Projev v Paříži. Co zaznělo na setkání Orbána, Babiše a dalších

V sobotu 16. listopadu se v Paříži konalo setkání předsedů stran sdružených do unijní frakce Patriotů pro Evropu. Za předsedu Patriotů byl zvolen předseda španělské strany Vox Santiago Abascal. Na valném shromáždění promluvil i předseda české strany Motoristé sobě Petr Macinka.

Patrioti pro Evropu vznikli po volbách do Evropského parlamentu 2024. Zakládajícími členy frakce byli maďarský premiér Viktor Orbán, rakouský předseda Svobodných Herbert Kickl a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Do frakce se připojila i koalice Přísahy a Motoristů sobě, která ve volbách získala dva mandáty. Jejími představiteli jsou Filip Turek a Nikola Bartůšek.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka 16. listopadu v Paříži svým podpisem stvrdil, že Motoristé se stali oficiálně součástí nové frakce. Nejdříve pochválil Geerta Wilderse, předsedu nizozemské Strany pro svobodu. „Mluvil o tom, co v Nizoemsku začíná platit od prosince, nebo co bude brzy definitivně prosazeno – nemilosrdná antimigrační a deportační politika. Za tohle eurosoudruzi Holandsko nepochybně vyloučí z pekla…“ okomentoval Wildersovu politiku Macinka.

„Musíme zachránit naše národy, naši kulturní identitu založenou na židovsko-křesťanských hodnotách. Musíme bojovat proti levicovo-liberální politice otevřených hranic a woke šílenství,“ shrnul Wilders svůj projev na svém facebooku. „A vyhráváme. Lidé chtějí, abychom vyhráli – a my to zvládneme. A uděláme tak společně!“ dodal Wilders.

Ve svém projevu Petr Macinka vysvětlil důvod, proč se Motoristé sobě jmenují tak, jak se jmenují. „Dovolte mi krátce představit naši politickou stranu, stranu motoristů. Na první pohled by se mohlo zdát, že politická strana s takovým názvem může být vnímána buď jako forma parodie, vtipu, nebo jako výstřední pokus vyčlenit jednu skupinu společnosti – řidiče či řidičky,“ začal Macinka.

„Realita je taková, že jsme si své jméno záměrně zvolili jako provokativní symbol poslední doby, jejíž elitářský mainstream pohrdá obyčejnými lidmi stejně jako jejich základními životními potřebami. Nesporným symbolem základních životních potřeb pro stovky milionů evropských občanů je právě soukromý osobní automobil. A proto jsme auto zvolili jako srozumitelný symbol všeho, na co evropští zelení progresivisté agresivně útočí. Nejen evropský průmysl, energetika, ekonomika, ale především svoboda,“ pronesl v projevu předseda Motoristů.

Podle něho si strana zvolila symboliku, se kterou řada lidí nebude mít problém se ztotožnit. „Strana motoristů zvolila svůj název s vážnou symbolikou, se kterou se široká společnost snadno ztotožní.“

Volič Motoristů je podle Macinky pravicový, kritický a proti zelené politice. „Náš volič je přemýšlivý pravicově smýšlející člověk, který se neobává, že ho spálí globální oteplování, ale vážně se obává, že mu zeleno-levicový mainstream ztíží podnikání a přiměje ho žít s bezduchým nánosem zbytečné byrokracie a regulací, které mají ,zachránit planetu‘,“ popsal voliče Motoristů jejich předseda.

Předsedové stran europarlamentní frakce Patrioti sobě. Foto repro FB

Macinka ukazuje, že volič Motoristů ví, že zelená politika může zlikvidovat střední třídu. „Náš volič je člověk, který dobře ví, že to bude vlastně znamenat destrukci střední třídy a masové zadlužení několika dalších generací lidí, kteří se ještě nenarodili,“ varuje předseda Motoristů.

Motoristé kladou důraz na národní suverenitu. „Motoristé jsou pravicovou politickou stranou, kterou lze označit za konzervativní, s důrazem na tradiční hodnoty a národní suverenitu,“ pronesl Macinka na valném shromáždění v Paříži.

Evropu podle něho ohrožují zelené změny v průmyslu a v energetice. „K evropským ekologickým reformám přistupujeme mimořádně obezřetně, stavíme se proti radikálním zeleným změnám v průmyslu a v energetice.“

A vyjmenoval, co jsou ústřední body politiky Motoristů. „Jsme proti multikulturalismu, který napomáhá masové migraci do Evropy. Jsme proti genderismu, který je zpochybňováním biologické podstaty člověka. Stavíme se proti wokeismu, stavíme se proti současné progresivistické sebedestrukci Západu. Klademe důraz na rodinu, která je nejefektivnější jednotkou společnosti. Klademe důraz na národní státy, které jsou jedinou zárukou skutečné demokracie. Klademe důraz na vlastenectví a víru,“ pálil od řečnického pultu Petr Macinka.

„Volný trh a liberální ekonomiku s minimálními zásahy státu vnímáme jako jediný efektivní způsob, jak přinést prosperitu všem, nejen pár nájemníkům hledajícím dotace nebo armádě darmožroutů z neužitečných a pro nikoho prospěšných nevládních organizací, které pomáhají levici, aby nás všechny chytila do pasti nějakého huxleyovského Brave New World postdemokracie,“ vzpomněl Macinka stěžejní antiutopistický román „Krásný nový svět“.

Macinka ve svém projevu zmínil i prezidentské volby v USA, které přesvědčivě vyhrál Donald Trump. A uvedl k nim dvě krátké poznámky.

Z amerických voleb na Evropu spadla pozitivní nálada. „První je pozitivní nálada, inspirace, pro nás nová svěží energie a také důkaz, že ,to jde‘. Přináší zkušenosti, ze kterých můžeme my – v Evropě – čerpat a učit se z nich,“ popsal pocity po volbách v USA.

Donald Trump oznámil, že se americká společnost pod jeho vedením začne transformovat z woke kultury na realistickou a tržní. A to by se podle Macinky mohlo přelít i do Evropy. „Amerika stále vede a ovlivňuje Západ ve všech směrech. Existuje mnoho důvodů, proč říkáme, že ,když Amerika kýchne, Evropa dostane chřipku’. Dříve nebo později se k nám trendy z USA dostanou. Spojuje se a prosakuje. A to platí i o politice a ideologiích,“ je si jistý Macinka.

Woke kultura se šířila jako nákaza z USA do Evropy; stejně tak by se mohl ze Spojených států šířit její pád. „Stejně jako se šílený a nebezpečný wokeismus rozšířil z amerických univerzit do Evropy, máme nyní naději, že by se odtud mohl šířit i antiwokeismus. To je jistě jeden z pozitivních aspektů vítězství Trumpových patriotů.“

Ale varoval před tím, aby evropské levicové síly naopak ve stínu Trumpovy antiwoke politiky nemobilizovaly a nepřijaly za své, že musí držet prapor levicové politiky samy a tím zesílit své úsilí. „Na druhou stranu, a to je v tomto ohledu moje druhá poznámka, progresivní síly v Evropě mohou využít (nebo možná zneužít) vítězství amerických vlastenců jako záminku pro další zpřísnění kontroly nad našimi osobními životy a pro urychlení jejich cesty,“ zaznělo od Macinky.

Podle Macinky je potřeba, aby se trend obrátil i v Evropě. „Nyní, když americká pokroková bašta padla, pochodeň progresivismu ponese jen Evropa, a tak může být její hlas o to radikálnější a cesta vpřed o to rychlejší… Před námi všemi proto stojí důležitý a také velmi obtížný úkol: zastavit a zablokovat tento progresivistický trend v Evropě a obrátit nechvalně známý ‚Dlouhý pochod institucemi‘ opačným směrem,“ poukázal na obsazování důležitých pozic ve správě státu levicovými aktivisty.

Nakonec vyjádřil naději, že české strany Patriotů Evropu se stanou součástí české vlády. „Mohu vás ujistit, že v příštích parlamentních volbách v České republice se Motoristé odvážně postaví proti všem nebezpečným politickým tendencím, které jsem zmínil. A pevně věřím, že příští česká vláda bude vládou Patriotů pro Evropu,“ zakončil svůj projev Petr Macinka.

Na valném shromáždění Patriotů pro Evropu byl volen i předseda frakce. Tím byl zvolen předseda španělské strany Vox Santiago Abascal. Abascal na valném shromáždění řekl, že rozhodnutí bylo reakcí na „historickou příležitost“ bojovat proti koalici středopravých, socialistických a krajně levicových sil. O jeho slovech informoval server Euronews.

Belgický europoslanec Gerolf Annemans – pokladník strany – řekl Euronews, že hlavním tématem setkání byla migrace a „způsob, jakým by se Evropská unie měla chovat k členským státům, které mají potíže“.

Zajímavostí textu serveru Euronews pak je, že hnutí ANO Andreje Babiše server označil ze „další krajně pravicovou stranu“.

