Prymula opět cení zuby. Babiš, kolega Maďar, Vojtěch. Silná tvrzení

Profesor Roman Prymula varuje Čechy, Moravany a Slezany, že rozhodně nemají v boji proti koronaviru vyhráno. Na pozoru by se prý Češi měli mít i v Chorvatsku. Důrazně doporučoval, aby lidé v Moravskoslezském kraji nosili v uzavřených prostorách roušky. Prý by navíc všude v republice povoloval masové akce pomaleji. Přál by si navíc, aby si lidé nainstalovali aplikaci e-Rouška. Také zkritizoval premiéra Andreje Babiše (ANO) a epidemiologa Rastislava Maďara.

Epidemiolog Roman Prymula v rozhovoru pro Reflex.cz poznamenal, že se dnes cestuje po Evropě víc, než by vzhledem k celosvětové pandemii koronaviru sám čekal, a upozornil, že to takto nemusí zůstat celé léto. Jednotlivé země mohou opět přikročit k restrikcím. Opatrnost je podle jeho názoru na místě i u Chorvatska. „Tam vidíme, že se trochu něco děje, je tam jakýsi náznak vlnky, která by mohla přicházet. Když se podíváme na ty údaje, tak oni se pohybují kolem 80 případů denně na 4 miliony obyvatel a v přepočtu na naši populaci je to v podstatě 200 denně, a to už je číslo, které je leckdy vyšší než tady u nás," zvedl varovný prst profesor Prymula.

Celosvětová data ukazují, že koronavirus se dál vesele šíří a ještě nedosáhl vrcholu. K prudkým nárůstům počtu nemocných dochází v USA, v Jižní Americe, ale např. i v Indii, takže podle Prymuly rozhodně nemáme vyhráno. „Takže se může stát prakticky cokoliv, uvedl epidemiolog pracující momentálně na Úřadu vlády ČR.

Pokud jde o uvolňování karanténních opatření v Česku, tak podle Prymuly se uvolňovalo až příliš rychle. „Bylo to skutečně na hraně. Řada těch opatření se uvolňovala s maximální rychlostí,“ poznamenal.

Ale podle denního nárůstu případů se zdá, že Česko situaci zvládá. „Držet uzavřenou ekonomiku, to prostě nejde, to si nemusíme říkat a byť by tady byla sebevětší další vlna, tak k žádnému dalšímu zámku nedojde,“ řekl také Prymula.



Osobně by byl opatrný u povolování masových akcí. Nabádal také k nošení roušek v pražském metru a v rizikových regionech, kde rychleji rostou počty případů, jako je Středočeský kraj či Moravskoslezský kraj, tak tam by prý roušky určitě nosil. Nosil by je kdekoliv, kde se v uzavřeném prostoru objevuje více lidí.

Doly OKD v Moravskoslezském kraji by prý uzavřel podstatně rychleji, než to nakonec firma udělala. Takhle došlo k tomu, že horníci s nemocí covid-19 nakazili členy své rodiny. „V tuhle chvíli si nemyslím, že by bylo třeba vyhlásit karanténu v okrese Karviná,“ řekl epidemiolog.

Ale znovu zvedl varovný prst a řekl, že Karviná je opravdu velkým ohniskem a lidé by tam měli nosit roušky a měli by se chovat zodpovědně a obezřetně. V Liberci či v Kutné Hoře jsou ohniska menší, která podle Prymuly zatím nejsou tak nebezpečná.

V obecné rovině kladl důraz na to, aby mezi sebou lidé udržovali rozestupy, jak se to stále děje v Rakousku, v Polsku či ve Francii. My jsme podle Prymuly polevili, a to byla chyba. „Tam, kde nemusím riskovat, tak bych riskovat asi neměl,“ zdůraznil. Dá se říci, že v apelu na obyvatele by byl důraznější a v uvolňování opatření pomalejší. Stejně tak apeloval na lidi, aby si instalovali aplikaci e-Rouška. Zvlášť, pokud přijde druhá vlna epidemie. Považoval by za žádoucí, aby si v případě druhé koronavirové vlny nainstalovalo e-Roušku minimálně 80 procent populace.

Prymula poslal vzkaz také premiérovi Babišovi (ANO), který prohlásil, že klíčová opatření přijímali epidemiologové, takže pokud někdo může za situaci na Karvinsku, není to vláda, ale epidemiologové.

Prymula oponoval, že odborníci dali vládě rady, ale konečná rozhodnutí přijímají politici, kteří nesou odpovědnost za řízení státu. „Pokud vláda nebyla spokojená s prací epidemiologů, tak je měla buď vyměnit, nebo je neposlouchat, ale těžko se dá říct, že stát řídí epidemiologové. To myslím, že úplně korektní není,“ pravil host Reflexu.

Důrazně však odmítl, že by si během první fáze epidemie dělal vlastní kampaň, což naznačoval např. Prymulův kolega z oboru Rastislav Maďar.

„Nevím, na co bych si dělal kampaň, protože já jsem na rozdíl od nich nikam nesměřoval politicky. Takže tohle mně připadá úplně směšné. A já nevím, do jaké míry to jsou epidemiologové,“ kontroval Prymula.

Rastislav Maďar vystudoval lékařskou fakultu v Bratislavě a podle informací dostupných v jeho životopisu se od roku 1997 specializuje v oboru epidemiologie, prevence a kontrola infekčních nemocí. Od roku 2006 je prezidentem Fóra infekční, tropické a cestovní medicíny. Podle Prymuly přesto Maďar není čistý epidemiolog.

„Já říkám, že to není čistý epidemiolog, pan ministr si ho vybral, tak je to jeho zodpovědnost,“ pravil Prymula.

Nakonec konstatoval, že dostal několik nabídek na vstup do politiky, i na krajské úrovni, ale všechny nabídky odmítl. Myšlenkou vstoupit do politiky se prý bude zabývat až v důchodu a ne dřív.

