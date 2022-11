Profesor Drulák vládu nešetřil: Nedosáhli ničeho. To se dalo čekat

reklama

„Zahraniční politika je poměrně komplikovaná záležitost, protože pro dobrou zahraniční politiku potřebujete správně vyhodnotit neuvěřitelné množství informací. Svět je velký, svět je složitý, rozdílný, je tam mnoho aktérů, mnoho států, uvnitř těch států probíhají procesy, které jsou zvenku často viditelné, a přesto, když chcete dělat zahraniční politiku, tak musíte mít aspoň představu o těchto věcech. Takže, řekl bych, že z těch politik, když se podíváme na ostatní ministerstva, tak je informačně nejnáročnější. Musíte mít schopnost dobré analýzy a pak samozřejmě takové ty diplomatické dovednosti, to myslím, že bychom ještě u nás asi i našli; ale to, co u nás často chybí, je takové povědomí o nějakém jasném cíli, v tom národním zájmu,“ zmínil Drulák.

„My máme spíše ve zvyku přejímat zájmy, cíle, našich spojenců. To děláme v posledních desetiletích, dělali jsme to také za doby socialismu, je to takový náš zvyk, že si prostě někoho zvolíme jako svého spojence, a pak to spojenectví vyjadřujeme tím, že přejímáme jeho cíle a ani si neklademe otázku, jaké jsou v tom všem cíle naše,“ podotkl Drulák.

Následně také zhodnotil zahraniční politiku vlády Petra Fialy (ODS).

„Od začátku jsem měl naprosto minimální očekávání. A bylo to dáno jednak tím personálním obsazením, tím, kdo přichází, jako ti, kteří mají být ty hlavní osoby formující zahraniční politiku. To znamená premiér, ministr zahraničí, ministryně obrany, to jsou většinou lidé, kteří jsou důležití pro zahraniční politiku. Ani jeden z nich nedával záruku toho, že by tam byla nějaká zahraničněpolitická expertiza, znalost, politická zkušenost. A také tím, že vlastně, co podali hned ve svém prvním vládním prohlášení, kdy vlastně říkali, že se vrací zpět k tzv. havlovské zahraniční politice, což já považuji za poměrně fatálně chybnou orientaci, která mohla mít smysl v devadesátých letech, ale taková ta jednoduchá obhajoba lidských práv, demokracie, která je zbytkem světa vnímána jako nepřijatelné poručníkování, pokrytectví, licoměrnost, tak to podle mě mezi nástroje zahraniční politiku státu jako Česká republika určitě nepatří,“ připomněl Drulák.

„Varovali tam před vztahy s Ruskem a s Čínou, bylo to ještě před válkou na Ukrajině. Ty vztahy ani předtím nijak zvlášť nevzkvétaly, tedy pro mne to byla taková ta politika stáhnutí se pouze do takového toho západního krunýře, s tím, že prostě se budeme mezi svými spojenci utvrzovat v tom, že Američané a my Evropané všechno víme nejlépe... A že bohužel ten zbytek světa to nějak neumí pochopit a že je to strašná škoda, ale že s tím nemůžeme nic moc dělat. Takže tohle byly ty první signály, které vysílala tato koalice a z toho hlediska samozřejmě v této linii pak pokračovala. Myslím si, že je to celkem jako průhledné, od začátku jasné, že v zahraniční politice se od této vlády nedá čekat vůbec nic,“ dodal.

Na otázku, proč se politická reprezentace bulvarizuje a snižuje se k aktivitám typu „Putin v pytli na mrtvoly“ vedle české vlajky o státním svátku, Drulák odpověděl:

„Ty věci jsou laciné, to znamená jednoduché. Vy jednoduše uděláte takovéto gesto, gesto tohoto typu, a nemusíte kvůli tomu dělat nějakou velkou přípravu, nemusíte na to vynakládat žádnou energii. To gesto samozřejmě pro občany České republiky neznamená vůbec nic, nám nic nepřinese. A. samozřejmě pokud máte vládu, která neumí věci zařizovat, neumí uskutečňovat národní zájem, tak oni přesto čas od času musí říct – podívejte se, my jsme něco udělali. A když mají ukázat, co udělali, tak ukážou tato gesta. A bohužel, já myslím, že část české veřejnosti na to stále slyší. Pro mě jsou ta gesta buď prázdná nebo nechutná, když tedy mluvíme třeba o tom podivném nápadu vyvěsit na státní svátek na budovu ministerstva vnitra fotku prezidenta Putina v nějakém pytli, který se používá pro mrtvoly, to je prostě nechutné.“

„To člověk nemusí být Putinův příznivec, aby si říkal, že tohle na české veřejné budovy nepatří. Nebo pokud to tam patří, tak možná ti oponenti vlády zase na jiných budovách budou vyvěšovat figurky a na nich budou viset figuríny členů naší vlády. Já myslím, že to je potom adekvátní odpověď. A chceme teda, aby česká politická debata a český politický život se odehrával na této úrovni? Jak je možné, že oni tímto způsobem dále vlastně snižují už tak nevelkou, nevalnou politickou kulturu této země,“ dodal.

„Chápu, že oni musí ukázat nějaké výsledky, ale oni nemohou ukázat nic reálného, protože v zahraniční politice nedosáhli vůbec ničeho, v evropské politice nedosáhli vůbec ničeho, tak dělají levná gesta. Ale když už dělají levná gesta, tak aspoň ta gesta by měla mít nějakou úroveň, aby se člověk za to nemusel stydět,“ zakončil tuto otázku.

Návrh zákona na potírání tzv. „dezinformací“ Drulák považuje za děsivou věc.

„Je to děsivá věc. Každý soudný člověk, který si to přečte, může říct jedině to, že je to něco orwellovského, pokus o návrat do totality. Jediné, s čím se snad dá souhlasit, je, že tzv. „dezinformátor“ se velmi těžko definuje... Protože pokud by ho ti předkladatelé definovali, tak by tam samozřejmě museli na prvním místě zařadit ministra vnitra, ministra zahraničí a další vysoké státní představitele, kteří prostě zásadním způsobem posouvají a manipulují ty informace. Takže pokud by ten zákon přijali a chtěli by ho důsledně prosazovat, tak by ho napřed museli uplatňovat sami na sobě, ale to není smysl toho zákona. Smysl toho zákona je umlčovat ty, kteří prostě budou argumentovat z jiných pozic a kteří budou ukazovat, že realita je jiná, než jak tvrdí ta „oficiální pravda“. Pravděpodobně ta pravda s velkým „P“.

Čili je to velmi nebezpečný návrh zákona, jsem zvědav, jak vlastně ty strany té podivné Fialovy koalice na ten návrh zákona budou reagovat, protože mezi nimi, nebo mezi těmi poslanci, bych čekal, že se objeví nějací ti klasičtí liberálové, takoví ti klasičtí liberálové, kteří říkají, že stát nás nemá moc omezovat, že máme svobodu si myslet, co chceme, říkat, co chceme, a tak to bych čekal na té české pravici,“ dodal.

„Takže buď tam ti lidé, ti klasičtí liberálové jsou, a pokud tam jsou, tak si myslím, že nemůžou dát nikdy dohromady tu většinu, aby tenhle zákon prošel. Nebo tam takoví lidé nejsou, a to akorát dokládá, že to, čemu se dneska říká liberalismus, je opravdu tak odporný paskvil, že je potřeba ho co nejrychleji překonat a uvědomit si, že tato ideologie představuje jednu z největších hrozeb pro naši demokracii,“ řekl profesor Petr Drulák.

