Proč sledujeme klimatické šílenství mladých? Podle Martina Konvičky je v tom temný bruselský záměr

„Cílem je ‚odvést pozornost mladých od nacionalismu‘. Tedy od vnímání prasáren, které bruselské špičky páchají s Evropou. V těsném objetí s politickými špičkami v tom jedou některé korporace, těšící se na nové obchodní příležitosti (stavba nových přehrad, elektromobilita, víc biopaliv a kšeftů s nimi...),“ poznamenává Konvička.

„Dlužno dodat, že se jim to daří. Ostatně i já teď píšu o ekologii víc, než o machometánech, přestože machometánská hrozba trvá a sílí. Jenže vím, proč to dělám,“ dodává.

Klima-alarmistické nápady totiž podle jeho slov mají potenciál – velice rychle zničit vše dobré, čeho dosáhla evropská ochrana přírody. „A přenést se z Evropy i do dalších zemí, zejména subtropických a tropických. A vedle toho tak zdiskreditovat ekologii a ochranu přírody jako profese, že až ty lidi budeme skutečně potřebovat, nebude jim nikdo naslouchat,“ uzavřel.

Doc. Martin Konvička, Ph.D. BPP

Předseda spolku Iniciativa Martina Konvičky

„A jedna otázka. Ekologie. Jak to, že nebyla nějaká ekologická katastrofa v době průmyslové revoluce. Neřešilo se to moc. A příroda si poradila.. Jen jsem chtěl poukázat, že dřív se jely větší bomby a teď se řeší úplné nesmysly, kdyby se začalo přemýšlet racionálně a né bludy, bylo by to pro přírodu lepší,“ poznamenal následně jeden diskutér.

A dočkal se odpovědi od Konvičky. „Řešilo se to zatraceně. Čističky, odsířovače, bezol. benzín ... nebo, naopak, ochrana zvířat, rezervace, národní parky ... to vše neudělala ‚příroda‘, ale lidi, kteří ty věci řešili. ...hygienické předpisy, městské parky, dělnická sportoviště ... to všechno začalo za průmyslové revoluce, jako součást toho řešení.“

„Tou dobou tu bylo mezi 0,5 až 1,5 miliardy lidí,“ zareagovala další diskutující. „Prostoru je na planetě pořád dost – pro těch souč. 8 mld. Jistě, jsou oblasti, kde to skoro není k hnutí... jako Holandsko, Egypt nebo sev. Indie :-) ale jinak to pořád jde. Až na islám, idiocii, korupci a pár šmejdů vlastně není důvod, proč by souč. svět vypadal... v průměru, řekněme, jako stř. Francie, ovšem s kvalitní, tedy raději německou nebo britskou, ochranou přírody. Jo, a ‚grétománie‘ patří do kolonky ‚pár šmejdů‘,“ odvětil Konvička.

