Prý jsem sváděla Hřiba! Písařovicová z ČT vypráví. Jak se dostala do TV?

„Pouč se z toho a příště to udělej líp! To si říkám, když udělám nějakou chybu, která už samozřejmě nejde změnit. Záleží na tom, jak je velká. Ale snažím se tím moc netrápit,“ svěřila moderátorka Událostí posluchačům své motto.

Hned na úvod o sobě Daniela Písařovicová prozradila, že je při přípravě rozhovoru pečlivá, možná až příliš. „Přípravě věnuji strašně moc času a kolikrát přitom stačí to úplně odstřelit a zeptat se úplně selsky. To jsou ty nejlepší otázky, takhle se ptají lidi,“ shodli se s Cibulkou.

Například když hovoří s ministryní financí o daních, je podle ní nejvhodnější vést debatu na co nejvhodnější a divákovi nejsrozumitelnější úrovni, protože když debata zabředne do procent a sazeb, nikdo tomu nerozumí a je to k ničemu.

Pak došlo na „veselé historky“, moderátorka se prý například dozvěděla, že ve studiu se na některé politiky usmívá a na jiné ne, třeba po rozhovoru s pražským primátorem Hřibem se prý rovnou dozvěděla, že jej během rozhovoru sváděla a nadržovala mu.

Posluchači se také dozvěděli, jak funguje zpravodajství České televize v covidovém režimu a jak mezi sebou vtipkují Písařovicová se Světlanou Witowskou. „Začali jsme si dělat takové šprýmy, někdy se nám to povede víc, někdy míň. Stalo se mi, že jsem ji v přímém přenosu řekla ‚kecáš‘, a to potom na poradě nebyla velká radost,“ vyprávěla moderátorka. Pak se s Alešem Cibulkou smáli, že by to mohla říct někdy nějakému politikovi, a pak by asi rychle skončila před branou Kavčích hor.

Několikrát už se Písařovicové stalo, že se neudržela a začala se před kamerou smát. Nepříjemné ale je, pokud se začne smát něčemu, co se odehraje ve studiu a divák o tom neví. „Ale někdy to jde. Třeba jednou se mi stalo, že jsem zapomněla odejít z obrazu, Světlana už ohlašovala další reportáž a já tam stála a koukala na sebe na monitoru, jak tam stojím, tak to jsou věci, které lidi strašně pobaví,“ vyprávěla, zatímco Aleš Cibulka se skutečně prohýbal smíchy. Když ale divák kontext nepochopí, řekne si „ježišmarjá, ta je divná“.

Pak Cibulkovi předváděla jak vypadá standardní neutrální výraz moderátora veřejnoprávního zpravodajství.

Když moderuje jako hlavní moderátorka Události, komentáře, začíná prý Písařovicové příprava zhruba od devíti ráno, pokud je hlavní moderátorkou Událostí (ve dvojici, která daný den moderuje, se to dělí), stačí prý začít kolem jedné a začíná se nástupem do maskérny.

K tématu vizáže na veřejnoprávní obrazovce Písařovicová prozradila, že má pocit, že půlku národa zajímá jenom její obočí. Na něj ji prý chodí mailem nejvíce poznámek.

Na druhou stranu pokud se politici snaží lichotit a získat tím nějakou výhodu, na ni to nezabírá. „Zkoušeli to, ale pak jsem v nějakém rozhovoru řekla, že se mi to nelíbí a jestli si někdo myslí, že to na moderátorku platí, tak jsou úplně mimo,“ vzpomínala. Pár dní poté do studia přišel politik, absolvoval celý rozhovor, a na odchodu mezi dveřmi poznamenal: „Moc vám to sluší, ale řekl jsem vám to až po rozhovoru“.

Vážněji pak k tématu dodala: „Myslím si, že je špatné jít do rozhovoru s emocemi a s tím „pojď, já si tě podám, protože se vám to může vymstít‘.“ Pak zdůraznila, že i když má své názory, tak na obrazovce to na ní nesmí nikdo poznat.

„Co milostné dopisy. Máte jako moderátorka prestižních zpravodajských pořadů České televize ctitele?“ zajímalo Aleše Cibulku. Písařovicová reagovala, že jí poměrně často chodí dopisy začínající „moje maminka si myslí, že bychom se k sobě hodili“. A pak prý má jednoho vytrvalého ctitele, který jí stále píše a volá do České televize, kde už ho znají a ani z ústředny nepřepojují.

Cibulka rozhovor raději přenesl k tématu, jak se Daniela Písařovicová dostala do zpravodajství České televize. Ta prozradila, že původně snila o tom, že bude dělat nějakou talk show nebo něco zábavnějšího, ovšem s diplomem z ekonomie skončila ve zpravodajství a až tam zjistila, jak moc ji to baví.

Na pohovoru prý byla u současného ředitele zpravodajství Zdeňka Šámala, který tehdy spouštěl kanál ČT24 a věděl, že na něj bude potřebovat mnohem více redaktorů, než má, a tak bral i lidi naprosto bez zkušeností.

