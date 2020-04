Promořit polovinu populace a epidemie skončí, říká imunolog. Ale řízená bude delší, s tím se nic nenadělá

reklama

Moderátorka se zeptala, co virologové k výzkumu potřebují nejvíce, zda se jedná o chemikálie, personál nebo peníze. Virolog uvedl, že se jedná hlavně o chemikálie, ale i ty jsou prý obstarány. „Potřebujeme teď lépe organizovat tu první část, která následuje po odběru a předchází vlastnímu testování. Tam jde o to, že odběr se musí přenést do formy RNA viru, té genetické informace viru, a pak už jde všechno docela dobře. A ta první fáze je kritickým bodem toho testování,“ pravil Hirsch. Anketa Je pro vás generál Petr Pavel důvěryhodnou osobou? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 8077 lidí

Dále dostal imunolog a virolog otázku, zda by se plošná karanténa dala nahradit chytrou karanténou, tedy důkladným testováním a následně separováním nakažených. „To je samozřejmě cíl, ta šance tady je. Jde o to zvýšit naši celorepublikovou testovací kapacitu a v tom by měla aktivita Akademie a výzkumných ústavů pomoci,“ řekl Hirsch a zopakoval, že jde také o to vylepšit organizaci, tedy sledování lidí, kteří byli s nakaženými v kontaktu. „Určitě by to šlo, když se zvedne jednak testovací kapacita a pak to následné sledování,“ prohlásil vědec.

Přišla také otázka, kdy je populace dostatečně promořená, a moderátorka zmínila cifru 50 %, což imunolog potvrdil a zmínil, že toto číslo pochází z dat z jiných epidemií, které nebyly tak nebezpečné jako covid-19. „Asi tak 50 % populace stačí na to, aby epidemie přestala,“ uvedl, tedy že když je každý druhý nakažený, aby se dosáhlo rovnováhy.

Fotogalerie: - Zavřené krámy

„K tomu se musíme dostat nějakým testováním, teď je připravována studie, kde bude v Praze nejdříve vyšetřeno 5 000 lidí, ti musí být pečlivě vybráni, abychom se dozvěděli, jaká část populace je nakažená,“ pravil Hirsch a doplnil, že momentálně dochází pouze k testování těch, kdo se o test přihlásí a mají nějaké problémy. Ale je třeba zjistit, kdo má covid-19 a problémy nemá, protože ten pak roznáší nemoc dál. „My potřebujeme vědět, jak daleko od té 50% nebo ještě lépe vyšší proinfikovanosti jsme se dostali,“ shrnul vědec.

Také zdůraznil, že větší promořenosti by se dalo dosáhnout tím, že se epidemie nebude kontrolovat, ale to vede ke kolapsu veřejného zdravotnictví. Takže se epidemie zpomaluje plošnými opatřeními, ale cílem je naopak, aby se opatření dala dělat cíleně. „To znamená, že by se vybírali lidé, kteří jsou nakaženi, ti by se separovali, separovali by se jejich kontakty.“ Hirsch také uznal, že se vládnímu štábu podařilo efektivně nemoc zpomalit, takže je v nemocnicích stále volná kapacita. Ale to také znamená, že epidemie bude trvat dlouho.

Psali jsme: „Pořád h*jzl Zeman nechcípl.“ Chtěli slušně diskutovat, ctí pravdu a lásku, Soros je neplatí. Jenže se to zvrhlo Lidi jsou spodina? Ne! udeřil Okamura na TOP 09. A rozbalil to proti EU: Vytáhl zlé věci Vyčůranost! udeřil na vládu Feri. Kalousek položil jednoduchou a záludnou otázku... „Járo, já v to doufala!“ Foldyna vstoupil k Okamurovi a hned se děly věci. Rány ČSSD

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.