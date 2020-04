Prymula a prezident Zeman? Nejen vyznamenání! Je zde „kontakt“ z minulosti

Podle Romana Prymuly budeme do dvou týdnů vědět, kolik lidí se už s koronavirem setkalo a má protilátky. V případě, že půjde o vysoké procento, epidemie by mohla podle jeho slov do dvou měsíců skončit. Zároveň uvedl, jak se snaží s epidemiologickou skupinou vytvořit a předložit na vládu jakýsi plán, jak rozvolňovat opatření a otevírat obchody. „Bylo vyčítáno, že řada opatření se rozvolňuje chaoticky a nesystémově. Teď budou popsána všechna opatření, která byla v nějakém módu přijata, a jak je chceme rozvolňovat. S tím, že mezi těmi jednotlivými balíčky budou asi dvoutýdenní odstupy, aby bylo možné tímto mechanismem zhodnotit, jestli se ta křivka bude měnit, nebo nebude. A hned po Velikonocích budeme navrhovat jen věci, které jsou zcela vitálního rázu,“ uvedl.

Své pak řekl i k otevírání škol, kdy podle něj to bude záviset na tom, jak problém vnímá školství a jaké je doporuční epidemiologů. „Vnímáme i to, že populace je dnes poměrně negativně naladěna k tomu, aby se školy ještě v současném školním roce otevřely. Takže se opravdu může stát, že školy do konce června otevřeny nebudou v závislosti na náladách, které tu teď panují,“ sdělil a zmínil také petici 80 tisíc lidí, kteří uvádějí, že nechtějí dát děti do školy.

Následně Prymula hovořil i o době prázdnin a dovolených. Co nevidí úplně dobře, jsou letní festivaly. A co se týče rekreací, spoléhal by spíše na tuzemsko. „Když se nám podaří udržet ten kontrolovaný trend, tak si myslím, že dovolené budou bez problémů. Pokud bude ta křivka nakažených lítat, nebude úplně pod kontrolou, tak bych to ještě zvažoval. Ale doufám, že to budeme schopni udržet,“ dodal. Divadelní představení a koncerty se podle něj vrátí asi až s novou sezónou.