Profesor Piťha varoval před ovládnutím světa homosexuály. Skandál, tohle už pod koberec nezametou, křičí Tomáš Halík

Profesor Piťha sdělil věřícím, že Istanbulská smlouva roztrhá tradiční rodiny, Otázkou je, jak. To už podle sobotních Lidových novin Piťha jaksi nevysvětlil. Dalšího profesora Tomáše Halíka nazlobilo kázání natolik, že podle něj celá věc nesmí být zametena pod koberec.

„Kázání Petra Piťhy je skutečně skandální a fakt, že bylo proneseno v katedrále, a navíc v den velké církevní i státní slavnosti, znamená, že tento skandál, opravdu ‚veřejné pohoršení‘, nelze jen tiše přejít a ‚zamést pod koberec‘, jak se v církvi bohužel dlouho se skandály zacházelo,“ sdělil teolog, vysokoškolský pedagog a prezident České křesťanské akademie Halík.

Proděkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Benedikt Mohelník to viděl stejně. Takto agresivní kázání, jaké pronesl Piťha, podle Mohelníka na půdu katedrály rozhodně nepatří.

Někteří politici však byli k Piťhovi podstatně mírnější. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek poznamenal, že na adresu homosexuálů ve veřejném prostou zaznívají i mnohem horší věty. „To, co říkal monsignore Piťha, byla buď nadsázka, nebo to bylo skutečně přitažené za vlasy. Já bych to nepřeceňoval, bylo to jedno kázání. Myslím, že tady padají daleko horší věci,“ uvedl.

Sluší se připomenout, že lidovci patří ke kritikům Istanbulské úmluvy. Tvrdí, že je vše dostatečně ošetřeno v českém právu a tuto úmluvu už jsme podepisovat nemuseli.

Na Hradě se profesor Piťha dočkal důrazného zastání. Naproti tomu Česká ženská lobby podala na Piťhu trestní oznámení pro údajné šíření poplašné zprávy.

autor: mp