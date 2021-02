Profesor Švejnar s kolegy varovali Babiše: Stát nesmí naznačovat, že to vzdává

reklama

Daniel Prokop, Štěpán Jurajda a Jan Švejnar poslali výzvu premiérovi ve čtvrtek. Zatím se však reakce nedočkali. „Má být jednání NERV, takže tam se o tom budeme bavit. Myslím si, že to bude předmětem jednání celého NERV,“ sdělil Prokop, že jednání bude ve středu.

Ekonomové vývoj epidemie sledují s velkým znepokojením. Co konkrétně velké znepokojení vyvolává? „Epidemiologicky jsme opravdu jednou z nejhorších zemí na světě a možná už teď nejhorší v Evropě. Z hlediska řady kritérií jsme jednou z mála zemí, které se tu vlastně nepodařilo x měsíců dostat pod kontrolu epidemii. Proto my se také vymezujeme proti té rétorice, že vlastně je situace nevyhnutelná a podobně. Prostě bylo hodně zemí, které byly v naší situaci, dejme tomu na začátku ledna – Portugalsko, Anglie – a ony důsledností a motivací lidí a lepší komunikací se z té situace nějak dostaly. My ne. Takže nás znepokojuje to, že může dojít ke katastrofální situaci v nemocnicích, a to se může rozšířit z těch krajů postižených, a za b to, že taková rezignace státu, která říká, že se dál už nedá nic dělat, tak povede k tomu, že dál poklesne důvěra v instituce, že dokážou řešit takovou věc, klíčový program naší porevoluční historie. Podle mého názoru. Což se potom projeví do ochoty se očkovat, do ochoty spolupracovat se státem v dalších oblastech. Podle nás instituce nemůžou v této chvíli kapitulovat a musejí hledat řešení a hledat cesty, jak lidi motivovat,“ míní Prokop.

Podle Prokopa je nutné změnit rétoriku Ministerstva zdravotnictví v čele s ministrem Blatným a náměstkem Černým. Obává se, že kvůli této rétorice mohou lidé rezignovat. „Narůstá počet lidí, kteří říkají, že by se mělo uvolnit. Je to tak půl na půl,“ komentuje pak výsledky průzkumu Prokop.

„Mírně narostl počet lidí, kteří porušují opatření, nebo respektive se k tomu přiznávají, jako nošení roušky. Klíčové ale je, že jsou tam typy porušení, které nejsou takové zlovolné. Část lidí v tom našem výzkumu vlastně chodí do práce potom, co má symptomy, nebo co byli v kontaktu s nakaženým člověkem. Nicméně tohle je problém toho, že řada těch lidí se obává ztráty příjmů, řadu těch lidí nutí pracoviště v té výrobě, v průmyslu, aby do té práce chodili, pokud jim třeba není úplně špatně. Takže to není otázka výběru, oni se také bojí ztráty práce. Takže ten stát musí nastavit podmínky, aby se v těchto provozech testovalo, aby lidé neztráceli příjem, jdou-li do té karantény a podobně, a tím jako změnit ty podmínky a motivace k tomu to dodržovat,“ podotkl.

Většina lidí se však podle něj snaží opatření dodržovat. „Když pořád říkáme, že to lidé nedodržují, taková generalizovaná tvrzení, tak tím snižujeme motivaci lidí, kteří se to snaží dodržovat, a navíc vyvoláváme dojem, že je to normální. Protože ti lidé, kteří se to snaží dodržovat, si pak říkají: tak já jsem jediný, to asi nemá smysl. A my tímhle přeháněním toho narativu, že za to můžou ti lidé, že to nedodržují, vlastně zhoršujeme tu situaci, protože prostě vyvoláváme jiná očekávání,“ dodal.

„Máme takový pololockdown, který trvá už asi čtyři měsíce, a samozřejmě těm lidem dochází trpělivost. Proto je lepší mít tvrdý lockdown, který je výrazně kratší a efektivnější, a dobře ho komunikovat, co jsou jeho cíle, než mít pětiměsíční pololockdown, který se dotýká třeba části společnosti, výrazně tvrději dopadá na ty služby než na průmysl a výrobu. Tím ho delegitimizujeme, ten náš pololockdown, a ti lidé jsou unavení a přestávají důvěřovat krokům vlády,“ zmínil sociolog Prokop.

Psali jsme: V roce 2020 zajistila ČOI padělky za téměř 32,5 milionu korun Lutonský z ČT nakládá lyžařům: Když vykládám Britům, co se tu děje na sjezdovkách, tak nechápou Jiří Paroubek: Seriál komických rozhodnutí Ústavního soudu pokračuje Otevřete všechny obchody, vyzval Klaus ml. premiéra Babiše. A přidali se další

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.