Profesor Tomský a knihovník Žantovský rozebírali na ČT aktuální dění v Británii

Podle Žantovského je Brexit ústavním krokem, v němž jeden členský stát Evropské unie rozhodl zákonným způsobem o odchodu z Unie. „Na tom samotném není nic bizarního nebo extravagantního. Je to samozřejmě krok, který členská země učinila poprvé, ale my si pamatujeme, že třeba Francie odešla z vojenských struktur NATO před několika desetiletími, po několika desetiletích se zase vrátila. Tyhlety věci se dějou. To, co je znepokojující, že se ten proces jaksi zastavil v bodě, kdy nikdo, včetně mě, nedokáže předpovědět, co se stane dál,“ poznamenal úvodem Žantovský.

Těch scénářů, co bude dál, je podle Tomského hodně. „Spekulace jsou skutečně nesmírně obtížné. Společnost je hluboce rozdělená. To je základní fakt. Ale daleko víc ještě jsou rozděleni politici a celá ta politická vrchnost, řekněme, nebo elita,“ dodal.

Žantovský dále uvedl, že dolní sněmovna sice hlasovala drtivě proti dohodě, ale to neznamená, že hlasovala drtivě proti Brexitu. „Já jako diplomat vidím na té dohodě jednu věc, která je podle mého názoru nepřijatelná pro jakýkoliv suverénní stát a dodneška nedokážu pochopit, jak to že ji vláda Theresy Mayové podepsala, a to je ta irská pojistka, jak se jí říká. To je typ dohody nebo typ klauzule, která je neuzavřená, je otevřená dopředu, podobně jako dohoda o dočasném pobytu sovětských vojsk před 50 lety a na takovou dohodu nemůže žádný stát přistoupit. A to si myslím jaksi stojí za tím drtivým odporem britského parlamentu. Pokud se tento problém podaří vyřešit, já si myslím, že by se cesta k řešení našla,“ míní Žantovský.

Zda je však šance irskou pojistku vyřešit, Tomský neví. „Evropská unie, respektive její nomenklaturní vyjednavači v Bruselu trvají na tom, že podporují Dublin. To nedělají sami. To byla dohoda s Dublinem. Samozřejmě ta věc je absurdní, protože ta neviditelná hranice, takzvaně neviditelná, by se dala řešit technicky,“ míní Tomský.

„Politická reprezentace je rozdělena, ale Mayová věděla, co chce. Ona chtěla smlouvu s Unií o volném obchodu bez jakýchkoliv omezení,“ poznamenal Tomský se slovy, že je těžko říct, zda má Mayová nyní nějaký krizový plán.

„Je svým způsobem obdivuhodné, že ještě jaksi pokračuje v tom úsilí ten parlament přemluvit a že se vystavuje hlasování o nedůvěře. Ale myslím si, že to nebude možné bez vstřícného postoje Evropské unie,“ dodal Žantovský, jež si Mayové podle svých slov váží.

autor: vef