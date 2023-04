Profesor Jirák varuje: Lidé jsou tu pronásledováni za názor. Alarmující

reklama

Olympijský vítěz David Svoboda vyvolal před pár dny pozdvižení, když ve vysílání České televize naznačil, že označovat Ruskou federaci jako agresora ve válce probíhající na Ukrajině, může být mýlka. Jako příslušník Armády ČR si za to vysloužil pokárání od ministryně obrany Jany Černochové. Ta naznačila, že Svoboda by měl být za své vystoupení potrestán.

Posléze dodala, že profesionální voják, jímž Svoboda je, by si měl být vědom toho, jak má na veřejnosti vystupovat. A jako voják prý pojede s ministryní do vojenského prostoru Libavá, kde se v Česku cvičí ukrajinští vojáci, aby měl možnost vyslechnout si, co vojáci v důsledku ruské agrese proti své vlasti zažívají.

„Tento jednotný postoj očekávám od všech vojáků. Dohodli jsme se, že spolu pojedeme za ukrajinskými vojáky na Libavou. Abychom si společně vyslechli jejich příběhy o tom, čeho se Rusko na Ukrajině dopouští,“ řekla ministryně. Na její slova upozornil server Seznam Zprávy.

„Ministerstvo obrany se distancuje od výroků pětibojaře Davida Svobody,“ zaznělo také.

Profesor Jan Jirák, expert pro oblast médií, publicista a překladatel, ve vysílání CNN Prima News prohlásil, že Černochová by měla svá slova podrobněji vysvětlit, protože z jeho pohledu sportovec a příslušník armády David Svoboda jen využil právo svobodně se vyjadřovat, které mu zaručuje Listina základních práv a svobod při Ústavě ČR.

Jirák se tady kriticky postavil k pojmu dezinformace.

„Jak jsem mohl posoudit, tak v podstatě nikdo neví, co jsou dezinformace. To je takové plovoucí slovo. Bezobsažné. … Tady zaznamenáváme určitý tlak na to, aby to, co, lidé, média, kdokoliv, prezentují, tak aby odpovídalo nějakým kritériím pravdivosti, ale to je nějaký budoucí stav. Pro nás je ještě svoboda slova bezpodmínečná,“ zdůraznil profesor.

V obecné rovině konstatoval, že šíření nebezpečných informací, např. podněcování k násilí, už lze postihovat prostřednictvím stávající legislativy. Jakékoli snahy o přijetí nového zákona pro boj s dezinformacemi se Jirákovi jeví jako snaha vlády vymezovat se proti informacím, které jí nejsou pohodlné.

David Svoboda podle Jiráka svým způsobem otestoval, co ještě lze říkat veřejně, a co už nikoli.

„Ta reakce byla velmi bouřlivá a takovéhle bouřlivé reakce jsou jedním z korektorů, které člověka vedou k poznání, co je, a co není přijatelné jednání. V tomhle jsme všichni děti, Dítě také testuje, co si může dovolit. Když přijde nějaká bouřlivější reakce rodičů, tak pochopí, že ne,“ popsal svůj pohled na věc Jirák.

„Považuji za velmi alarmující, že byl někdo veřejně pronásledován za to, že řekl svůj názor, byť s tím názorem nesouhlasím. To, co se tady nastartovává jako určitý rejstřík názorů, které je možné říct, tak to je začátek autocenzury,“ varuje Jirák, že do budoucna se může stávat, že někdo může být za vyjádření svého názoru vyřazen z kolektivu profesionálů.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

