Promlčeno. V roce 1987 dorazil Miroslav Kalousek do jedné kanceláře na Praze 10. Přímo z fabriky. Lidé, s nimiž se potkal, nám to teďka řekli

„Jakýkoli politik mi může závidět,“ pravil Miroslav Kalousek (TOP 09), když vysvětloval, v čem spočívají jeho přednosti. Ty chce nasadit pro to, aby se podařilo domluvit předvolební koalici proti hnutí ANO. Je to podle jeho názoru v zájmu této země, protože je nezbytné přestat pojímat celou republiku jako divizi holdingu Agrofert. Přesně tak se prý teď Andrej Babiš chová k této zemi, a Kalousek to chce ukončit.

reklama

Anketa Prospěl Dominik Feri české politice? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 10507 lidí

„Potkal jsem se s ním poprvé někdy v roce 1987, 1988. On tehdy přišel z fabriky Mitas, kde dělal. To bylo na Praze 10, kde jsme se taky potkali. Bylo nás tam pár, on tam přišel jako lidovec," uvádí bez patosu náš zdroj. A jaký Miroslav Kalousek byl?

„Zpočátku, to nás udivilo všechny, musím říct, že byl veliký. Velký, velký chlap. Bylo mu nějak kolem třiceti, nám všem taky, jenom jeden právník, který to zprostředkoval, by starší. Upoutal nás nejen jeho výrazný tvar těla, ale i hlava – mozek. Už tehdy se dá říct, že vyčníval. A to zejména v oblasti, kdy se hledalo řešení, Kalouskovi to zkrátka pálilo. Tehdy taky vím, že nepil. Nepamatuji si, že bych ho do začátku devadesátých let nějak zaznamenal namol,“ říká tento muž, jehož identitu PL dobře znají.

To prý byl jen začátek.

Z chlapa, který pracoval v Mitasu na Praze 10, se postupně stala celkem výrazná tvář. A pořád zůstával svůj. „Zlom přišel ve chvíli, kdy se začal ukazovat. On byl do té doby vždycky nějaký poradce nebo superporadce, ale sám žádnou funkci nezastával, myslím v politice. Byl jakoby přikrčený, radil a radil, to uměl, to mu šlo a měl obdiv mnoha lidí," podotýká náš zdroj.

Psali jsme: Jakýkoliv politik mi může závidět, pochlubil se Kalousek. Chodí prý na něj stovky lidí, v Brně stála fronta...

Připomeňme, že před vstupem do vysoké politiky pracoval na Úřadu vlády ČR. Byl odborným poradcem místopředsedy vlády, ředitelem odboru poradců místopředsedy vlády ČSFR a náměstkem ministra obrany, odpovědným za rozpočet a akviziční procesy. Od roku 1984 do roku 1990 pracoval jako technolog a referent investičního útvaru ve výrobním podniku Mitas Praha. Od roku 1990 působil ve státní správě, v letech 1990-1992 na Úřadu vlády jako odborný poradce místopředsedy vlády ČR se zaměřením na otázky ekonomické transformace. Od července 1992 působil v Úřadu vlády ČSFR jako ředitel odboru poradců místopředsedy vlády ČSFR.

Tehdy byl podle našeho zdroje spjat především s Antonínem Baudyšem, jenž byl ministrem obrany a také místopředsedou vlády premiéra Jana Stráského.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nás všechny v tu dobu překvapilo, když se stal náměstkem na obraně. Moc jsme to nepochopili. Tam se potom už začal ztrácet všem, které znal. Dostal se k obrovským penězům, které mu podle mého názoru žádné štěstí nepřinesly. Názorově jsme si konvenovali, ale pak jsem to už sledoval jen zpovzdálí. Už tehdy, myslím, platil za velkého mága na obraně Richard Háva. Dodnes se přeci říká, že podnikatel Strnad něco vymyslí a Háva to zrealizuje a zinkasuje. Taky se vlastně říkalo, že to bylo na popud majitele Omnipolu Hávy, aby se Mirek Kalousek utrhnul a založil TOPku, kterou mu teďka vzaly děti kolem Pospíšila. To ale nejsou žádní politici,“ uvádí náš zdroj.

Co přesně myslí těmi „velkými penězi“, říct nechtěl.

„Nevím to přesně, u žádných jednání jsem nebyl, ale povídá se hodně, čemu Mirek asistoval, a z hlediska práva je to už beztak promlčeno, kdyby se v tom někdo šťoural. Ani se tomu nedivím, byl chytrý. Na straně druhé jsem ho párkrát zažil po ránu, kdy ve Sněmovně hledal kapku kořalky, což mě zarazilo. Několikrát mě už ani nepoznal. Jak říkám, přestal jsem to zblízka sledovat v roce 94-95, už to ani nevím přesně. Každopádně Kalousek byl v minulosti zadobře s Babišem, se Zemanem, ale jak je velký politik Miloš Zeman a Miroslav Kalousek, ten alkohol se podepsal u obou hrozně moc,“ dodává.

Psali jsme: Orloj naštvaných: Feri, Kalousek, Stanjura, Fischer a další. Vlády už mají plné zuby

V čem podle jeho slov spočívala Kalouskova jedinečnost?

„Rychle našel podstatu problému. A neblbnul. Nekupoval drahá auta, chodil a choval se pořád stejně. Když se třeba potkal s lidmi od lidovců z těch raných 90. let, byl to pořád on. Jestli v politice nadobro skončí, nemá ho kdo nahradit, nikdo se mu nepřibližuje ani historickou pamětí. Možná s výjimkou Vojty Filipa, který jel také ve velkém úplně všechno, a podobně se chová dodnes. Ani on, ani Kalousek už dávno nepotřebují peníze, takže na jednu stranu mi to je líto, na stranu druhou fakt, že Mirek končí, beru jako logické vyústění,“ uzavírá.

Co dál v životě zakladatele TOP 09?

Už jako předseda tohoto dnes už okrajového subjektu vyzýval ke spolupráci opozičních demokratických stran, které by spojily síly proti Andreji Babišovi (ANO). Dodnes je přesvědčen, že kdyby se tyto strany tehdy spojily, Babiš teď nemusel být premiérem.

O čtyři roky později je připraven učinit další podobný pokus, ale aby někteří lidé neříkali, že spolupráci brání právě jeho osoba a ambice, oznámil, že ve volbách v roce 2021 nebude kandidovat do Poslanecké sněmovny. Formálně nebyl pověřen, aby jednal o možné budoucí koalici, ale i tak je připraven pro její vznik udělat maximum, a to především uvnitř vlastní strany, protože ví, jak těžké může být přesvědčit k takové spolupráci své kolegy.

„Nikdo neřekne, že si dohodu nepřeje, protože má jakousi svoji ambici, ale nesouhlas promítne do nějakého zástupného důvodu, který je lidem málo srozumitelný. Proto také voliči nechápou, proč se tři roky mluví o spolupráci, ale pořád se nic neděje. Chci si uvolnit ruce, abych byl ve svém přesvědčování absolutně věrohodný a mohl říct, že v tom projektu si sám pro sebe nic nepřipravuji. Jedinou ambici mám občanskou, tutéž, jakou mají statisíce voličů, totiž dosáhnout nezbytné změny v této zemi a její obrat zpátky k demokracii,“ uvedl Kalousek v rozhovoru pro Deník.

Anketa Který z okolních šéfů vlád je nejlepší? Merkelová 1% Kurz 3% Morawiecki 0% Matovič 2% Orbán 94% hlasovalo: 13338 lidí

Počítá i s tím, že mu někteří lidé nemohou přijít na jméno. Například kvůli škrtům, k nimž sáhl jak ministr financí. Všem svým kritikům připomněl, že v době, kdy byl ministrem financí on, si mohli senioři koupit ze svého důchodu víc, než si mohou koupit po sedmi letech vlády Andreje Babiše a jeho koaličních partnerů.

Otázkou však také může být, co s výsledkem voleb udělají dezinformace, podotýká Kalousek.

„Nejsem příznivec konspiračních teorií, ale když dokázala ruská zpravodajská služba ovlivnit volby v USA, bylo by bláhové se domnívat, že neovlivňuje veřejné mínění v bývalých sovětských satelitech, zvláště když má u nás velmi účinnou pátou kolonu na Hradě, v parlamentu, ve vládě. To všechno jsou důležité vlivy, ale naprostým základem je nejistota lidí z prudkých změn, kterým nerozumějí a složitě se vysvětlují. Dává-li nám někdo za odstrašující příklad Maďarsko nebo Polsko, tak přiznávám, že je tam skutečně spousta věcí, kterých se děsím, ale nejsem si jistý, zda situace u nás, kdy jedna obchodní skupina uzmula stát jako svůj majetek, není ještě o něco horší. Státní správa v Polsku a Maďarsku samozřejmě pracuje pro vládní stranu, ale u nás místo toho, aby hájila daňové poplatníky, zarputile hájí zájmy koncernu Agrofert a jeho majitele, který je v prokazatelném střetu zájmů. Myslím, že je to situace o něco horší než v Polsku nebo v Maďarsku,“ pravil Kalousek.

TOP 09 TOP 09

Víc, než si myslíte

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jakýkoliv politik mi může závidět, pochlubil se Kalousek. Chodí prý na něj stovky lidí, v Brně stála fronta... Roušky nejsou, ohlásil šéf hmotných rezerv a opozice začala řádit. Farský navrhuje, aby je začali šít ministři osobně Tomáš Vyoral nemá pochyby: Veřejnoprávní redaktor Železný se utrhl ze řetězu! V živém vysílání ventiluje své názory a vychovává. Všeříkající! Dva výroky, které se teď Kalouskovi zatraceně nehodí. Toto koluje internetem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.