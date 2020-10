Profesor historie a expert na dějiny 20. století: V USA vyhraje Trump. Zde jsou důvody

reklama

„Navzdory průzkumům z poslední doby si stále myslím, že vyhraje Donald Trump. Důvody, proč si to myslím? Za prvé: To je otázka důvěryhodnosti těch průzkumů. Velká média, jakkoliv už nemají v celé unii na federální úrovni tak velký vliv, jaký měla před deseti nebo čtyřmi lety, tak pořád určitý vliv mají a podařilo se jim vyvolat dojem, že Trumpa volí hlupáci, zapšklisti, xenofobové, rasisti. Takže nemalá část respondentů to prostě neřekne,“ sdělil Kovář k očekávaným výsledkům voleb v USA.

Současná vyostřující se situace ve Spojených státech je, podle jeho slov, rovněž vodou na Trumpův mlýn. A další důvod, proč podle Kováře Trump vyhraje? „I když nabrífují Joea Bidena do televizních debat, neumím si představit, jak bude vzdorovat Donaldu Trumpovi,“ dodal. „Teď se nebavím o obsahu a o tom, kdo bude mluvit pravdu a kdo nebude mluvit pravdu, ale o tom, jak bude Trump útočit na křehkého a fyzicky slabšího Bidena... Vizuálně to bude drtivé,“ míní Kovář.

Ten nevyloučil, že by mohl vyhrát Joe Biden. „Může se to stát. Osobně si myslím, že vyhraje Trump s tím, že ho bude volit celkově menší počet lidí, tedy scénář, jaký byl před čtyřmi lety,“ dodal. „Kdyby vyhrál Joe Biden, je otázka, kdo by vlastně vyhrál. Možná jeho viceprezidentka... Ale ona je také spíš mainstream a střed. Tu kampaň ale režírují Obama a jeho lidé, Clinton a jeho lidé... Jsou to zkušení politici, intelektuálně nesmírně zdatní, dohromady oba vyhráli čtvery prezidentské volby. Ale je otázka, kdyby Biden vyhrál, že by se dostal pod tak silný tlak levé frakce nebo radikálů ve vlastní straně i mimo stranu, že by nakonec mohlo dojít ke stejně ostrému střetu mezi demokratickým prezidentem a tou aktivistickou levicí, jako dochází dneska mezi republikánským prezidentem a tou aktivistickou levicí,“ míní Kovář.

Dalším tématem byl brexit. Dojde k dohodě, nebo ne? „Čím dál víc si myslím, že dohoda nebude. Já mám totiž pocit, že, viděno z Evropské unie, nepochopili, s kým jednají. Můj dojem je ten, že mají pořád pocit, že proti nim sedí Theresa Mayová, která má buď křehkou, nebo žádnou většinu ve Sněmovně a v zádech i vnitrostranickou opozici, nebo že proti nim sedí Boris Johnson z loňského podzimu. Ale není to pravda. Proti nim sedí politik, který vyhrál volby a má naprosto pohodlnou většinu ve Sněmovně,“ uvedl Kovář. „A mně se někdy zdá, když pozoruji kroky evropských lídrů, že snad ani nezaregistrovali, jak se to změnilo,“ podotkl.

Když by měl říct, o co se bojí, tak by Kovář dle svých slov musel říct, že se daleko víc bojí o Evropskou unii než o Velkou Británii. Protože se podařilo evropským politikům vyvolat dojem, že ta Unie – to je fér říct, já jsem ten, kdo hlasoval pro vstup do EU – je jediná možná varianta vývoje. No, není. To je – dlouho to byl – poměrně úspěšný unikátní projekt, bez válek, bez míru, s nějakou spoluprací... A myslím si, že po nějakých dvou třech letech po odchodu začne Británie normálně fungovat. A nedej bože, kdyby začala fungovat lépe než ta Unie, tak to myslím pro řadu států bude velké téma,“ zmínil Kovář.

„Kdyby mi někdo řekl, že za dvacet let bude existovat Evropská unie, tak bych si nebyl jistý. Asi ano, ale jestli tak velká, co se týče počtu členů, a tak relativně pevně semknutá jako dneska, nejsem si úplně jistý. Asi to bude nějaké tvrdé jádro, nějaký Něm-Fra-Beneluxo něco, ale jestli třeba výhledově Itálie, jižní státy, Maďarsko, Polsko, Česká republika, jestli budou členem nějaké Evropské unie, nebo jak se to bude jmenovat, to si netroufám říct. Nejsem si jistý. Ale že tu bude za 20 let Británie, o tom vůbec nepochybuji,“ dodal Kovář.

