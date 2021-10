Prymula: Roušky ve škole jsou trápení dětí, ale nedá se nic dělat

Již druhý den po sobě přesáhl počet nově covid pozitivních osob jeden tisíc. Podle exministra zdravotnictví a epidemiologa Romana Prymuly je to na podzim vývoj očekávatelný, ale již varující. V tuto chvíli podle něj není čas na přijímání opatření, nýbrž na očkování. Na to by lidé jít měli. I na přeočkování. Nošení roušek na školách by prý také nerušil. Pokud jde o lockdown, má Prymula také jasno. Nahlédněte.

Roman Prymula v rozhovoru pro CNN Prima News prohlásil, že na podzim se s nárůstem nově pozitivních muselo počítat a teď je třeba mít se na pozoru. „Už se to dostává i do té kategorie osob, které se možná naočkovaly, možná u nich proexpirovala dávka druhá, takže z tohoto hlediska by tady byla nutná dávka třetí. V tuhle chvíli to není o nějakých opatřeních, ale o očkování,“ zdůraznil Prymula.

Pokud by měly být přijaty některé restrikce, tak podle exministra by mělo jít o regionálně pojatá opatření v oblastech, kde je výskyt nově nakažených vyšší. „Nějaké omezení tam může nastat, ale bude záležet na situaci,“ uvedl Prymula.

V tuto chvíli neočekává, že dojde k přetížení nemocnic, jaké jsme viděli v loňském roce od září do letošního března. Přesto by děti měly ve společných prostorách škol nosit roušky, i když je to pro ně trápení.

„Je to trápení dětí, ale v tuto chvíli jsme ve fázi, kdy nepochybně dochází k šíření. Ukazuje se, že to šíření je i prostřednictvím škol poměrně masivní,“ upozornil Prymula s tím, že proto by v tuto chvíli povinnost nosit roušku nerušil.

Ale na lockdowny podle něj nedojde. Alespoň teď ne.

„Myslím si, že v tuto chvíli nemůže prakticky dojít k lockdownům. Tu vnímavou populaci máme výrazně omezenější oproti situaci, která tady byla před rokem a pokud lidé pochopí, že cesta je očkování, včetně přeočkování seniorů, tak si myslím, že tohle nemůže nastat,“ řekl.

Očkování podle Prymuly jednoznačně brání těžkému průběhu nemoci, což je zásadní. Proto je také třeba rizikovou populaci přeočkovávat, protože účinky původního očkování po 6 až 8 měsících slábnou.

