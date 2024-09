Průlom. Německo zaplatí odškodnění Polsku

Tehdejší polský premiér Mateusz Morawiecki v rozhovoru pro agenturu DPA oznámil, že podepsal dokument o zřízení Institutu válečných ztrát. Otázka válečného odškodnění „není mimo diskusi, protože s Polskem bylo zacházeno velmi špatně a nedostalo reparace“, řekl.

Morawiecki také v roce 2021 oznámil, že parlamentní komise pro vyšetřování válečných škod zřízená v roce 2017 dokončí práci na své zprávě v únoru 2022. „Rozhodnutí o tom, co, kdy a jak s touto zprávou uděláme, zatím nepadlo,“ poznamenal premiér. „Ale připravujeme vše, abychom tuto zprávu představili světu,“ dodal.

Podle polských odhadů na základě inventáře z roku 1946 plus úroky dosahují škody 800 miliard EUR. Ve druhé světové válce přišlo o život čtyři až šest milionů Poláků.

Německá strana původně jakékoliv rozhovory odmítala s odvoláním na smlouvu Dva plus čtyři z roku 1990, která ukotvila spojení východního a západního Německa s dohledem a souhlasem čtyř okupačních mocností, tady USA, Sovětským svazem, Francií a Velkou Británií. Ve smlouvě ovšem, jak upozornila polská strana, nebylo ani slovo o reparacích. Řecko a Polsko, které v roce 2018 začaly mluvit o reparacích, se jednání neúčastnily, tedy nemohly vznést své námitky či požadavky.

A tlak se postupně stupňoval. Polsko-americká strategická iniciativa v roce 2023, tedy už za vlády premiéra Donalda Tuska, předložila oběma komorám amerického Kongresu dokument, který vypočítával škody způsobené Německem v Polsku. A vyzýval americké politiky, aby se připojili k tlaku na Německo, aby za způsobené škody převzalo zodpovědnost a začalo platit reparace.

„Dokument poukazuje na obrovské lidské, materiální a kulturní ztráty, které Polsko utrpělo v důsledku německé agrese. Vyzývá Německo, aby spravedlivě posoudilo způsobené škody a zaplatilo reparace. Požaduje vrácení statisíců odcizených uměleckých děl, ale i kulturního a náboženského zboží,“ informuje Polská tisková agentura.

Polsko-americká strategická iniciativa ve svém dokumentu tvrdila, že ve srovnání s jinými zeměmi okupovanými tehdejším Německem byly populační a majetkové ztráty v Polsku zdaleka největší. A Polsko tak má podle iniciativy nárok na náhradu škody.

„Organizace polské diaspory apeluje na Německo, aby přijalo ustanovení mezinárodního práva, která neuznávají možnost uplatnění zákonných promlčecích lhůt ve vztahu k válečným zločinům a zločinům proti lidskosti nebo promlčecí lhůty ohledně odškodnění,“ zaznělo v dokumentu.

Před rokem u příležitosti výročí začátku druhé světové války, která začala bombardováním Polska, náměstek ministra zahraničí Arkadiusz Mularczyk představil sérii výstav, které proběhly v západních zemích. Náměstek Mularczyk řekl u příležitosti otevření výstavy ve Westminsterském paláci, sídle britského parlamentu, že výstava má vést k pochopení, že Polsko si zaslouží odškodnění.

„Domnívám se, že dnešní setkání a výstava v britském parlamentu jsou důležitým krokem vpřed, protože tímto způsobem budujeme povědomí a porozumění. Pochopení, že historie druhé světové války v evropském rozměru stále neskončila, protože Polsko je jedinou zemí, která nedostala odškodnění – k čemuž došlo v důsledku studené války, ale také v důsledku nedbalosti spojenců – nadále buduje napětí v polsko-německých vztazích,“ uvedl Mularczyk.

A pokračoval s vysvětlením, že Němci se snaží zapomenout a vybudovat nový narativ o dějinách druhé světové války. „Vidíme, že se na to Němci snaží zapomenout a vybudovat nový narativ o dějinách druhé světové války. Takže naše akce je ještě důležitější, a to nejen v Polsku, ale i v anglosaském světě, v Londýně, ve Washingtonu, a také v jiných evropských zemích, musíme připomenout, že válku nezavinili nacisté, ale Němci, a že Polsko bylo zemí, která utrpěla největší ztráty a nikdy nedostala odškodnění. To by mělo být jakýmsi závazkem pro demokratický svět, pro Evropskou unii, pro Velkou Británii, vyzvat Německo k dialogu s Polskem. O to se snažíme,“ vysvětlil náměstek ministerstva zahraničí.

A ledy už se posunují. Nyní jedná polská a německá strana o odškodnění pro lidi, kteří byli za druhé světové války zranění. Polský vládní zmocněnec pro polsko-německou spolupráci Krzysztof Ruchniewicz minulý týden zdůraznil, že „na stole je návrh předložený německou stranou“. Harmonogram činností však zůstává neznámý.

Německý velvyslanec Viktor Elbling na dotaz ze strany Polské tiskové agentury na tento případ ujistil o „silné vůli“ rychle poskytnout odškodnění – zejména proto, že příjemci jsou starší lidé. Podle něj jednání stále probíhají. „Mezivládní konzultace proběhly na začátku července, teď je 3. září. Ještě neuplynulo tolik času. Potřebujeme čas, abychom doladili detaily,“ řekl velvyslanec agentuře.

Termín je zatím ve hvězdách. „Jsme v procesu jednání, ale neměli bychom očekávat žádná oznámení v médiích. Otázka odškodnění nesouvisí s žádným konkrétním datem,“ řekl velvyslanec na otázku po konkrétním plánu zahájení vyplácení reparací.

Zároveň velvyslanec agenturu ujistil, že německé úřady a německá společnost „jako celek“ se cítí „hluboce odpovědné“ za to, co se stalo během okupace. „Tohle s námi zůstane navždy,“ řekl.

„Podle odhadů polsko-německé nadace pro smíření je mezi 60 000 a 80 000 dosud žijících obětí Třetí říše, což je téměř dvakrát více, než se očekávalo v původních propočtech. Minulý týden Ruchniewicz oznámil, že údaje o počtu lidí, kteří by mohli využít odškodnění, předala nadace polskému ministerstvu zahraničních věcí,“ informovala Polská tisková agentura.

