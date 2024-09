První Pavlovo veto. K novele o přísedících u soudů

Petr Pavel, prezident republiky vetoval novelu zákona o přísedících u soudu.

„Prezident republiky Petr Pavel využil své pravomoci stanovené v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky a vrátil Parlamentu České republiky zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,“ oznámil Pražský hrad.

Ve stanovisku, které taktéž uveřejnil Pražský hrad, vyjádřil obavu, že k tématu omezení počtu přísedících chyběla podrobnější debata. Mimo jiné proto, aby mohla své stanovisko vyjádřit i opozice.

„Rovněž se domnívám, že přijetí tak důležité změny v soudnictví, jako jednomu z pilířů demokracie, měla předcházet podrobná politická debata tak, aby předloha měla větší oporu i v hlasech opozice,“ uvedl prezident.

A vedle toho prý úpravu považuje celkově za nekoncepční.

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 4% Nechci 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 20554 lidí Přijatou úpravu považuji za nekoncepční, nedostatečně a nepřesvědčivě odůvodněnou a v kontextu evropské právní kultury za krajně neobvyklou. Zákonodárce podle mého názoru rezignoval na reformu stávající právní úpravy tradičního institutu přísedících, známého již z dob první republiky, a místo nápravy právních a praktických problémů, které současná úprava přináší a kterých jsem si vědom, rozhodování v senátech za účasti přísedících rovnou ruší nebo výrazně omezuje ve prospěch samosoudcovského rozhodování. Jsem přesvědčen, že nedostatky současné právní úpravy soudních řízení, související s institutem přísedících spíše okrajově, po plánované redukci počtu přísedících nezmizí. Nová komplexní úprava postavení přísedících a rozsahu jejich účasti na rozhodování soudů by měla být posuzována jako součást rekodifikace civilního či trestního řízení (podotýkám, že oba základní procesní řády, tj. trestní řád a občanský soudní řád, byly přijaty v 60. letech minulého století a následně nesčetněkrát novelizovány). Teprve se zohledněním a s analýzou všech souvislostí trestního i občanského soudního řízení a také po důkladné politické diskusi je možné odpovědně přistoupit k reformě, v jejímž rámci budou přirozeně posuzovány i smysl a význam účasti přísedících na soudních řízeních, nikoliv nyní pouze vytrhnout tradiční institut z celého systému,“ napsal prezident.

Zdůraznil, že systém, přísedících funguje i v řadě jiných zemí EU a naznačil, že by bylo dobré zachovat ho i v Česku, protože jde o prvek, který může přispět k větší demokratizaci, legitimitě a otevřenosti soudnictví. Pakliže by novela fakticky snížila počet přísedících na zlomek současného stavu, podle prezidenta by to byl problém.

Psali jsme: Extremisté? To jsou Kolář nebo Novotný, vzkazuje Konečná Klaus zuří: Pavel pozval poplivanou ukrajinskou holčičku na Hrad. Matku zastřelené studentky ne Zaútočí. A pak udělají co? Na manévry nemají. Kritika snahy dovolit Ukrajině útočit na Rusko Vladimír Ustyanovič: Foltýn dělá uniformě ostudu