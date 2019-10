Profesní zločin v Událostech, komentářích. Moderátor nadržoval Němcové, a pak dokonce sám začal diskutovat. Petr Štěpánek volá po trestu

Poslední schválená zpráva shrnovala hospodaření veřejnoprávní televize za rok 2015. Zprávy za rok 2016 a 2017 dosud schváleny nebyly. Nepodařilo se to ani ve čtvrtek, kdy především poslanci hnutí SPD Tomia Okamury řečnili tak dlouho, až jednací den skončil a poslanci se nedostali k hlasování. Stále tak existuje možnost, že po neschválení nejméně dvou zpráv může padnout stávající vedení ČT v čele s generálním ředitelem Petrem Dvořákem.

Kořanová uznala, že obstrukce nešly jen za poslanci SPD, ale také za nezařazenými zákonodárci i poslanci hnutí ANO. „Já to považuji za neuvěřitelné, že stále nejsou schváleny,“ konstatovala poslankyně. Za debatu však byla ráda a uvítala, že i poslanci ANO vyslovili opoziční názory. „Někteří lidé říkají, že jsme hnutím jednoho muže, takže jsem ráda, že tam ty opoziční názory zazněly,“ doplnila dáma.

Mgr. Barbora Kořanová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Němcová Kořanové vyčetla, že koaliční poslanci blokují projednání zpráv. Proč tak činí? Podle Němcové jde o tlak na Českou televizi. „Jak jinak si to můžeme vysvětlit?“ konstatovala prostě s dovětkem, že Sněmovna schvaluje desítky zpráv. „Kolem žádné nebyl takovýhle cirkus. Nenajdete jiné vysvětlení, než že to je takové to dušení žáby v zahřívající se vodě a volání České televize k poslušnosti, neboli normalizaci,“ vypálila členka ODS.

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pane Fialo, jak vyvrátíte názor, že tyhlety debaty jsou vlastně jen zástupným důvodem pro politický tlak na Českou televizi?“ zeptal se poté Fialy Řezníček.

Fiala se okamžitě ohradil „Já musím naprosto odmítnout, že jde o politický tlak. Jsem přesvědčen o tom, že čísla jsou jasná. (...) Čísla říkají, že hospodaření České televize je z ekonomického hlediska deficitní,“ konstatoval Fiala.

„Vraťme se zpátky k tomu, proč se nehlasovalo dřív,“ požádal v tu chvíli Fialu moderátor.

„Já nevím. Za hnutí SPD mohu říct, že jsme podpořili zařazení zpráv na program schůzí. Minimálně, co si pamatuju na poslední tři schůze. My máme jasný názor na to, jak budeme hlasovat, právě kvůli hospodaření ČT, kvůli její kontrole, kvůli tomu všemu, co zaznělo na dnešní schůzi, kvůli semináři, na kterém jsme se bavili o kontrole, o Radě ČT,“ uvedl Fiala.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Takže odmítáte to, že byste Českou televizi chtěli držet v napětí, aby lépe poslouchala?“ zeptal se Řezníček.

Fiala zopakoval, že poslanci SPD budou hlasovat proti zprávám o ČT, protože její hospodaření, ale i její činnost nepovažují za dobré. „My varovně zvedáme prst,“ zaznělo z úst místopředsedy SPD.

Když se ke slovu znovu dostala Kořanová, odmítla jak slova Němcové, tak slova Fialy.

Němcová si však trvala na svém. Už v Českém rozhlase si totiž všimla toho, že když vyjde kritická reportáž o předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi, tak veřejnoprávní rozhlas začne činit kroky, aby byl premiér spokojen. A konkrétní redaktoři museli odejít,“ uvedla Němcová. Přesto doporučila svým kolegům z ODS, aby podpořili i zprávy o Českém rozhlase.

„Co tedy konkrétně vaše strana hodlá dělat pro to, aby se veřejnoprávní média nestala jenom jakousi obětí politického tlaku v České republice?“ otázal se Řezníček.

Němcová odvětila, že se snažila poslance přesvědčit, aby přistupovali stejně k Českému rozhlasu i k České televizi, a pokud jednomu médiu zprávy schválí, mají tak postupovat i v případě druhém. U zpráv Českého rozhlasu se prý nikdo neptá, kolik mají zprávy stránek a na jakém jsou vytištěny papíře, takže nevidí důvod, proč je počet stránek zprávy rozebírán u ČT.

A od té chvíle se dámy téměř nedostaly ke slovu. Rozjel se slovní souboj mezi Řezníčkem a Fialou.

Fiala prohlásil, že by se Česká republika mohla inspirovat na Slovensku a změnit veřejnoprávní televizi na televizi státní, sebrat jí koncesionářské poplatky a navázat ji na státní rozpočet, jak je tomu i u RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska).

„Je skutečně RTVS vzorem pro Českou televizi?“ zeptal se Řezníček. „Médium, které zrušilo investigativní pořad?“ doplnil otázku.

„Já jsem přesvědčen, že ano,“ uvedl bez okolků Fiala. „Je to také tak, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání potrestala Českou televizi. Řekla, že její zpravodajství je neobjektivní a nevyvážené, např. při velké americké noci, při volbě prezidenta Donalda Trumpa. Takže ty problémy jsou všude a my prostě vidíme, že těch problémů přibývá,“ upozornil Fiala s tím, že situaci je podle jeho názoru třeba řešit.

Řezníček chtěl poté od poslance slyšet tři kroky, které by zaručily nezávislost České televize i v okamžiku, kdyby byla navázána na státní rozpočet. „Fiala odmítl, že by televize ztratila po navázání na státní rozpočet nezávislost.

„Já jsem nic takového neřekl, já chci od vás slyšet konkrétní kroky, aby její nezávislost byla zaručena,“ ozval se Řezníček.

Fiala zopakoval, že ČT neztratí svou nezávislost ani poté, co o penězích pro ni budou rozhodovat poslanci, protože na státní rozpočet je napojena i policie nebo Nejvyšší kontrolní úřad, a nikdo nezpochybňuje její nezávislost.

„Ale veřejnoprávní televize, média obecně jsou od toho státu oddělena právě proto, aby byla zachována jejich nezávislost,nestrannost, objektivita a tak dále, ozval se Řezníček.

„Na demonstraci za nezávislost České televize, ano, ta bude,“ začal se smát Fiala.

Ale Řezníček pokračoval. Chtěl od Fialy slyšet, zda poslanci místo koncesionářských poplatků zavedou zvláštní televizní daň, která existuje např. ve Finsku.

„Já bych nezaváděl speciální televizní daň. Prostě by to byla státní příspěvková organizace, která by čerpala finanční prostředky ze státního rozpočtu. Bylo by to navázáno na HDP, takže žádné tlaky by tam nebyly. Maximálně bychom se bavili o objektivitě a neobjektivitě,“ zdůraznil poslanec SPD.

Když znovu promluvily poslankyně, odmítly navázání rozpočtu ČT na rozpočet státní.

Někdejší člen ODS a předseda Alternativy pro Česko Petr Štěpánek na sociální síti Facebook napsal, že se Česká televize touto debatou dopustila „dalšího profesního zločinu“. Debata o výročních zprávách ČT podle jeho názoru nebyla ani objektivní, ani vyvážená.

„Kdyby Česká televize provozovala skutečně pluralitní, objektivní, vyvážené a všestranné zpravodajství, jak jí to ostatně předepisuje zákon, byl by přístup moderátora ke všem pozvaným hostům stejný. Dlouhodobým problémem zpravodajství České televize ovšem je, že není ani pluralitní, ani objektivní, ani vyvážené, ani všestranné. A (moderátor) Martin Řezníček to předvedl i tentokrát,“ pravil Štěpánek

Zdálo se mu, že Němcové a Kořánové šel Řezníček tzv. na ruku a nechal je volně hovořit, zatímco Fialovi stejný prostor nedopřál.

„Radimu Fialovi, který byl k České televizi kritický, neustále skákal do řeči a nenechal jej dokončit jedinou myšlenku. Ba ještě hůř. V určité fázi Řezníček opustil roli moderátora a přerodil se ve čtvrtého diskutéra. Diskutéra, jenž namísto aby nestranně moderoval, se zoufale bije za ‚svoji‘ instituci. Jenže od toho tam moderátor není. Aby spolu polemizovali, od toho tam jsou hosté. Navíc, skutečně profesionální moderátor musí ke všem hostům přistupovat stejně,“ nešetřil kritickými slovy Štěpánek.

Své prohlášení uzavřel tvrzením, že aktivističtí redaktoři páchají profesní zločiny v podstatě den co den.

„Co k tomu říct? Už Dostojevskij věděl, že po zločinu má následovat trest. Schválit výroční zprávy instituce, jež se den co den dopouští podobných profesních přehmatů, přičemž ono schválení nelze chápat jinak než jako jakýsi generální poslanecký pardon, je jen a jen další zločin. I po něm by měl následovat trest. Tentokrát od voličů.“ varoval zákonodárce Štěpánek.

Psali jsme: ČT ve Sněmovně: Foldyna „poblil“ lidovce. Ten vytáhl Putina. ANO udeřilo na Kavčí hory ČT se ostře ohradila proti tvrzením Tomia Okamury Dolínek se rozplýval nad ČT. Zpravodajství, absolutní špička. A kanál pro děti je ještě lepší Drsně o ČT: Kde je 168 hodin? Kde je Wollner? soptil Okamura. Přišel nečekaný dokument a k němu informace

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.