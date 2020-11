Profesor Hořejší: Musíme ochranu před covidem nadřadit osobní svobodě!

reklama

Imunolog Václav Hořejší v rozhovoru s Danielou Drtinovou na internetové televizi DVTV prohlásil, že stávající epidemická situace vypadá o něco líp, než si jí on sám představoval ještě před pár dny, a za to je jednoznačně rád. Jenže to podle něj nemění nic na tom, že by Češi, Moravané a Slezané měli zůstat ostražití.

Za určité riziko považuje i návrat dětí do škol, ale zároveň si je vědom toho, že distanční vzdělávání představuje pro řadu dětí bariéru, která může ovlivnit jejich budoucnost. Takže tady spoléhá na to, že odborníci dobře připravili protiepidemický systém České republiky PES. „Pokud nám to říká ten PES, tak je to v pořádku. PSOVI věřím,“ pravil Hořejší.

Upozornil, že v tuto chvíli odborníci zkrátka nevědí o nemoci covid-19 dost, takže nevíme, jak velkým rizikem pro celou společnost jsou děti jako přenašeči viru. Některé studie totiž říkají, že děti představují minimální riziko. Hořejší by přesto byl nakloněn pravidelnému testování dětí, např. jednou týdně. „Testovat bychom měli daleko a daleko a daleko víc než teď,“ volá důrazně Hořejší.

Nechápavě kroutil hlavou nad tím, že Slováci zvládli v krátkém čase otestovat takřka celou populaci. A v Česku se nezvládne ani plošné testování domovů důchodců. „Kdybychom takto otestovali populaci, tak ti pozitivní by šli do karantény, jejich kontakty, tedy ti by šli také do karantény a téměř bychom z toho byli venku,“ upozornil Hořejší s tím, že si je vědom toho, že antigenní testy ne vždy ukážou to, co mají, ale i tak je jejich využití lepší cestou, než nedělat nic.

„To, co pravdu potřebujeme, je identifikovat co nejrychleji a co nejplošněji lidi, kteří přenášejí virus,“ řekl jasně Hořejší s tím, že ochranu před epidemií musíme nadřadit osobní svobodě, stejně jako osobní svobodu omezujeme např. skrze dopravní předpisy.

Má totiž obavy, že epidemická nálož klesá ve společnosti příliš pomalu, a když se podíváme na situaci v jiných státech, pak ze srovnání s nimi nevychází Česko nijak dobře. „My jsme na tom docela špatně, opravdu,“ varuje Hořejší s odkazem na to, že nám stále přibývají po tisících noví nakažení. Kdybychom společnost otestovali plošně, situace by se prý jasně zlepšila. „Ale u nás se všechno dělá tak nějak napůl a jdou tu výmluvy, že jsou tady legislativní potíže a organizační potíže a já nevím jaké. Mně se zdá, že ten stát je takový váhavý a těžkopádný,“ nešetřil kritikou Hořejší.

