Proč si ČT stále zve tyto lidi? To víte... U Xavera se rýpalo i do nedohledatelných peněz. A ten Bakala...

Novinář a komentátor Petr Žantovský se v pořadu XTalk Luboše Xavera Veselého obul do českého mediálního prostředí. „Když něco řekne pan Babiš nebo pan prezident, tak je to špatně, když něco řekne pan Kalousek nebo paní Adamová, tak ačkoliv to nemá žádný odborný podklad a je to nějaký opoziční výkřik, tak je to správně, protože oni by to přece udělali mnohem lépe,“ vyjevuje, jak u nás novináři referují dle svých politických sympatií. Následovala hutná diskuse o neziskovkách a o České televizi. „Ti moderátoři využívají toho, že předem vědí, co ti lidé odpoví,“ vzneslo se na konto výběru hostů naší veřejnoprávní televizí.

reklama

Anketa Přispěla parlamentní opozice pozitivně k řešení koronavirové krize v ČR? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 11759 lidí Tvrdí, že aktuální situaci média zvládají „improvizovaně“. „Hodně se improvizuje, málo se ví,“ myslí si. Informacím o koronaviru, podle jeho mínění, nerozumí ani nikdo ve vládě včetně premiéra Andreje Babiše (ANO). Vyznat se v tom umí jen malé množství epidemiologů, z nichž jmenoval náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymulu.



Novináři na tom však nejsou nikterak lépe. „Řekněme, že pan premiér vyhlásí nouzový stav k nějakému datu. Někde vznikne, a těžko říci, kde je ten prvotní impuls, taková ta sněhová koule, že se řekne: ‚Ale on to vyhlásil zbytečně brzo. On panikaří.‘ Tak všichni novináři poslušně píšou: ‚Babiš to zase nezvládl, vyhlásil to zbytečně brzo. Podívejte se na Anglii, podívejte se na Švédsko, jiné země…‘ Potom se ale zjistí, že tam umírají po tisících, ale u nás po jednotkách. V tu chvíli se vynoří druhý názor: ‚Babiš ten nouzový stav vyhlásil pozdě. Kdyby ho vyhlásil dřív, protože kdyby ho vyhlásil dřív, tak bychom dneska byli dál.‘ A všichni zase jako ti oslové kývají hlavou a opisují jeden od druhého,“ vyjevil.



Novináři u nás se dle jeho názoru rozhodují podle politických sympatií. „Když něco řekne pan Babiš, je to špatně, když něco řekne pan prezident je to špatně; když něco řekne pan Kalousek nebo paní Adamová, tak ačkoliv to nemá žádný odborný podklad a je to nějaký opoziční výkřik, tak je to správně, protože oni by to přece udělali mnohem lépe,“ tvrdí analytik. Fotogalerie: - Média a moc

K aktuálním změnám na poli médií se opřel do nového kanálu České televize ČT3. „To je naprosto zbytečné, alibistické vyhazování peněz České televize,“ nešetřil kritikou. Na kanálu se podle něho pouštějí reprízy, které by klidně mohly běžet na ostatní stanicích České televize. Jednalo se prý pouze o alibismus, aby mohlo z Kavčích hor zaznít, že přidali také „ruku k dílu“ a udělali něco pro naše seniory.



Mediální mapa se u nás mění dlouhodobě. Vše začalo roku 2006 se vstupem Zdeňka Bakaly do Respektu a následně pak, když v roce 2008 koupil většinový podíl vydavatelské firmy Economia. V roce 2013 pak byla prodána MAFRA Babišovi a poté i rádio Impuls. „Během uplynulých patnácti let jsme byli svědky, jak nám z mediálního světa mizí zahraniční investoři,“ podotkl Žantovský, s tím, že tito investoři měli zejména ekonomické zájmy. Ti čeští už oplývají i jinými zájmy, než je pouze zisk. Podotkl, že Bakala je blízký spolupracovník vedení TOP 09 a patřil též mezi bližší spolupracovníky prezidenta Václava Havla. „To není velký byznys, je to vlivový nástroj,“ tvrdí.



Žantovského zaráží i mediální výchova dětí ve školách za pomocí neziskových organizací, z nichž jmenoval Člověka v tísni. „Proč nám mají do škol vstupovat neziskové organizace? Od čeho máme Ministerstvo školství? Od čeho máme osnovy předmětů?“ táže se Žantovský. Prý se ukazuje, že to lidé z neziskovek dělají „mnohem lépe“, jelikož do škol přinášejí „nové myšlení“. „To se říkalo za Gorbačova, dnes se to neříká, ale v zásadě to tak asi má být,“ poznamenal. Fotogalerie: - Stojím za ČT

Komentátor zmínil, že si sjíždí obsah médií jako Hlídacípes.org, Neovlivni.cz, Manipulátoři.cz a podobných webů, a je utvrzován v tom, že obsahují „jasný politický program“. „Je to propaganda,“ odsoudil. Upozornil, že těmito různými médii protéká velké množství peněz, které nelze dohledat.



V České televizi často vídáme právě tyto lidi z těchto „takzvaných“ médií. Žantovský zmínil, že krom jejích zástupců je často zván i například ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek a další lidé z neziskovek. Často se v mnoha médiích také novináři odvolávají na výroky určitých zdrojů. „Když to napíše Deník N, Hlídacípes.org nebo Manipulátoři, tak to je pravda,“ narážel. „Ti moderátoři využívají toho, že předem vědí, co jim ten pozvaný odpoví,“ přidal též k současnému výběru hostů, které můžeme vidět na obrazovkách veřejnoprávní televize. Psali jsme: „Nechceme, nikdy, ne, ne, tak sem řek’, že ne!“ Získali jsme data, jak Český rozhlas kádruje komentátory. A tak jsme pro změnu jednoho jejich prokádrovali my. Ztuhne krev Co teď vlastně dělá Minář? Petr Žantovský to zjistil a jen zíral. A potom ho dorazila ČT tím, co přišlo po smrti známého hudebníka Katastrofa! Všímají si toho voliči? Brutální zneužití situace. Tady umírají lidé... Petr Žantovský je ve varu z toho, co vytahují na stůl Piráti Oslavný článek o boji EU proti koronaviru, který vás rozpláče nebo vyvolá záchvat smíchu. Žantovský objevil také s*ině na sociálním účtu a podraz hlupáka Kalouska na celý národ

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.