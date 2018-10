Profesora Dungla podpořili do 2. kola senátních voleb všichni hlavní kandidáti

Všichni hlavní protikandidáti na Praze 8 podpořili ve 2. kole prof. Pavla Dungla. Prozradil to sám nestranický kandidát za TOP 09, který postoupil do finále boje o Senát.

Jak hodnotíte výsledky I. senátního kola?

Rád bych poděkoval všem, kteří mě podpořili. Cením si toho o to více, že jsem svoji kampaň vedl pozitivně, bez jakéhokoliv napadání soupeřů. Vsadil jsem na kontaktní kampaň mezi svými spoluobčany a byla to pro mě mimořádná životní zkušenost. Lidé byli v drtivé většině velice milí a doslova mě nabíjeli energií. Proto věřím, že lidé přijdou volit ještě jednou ve druhém rozhodujícím kole tento víkend.

Co Vašim voličům nabízíte?

Rád bych nabídl své celoživotní zkušenosti tak, abych mohl prospět svým spoluobčanům a celé naší zemi. Myslím, že Senát má být určitou obdobou „rady starších“, která nedovolí nebezpečné experimenty s naší zemí a jejími občany. Chci být nadstranický senátor, který bude důstojně reprezentovat své voliče doma i v zahraničí.

Jaké hlavní problémy vidíte ve svém volebním obvodu?

Dobře vím, že do našeho volebního obvodu nepatří jen Praha 8, ale také Březiněves, Čakovice, Dolní Chabry, Ďáblice a Letňany. Skutečný senátor by měl problémy svého obvodu nejen znát, ale měl by je i pomáhat řešit. Klíčové problémy souvisí s dopravou. Ať už jde o dostavbu městského okruhu na Praze 8 či spojení městských částí s centrem Prahy, nedostatek parkovacích míst a dořešení tzv. modrých zón pro rezidentní parkování. Společným problémem je i čistota komunikací a bezpečnost v ulicích. Samostatným tématem je pak výstavba nového sídla radnice na Palmovce, kdy čtyři roky vidíme zmarněnou stavbu za stamilióny, která neodůvodněně chátrá. Její dostavba je tak nejen logická, ale i ekonomicky správná. Proto chci ujistit, že budu-li zvolen, budu nápomocen jak našim městským částem, tak jejím spolkům i jednotlivým občanům.

Čemu byste se chtěl v případě svého zvolení v Senátu věnovat?

Jednou z důležitých otázek nastávajícího volebního období bude řešení vážné situace českého zdravotnictví a jsem přesvědčen, že z pozice senátora budu moci toto řešení velmi pozitivně ovlivnit díky svým zkušenostem z práce ve špičkových nemocnicích v Rakousku, Německu, Švýcarsku a USA. Vzhledem k tomu, že se domluvím třemi světovými jazyky, bych se také rád ucházel o členství ve Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Jak vidíte své šance pro II. kolo?

Od začátku své kampaně se prezentuji jako nadstranický kandidát. Senátor by takový měl být a měl by spojovat a ne rozdělovat. Proto si nesmírně cením toho, že mě ve druhé kole podpořili všichni hlavní senátní protikandidáti: pan JUDr. Golas z ODS, pan starosta Březiněvsi Haramul, který kandidoval za ANO, pan starosta Prahy 8 Petrus z ČSSD, bývalý starosta Prahy 8 pan Nosek (hnutí Pro Prahu), pan prof. Witzany (SNK ED) a také pan MVDr. Bělobrádek, předseda KDU-ČSL, který rovněž do Senátu v těchto volbách kandiduje. Rozhodující bude ve II. kole volební účast. Pevně věřím, že lidé ještě jednou k volbám přijdou.

autor: pas