslal mu také své telefonní číslo.

Pavel Novotný ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

zastupitel měst. části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zdálo se však, že odpověď Novotného některým lidem nestačila. Přečetla si ji také jedna ze čtenářek serveru PL.cz a konstatovala, že na ni Novotný působí jako hulvát i jinde než jen na serveru ParlamentníListy.cz.

„Můj názor je, že částečně lžete, protože jste hulvát i v normálním životě, viděla jsem některé pořady s vámi v tv-dokumentu o vaší práci, povaloval jste se doma a mluvil jak dlaždič, a nějaké řeči, že tu Ivetu stejně nakonec zabijete, a pak Prostřeno, kde jste odpuzoval lidi jak svými umaštěnými slipami před návštěvou, tak i sprostou mluvou. Takže se to zjevně nevztahuje jen na čtenáře PL, že? Chcete se vetřít k Soukupovi – chacha – ten je slušný a inteligentní člověk, poletíte velmi rychle, ani vaše přetvařování vám nepomůže! Otázka zní, proč lžete, že jste hulvát jen na PL,“ vypálila na Novotného čtenářka.

Novotný ani tuto rekci čtenářky nenechal bez odpovědi. Pojal ji ovšem lehce familiárně. „Andrejko, musíš psát více srozumitelně, moc nerozumím tomu, co mi sděluješ,“ začal. Následně přidal šest bodů, v nichž své chování vysvětlil.

V prvé řadě zdůraznil, že pořad Prostřeno jede podle scénáře, takže je nalinkován dopředu. Věta o Ivetě Bartošové je podle Novotného vytržena z kontextu. „Ale to bys nepochopila, nevíš, co je to kontext,“ rýpl si Novotný do čtenářky.

„Čtenáře PL jsem urážel cíleně ve snaze je vyprudit a donutit k emoci, podívej, jak ses čapla, díky,“ doplnil ve třetím bodu. „Celá moje veřejná prezentace je cílené budování image společensky nepřijatelného, hrubého idiota. Je to celé iluze, stejně jako moje vada řeči, ale to už by bylo něco zcela mimo vaše možnosti chápání a netrapte se tím,“ dodal pro dokreslení ve čtvrtém bodě.

Jako hulvát prý vystupuje jen a pouze na serveru PL.cz, o čemž je ochoten dámu přesvědčit, pakliže mu zavolá.

Psali jsme: Ne, nevyhošťovat Rusy, zaznělo překvapivě z ČT. A objevily se převratné informace o Skripalovi a jeho dceři Šipku do p*dele? Pavel Novotný vyjasnil, proč vzal práci u Jaromíra Soukupa. Fanoušci Zemana se budou divit Barrandovským pořadem Aféry bude nově provázet Pavel Novotný Pavel Novotný skončil před soudem kvůli Ortelu. Sprostá slova. No a kdyby teprve viděl tohle, to by koukal

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp