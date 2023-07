Propagace LGBTQ+, „není to gay“, tady to promítat nebudete. Film Barbie způsobil výbuch

Čerstvě uvedený film Barbie režisérky Grety Gerwingové, v němž hlavní roli ztvárnila australská herečka Margot Robbie, to nemá vůbec jednoduché a provází jej nejedna kontroverze. Film, odehrávající se zčásti v růžovém světě známé panenky, totiž narazil už v mnoha zemích světa, a to kvůli různým přešlapům či kvůli tomu, že má propagovat LGBTQ témata. Naopak dle aktivistů to však film nedělá dostatečně. „Tenhle film bude gay kánonem,“ těšili se někteří, načež na ně čekalo v kinech velké mrzení, jelikož prý svět Barbie „není tak gay“, jak doufali. Alespoň se prý ale mohou vysmát heterosexualitě.

reklama

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 40% Nevadí 60% hlasovalo: 29405 lidí



Již od oznámení obsazení Goslinga do role Kena se objevovaly podle americké televize Fox News výtky od samotných fanoušků světa panenky Barbie, že je tento herec ve svých 42 letech pro tento růžově laděný snímek již „za zenitem“ a mnozí tvrdili, že v případě jeho obsazení film raději vynechají. Mnohem vážnější problémy však nakonec tvůrci zaznamenali nikoliv u fanoušků Barbie.



O pozdvižení se totiž postarala hned propagace filmu, během níž zazněl na plakátech slogan: „Ona dokáže cokoliv. On je prostě Ken.“ Ten byl totiž přeložen i do francouzštiny, kde se však kvůli dvojímu významu slova „Ken“, z nichž jeden je poněkud více než vulgární, podle serveru The Hollywood Reporter tento slogan dal přečíst i jakož: „Ona dokáže cokoliv. On umí jen š*kat.“

Přestože mohl někoho ve Francii tento dvojsmyslný význam urazit, tvůrcům nakonec kontroverze kolem sloganu přinesla spíše reklamu. Mnohem striktnější však byli ve Vietnamu, kde si film vysloužil rovnou zákaz, jelikož se v něm objevuje mapa světa, na níž je neobratně zobrazeno území, které si Čína jednostranně nárokuje v Jihočínském moři, což podle Vietnamu porušuje jeho svrchovanost.



Dětská mapa, pod kterou si málokdo představí, kde je jaký stát, se tamním úředníkům nelíbila, jelikož na ní je v jedné oblasti osm čar a ve Vietnamu tak pojali podezření, že jde o spornou oblast, kde se však běžně ve skutečných mapách pro její oddělení značí devět pomlček.



Mluvčí Warner Bros. Film Group pro Variety jasně vysvětlil, že jde pouze o „mapu v zemi Barbie“, která je vlastně „dětskou kresbou pastelkou“ a jejím záměrem nebylo učinit jakékoliv prohlášení, přesto má již film v tamních kinech stopku.

Barbie political map ?? pic.twitter.com/206DGezLRe — mass ave curmudgeon (@mass_ave) July 17, 2023

Mimo politické kontroverze snímek naráží i na otázky, zdali se v něm autoři nesnaží o šíření ultralevicové „woke“ tématiky. Herec Simu Liu v červencovém rozhovoru s Joe Deckelmeierem z portálu Screen Rant mínil, že panenky Barbie ve filmu mají býti „rozmanité“ a zpochybňují „heteronormativní“ představy o pohlaví.

„Víte, barvy se staly genderovými, hračky se staly genderovými, existovala všechna ta pravidla, která nám byla vnucena,“ řekl v uvedeném rozhovoru a mínil, že nový film „zatlouká poslední hřebíček do rakve téhle velmi heteronormativní představě o tom, co je gender a co je nebo není gender“.



Transsexuální herečka Hari Nefová, která si ve filmu také střihla roli, pak časopisu Out Magazine řekla, že film má posilující poselství o transsexuální orientaci. „Stejně jako je v tomto filmu oslava ženskosti a toho, že jste dívka, myslím, že je v něm také povzbuzení k tomu, abyste opustili kontrolní seznam, který připisujeme životu, a žili svůj život a byli ve svém těle svým způsobem, podle svých vlastních podmínek,“ řekla Nefová.



Otázku woke tématiky pak opět rozdmýchal web Movieguide, který filmy doporučuje s ohledem na křesťanské věřící a postěžoval si, že dle něj některé pasáže se snaží upustit od hlavního publika filmu o panence Barbie, tedy od rodin a mladých dívek, ve prospěch příběhů o LGBTQ a má také obsahovat „politicky korektní prohlášení proti ‚konzumní‘ společnosti“.

Fotogalerie: - Týden hrdých LGBTQ+

V nedávném rozhovoru pro Attitude Magazine se herečka Margot Robbie naopak snažila kontroverze odmítnout, stejně tak jako tu, že by film měl vyobrazovat i Kena coby gaye, s tím, že obě hlavní role reprezentují panenky, a panenky nemůžou mít sexuální orientaci, jelikož nemají sexuální orgány. „Jsou to všechno panenky, takže vlastně nemají sexuální orientaci, protože nemají pohlavní orgány, jak jsme usoudili,“ komentovala. Dodala však, že chtěli vytvořit svět ve filmu, v němž jsou „všichni vítáni“.

Přesto si právě kvůli LGBTQ tématice film vysloužil dočasný zákaz v Pákistánu. A nejen tam. Dle serveru The Economist se na „růžový svět“ Barbie nikterak s pochopením dívají v mnoha muslimských zemí. Kromě Pákistánu tak film zakázaly Spojené arabské emiráty a dále také Egypt, Katar, Írán a Saúdská Arábie.



„Vzhledem k tomu, že většina islámských národů nevnímá obsah podporující LGBTQ s velkým nadšením, ani ho nebere příliš pozitivně, nejsou podobné zákazy hollywoodských filmů a seriálů s pro-LGBTQ tématikou ničím neobvyklým,“ komentuje The Economist zákaz, který je v případě Íránu trvalý.

Fotogalerie: - Prague Pride na vodě

Kromě islámských zemí film zakázali také mimo zmiňovaný Vietnam i v Rusku. Tamním cenzorům totiž vadilo, že „propaguje konzumní přístup mezi dětmi“.



První ohlasy k údajné kontroverzi se objevují krátce po uvedení snímku i v Česku. „Doufal jsem, že film Barbie bude nenáročný a zábavný. To, že Mattel vyrábí a prodává hračky, kterými normalizuje genderovou dysforii u dětí, se už ví, ale samotný film tomu nasadil korunu. Připravte se na 114 minut propagace LGBTQ+ a očerňování tradiční heterosexuality,“ ohodnotil kinematografický počin zakladatel a šéfredaktor finančního portálu Investičníweb.cz Petr Novotný.

Doufal jsem, že film #Barbie bude nenáročný a zábavný. To že Mattel vyrábí a prodává hráčky, které normalizuje genderovou dysforii u dětí se už ví, ale samotný film tomu nasadil korunu. Připravte se na 114 minut propagace LGBTQ+ a očerňování tradiční heterosexuality. pic.twitter.com/gDHL9aiFWO — Petr Novotný (@petr_novotny) July 22, 2023

A nespokojeni jsou paradoxně i LGBTQ+ aktivisti. Ukázalo se totiž podle serveru NBC News, že Barbieland „není tak gay“, jak někteří jeho fanoušci doufali a navzdory několikaměsíční propagaci se prý nový film „silně opírá o heteronormativitu“.

NBC News shrnují, jak se u sexuálních menšin „růžový svět“ Barbie těšil oblibě, jelikož si mnozí lidé z LGBTQ komunity mysleli, že půjde o propagaci menšinové sexuální orientace. „Tenhle film bude gay kánonem,“ měl říct jeden z fanoušků televizi, proč se na něj přišel podívat a britský zpravodajský server Gay Times oslavil pátek, den oficiálního uvedení filmu, jako „den Barbie“ a označil tuto světoznámou panenku za „queer kulturní fenomén“.



U LGBTQ aktivistů však následně nastalo velké mrzení. Míra, s níž film zabředává do této tématiky, je totiž ani zdaleka neuspokojila.



„Na to, že film věnuje tolik času rozebírání genderových norem a vyzdvihování důležitosti rozmanitosti, bych si opravdu přál, aby Barbie otevřeně přiznala queer lidi,“ stěžoval si Matthew Huff, zástupce šéfredaktora zábavního magazínu Parade, pro NBC News poté, co film viděl na předčasné novinářské projekci.

Fotogalerie: - Pochod hrdosti 2022

Při zpětném pohledu je snadné se ptát, zda kritici a diváci vůbec měli od filmu, který vznikl v koprodukci společnosti Mattel, výrobce slavné panenky, a Warner Bros, očekávat něco víc. Koneckonců Mattel, který se výrazně podílel na vývoji scénáře a procesu natáčení filmu, v minulosti veřejně nepřijímal své nadšené queer fanoušky. A podle těch, kteří se nad touto záležitostí zamysleli, se queer přitažlivost Barbie vždy týkala spíše potenciálu, který panenka měnící podobu představuje.



Digitální tvůrce a aktivista Alex Avila pro NBC News pak pronesl, že se přinejmenším mohou lidé s menšinovou sexuální orientací prostřednictví Barbie vysmát heterosexuálům. „Barbie je jako představení heterosexuality; je tak přehnaná, že je příkladem toho, jak je heterosexualita sama o sobě konstruována a předváděna,“ uvedl.



„Myslím, že queer lidé se na tento heterosexuální obraz upínají, protože si z něj můžeme dělat legraci. Můžeme to použít způsobem, který ukazuje, že heterosexualita je konstruována a zavedena silami mimo nás – a nikoliv univerzální,“ doplnil.

Psali jsme: Proč používáte to množné číslo? Nejsme ani on, ani ona... Oceněný dokument bourá internet Masakr v baru Těpláreň: Na Slovensku je přítomen fašismus, vysvětloval u Witowské historik Kosatík Novinář Titlbach napsal knihu o LGBTQ. V Rusku by mě našli v táboře na Sibiři, vykládal v ČT Holčička řekla, že je chlapeček. V první třídě. Škola se podřídila, spolužáky poučila sexuoložka. Dopadlo to zle. Debata o trans lidech měla divoký konec

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.