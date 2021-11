Proti rozmnožování. Docent Zvěřina ví, co je cílem dnešních trendů

reklama

Tradiční rodina, tak jak jí známe, se podle Zvěřiny pomalu rozpadá: „Tradiční rodina je v ohrožení od té doby, co se u nás, a nejen u nás, v celém euroatlantickém politickém prostředí objevili progresivisté. Tedy lidé, kteří pokračují v tom, co kdysi řekl starý dobrý Engels, že to není o tom, společnost a svět pochopit – ale že ho chceme změnit. My tu teď máme velká politická tažení, která chtějí pohřbít všechny tradice a udělat ten svět úplně nový, zcela zajímavý, asi pro ně zajímavý. Ani nevím o tom, že by popisovali, co vlastně pozitivního ty jejich změny přinesou,“ pokrčil rameny bývalý předseda sexuologické společnosti.

Původní zdroj ZDE

„Progresivismus je na vzestupu, někdo říká, že jsou to neomarxisté. A není to tak úplně daleko od pravdy. Na univerzitě v Berlíně byl krásný portrét Engelse a tam byl jeho citát, že ‚je třeba změnit svět‘, takže oni ho prostě mění,“ dodal Zvěřina.

Mít slabou rodinu je jeden z nástrojů jak ovládat společnost. „Všechny ty hry s tím genderismem mají jeden společný moment – jsou protireprodukční. Ten trend je jasný, všechny ty revize rodinných vztahů míří tím směrem, že porodní aktivita lidí se bude dál zhoršovat,“ uvedl. Zalitoval, že reprodukce přestává být viděna jako hodnota. „Jsem s tím docela znepokojen. Nevidím tam dobrý program do budoucna,“ dodal.

Trvá na tom, že existují pouze dvě pohlaví: „Pohlaví jsou pořád jenom dvě, žádných víc nikdo nevymyslel. Máme mnoho tzv. genderismu, což jsou ty vymyšlený věci. Ti lidé si prostě vymyslí, co chtějí být, a ten progresivistický politický trend jim dá naději, že když se budou snažit, že nakonec budou opačného pohlaví, nebo takového pohlaví, které my ani nedovedeme pojmenovat. Když začnou mluvit o těch nebinárních genderismech, tak je to zajímavé, každý si nějak hraje. Já jim tyto věci nechci vzít, ať si klidně hrajou, ale nevím, k čemu dobrému to tedy ten svět povede,“ obává se sexuolog.

Psali jsme: Byla muž, teď je žena: Pohlaví jsou dvě, říká. Dělá se z toho byznys

Rozmazlená společnost, už neví roupama coby. Jiří Strach se nepáral s genderisty ani odpůrci Duky. A dorazil to zážitkem s Klausem

Co se týká tradiční rodiny, prozradil, že ho nedávno silně znepokojilo oznámení, že matriky už dostaly nové formuláře na rodný list, v němž není kolonka „matka“ a „otec“. „Tam je místo nich ‚rodič 1‘ a ‚rodič 2‘. Já nechápu, jak může být chlap rodič, je to takové zvláštní,“ pousmál se Zvěřina. A že ve Francii a ve Velké Británii už mají dokonce i rodiče číslo 3. „Možná budeme mít také tři rodiče a budou se o nás hádat,“ žertoval.

Taková ztráta hodnot a tradic ve společnosti povede k tomu, že „se rozseká tradiční rodina“: „Protože když nebudou otcové a matky, a když si matky nebudou vážit svého mateřství, a když my nebudeme mít rádi své maminky, tak já nevím, co ta společnost udělá. Maminka přece je a vždy byla první osoba na světě. A dnes? Když nějaký básník napíše báseň o tom, jak jsou děvčátka na světě proto, aby z nich byly hodné maminky, tak mu to vyškrtají a ze škol se to vyhodí. To je neuvěřitelné. Také radikální feminismus v tomto zaznamenal velký úspěch, mateřství téměř zlikvidoval,“ konstatoval.

Zvěřina byl od roku 2004 do roku 2009 poslancem Evropského parlamentu; vzpomněl, s jakými úmysly vznikala EU, jaké měly být její hlavní hodnoty, od kterých se ale už zcela odklonila. Především Green Deal označil za „nesmysl“. „Samozřejmě, že z Evropské unie se nevyvíjí žádná vědecká ani ekonomická velmoc, jak bylo zamýšleno. Naopak, Green Deal bude moc hezká cesta směrem dolů. To je dekadence. Nevidím žádné světlo na konci tunelu. Co se dnes schvaluje v Evropě, v Bruselu, to jsou takové hlouposti, že je to někdy možné až nazvat sebevraždou,“ zhodnotil Jaroslav Zvěřina.

Psali jsme: Americký chlapec se prohlásil nebinárním a na dívčích toaletách znásilnil spolužačku. Jejímu otci začali aktivisté ničit život „Snad mě nezavřou.“ Janek Ledecký o novém šílenství. Reagovat musel i Stanislav Křeček Ne, není to vtip. Vybírat pohlaví si budou děti, které ještě neumí číst a psát. Varování tu bylo Zvrácené, výron chorého mozku. Pohlaví jsou dvě, to ostatní jsou odchylky. I kníže Schwarzenberg zklame duhové průvody...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.