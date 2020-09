Prymula udeřil: Za 14 dní možná ještě přitvrdíme. Praha je na hranici. Méně prostoru v médiích lidem jako je Šmucler

Prymula se v úvodu vyjádřil k tomu, zda dostane státní vyznamenání z rukou prezidenta Miloše Zemana, jenž mu jej přislíbil na jaře při první koronavirové vlně. „Pokud by se nedařilo tu epidemii zvládat, tak já bych pana prezidenta možná poprosil, aby to dal na další období, protože prioritním úkolem je zvládnout epidemii,“ poznamenal k tomu Prymula. „Vím, že se to vyznamenání vztahuje na tu první vlnu, s níž tato nemá moc společného, ale otázkou je, jak se k tomu opravdu morálně postavit, pokud bychom byli ve velkých problémech v souvislosti s covidem,“ dodal.

Prymula následně hovořil o současných opatřeních, další pak mají přijít příští týden, a ještě tvrdší možná po vyhodnocení těch současných za 14 dní. „Jsou to opatření, která by měla omezit ty nejzávažnější problémy, které tam vnímáme. A uvidíme, jak se ta křivka bude chovat. Nešli jsme úplnou exponenciálou, uvidíme, jaká budou data za středu, čtvrtek...,“ poznamenal Prymula, který vnímá jako mocný prostředek roušky, jež lidé nosí. „Lidé postupně začínají měnit ten svůj bezbřehý optimismus během prázdnin, kdy se opravdu potkávali, kde k tomu šíření docházelo masivně. V Praze je ten problém opravdu veliký, komunitní šíření je naprosto běžné. Je i prudký nárůst v kategorii seniorů,“ dodal Prymula a poznamenal, že zejména seniorům by doporučil neshromažďovat se v místech s větším množstvím lidí. Rozhodující pak podle Prymuly rozhodně nebudou zákazy, ale přístup nás všech. Nejnebezpečněji se podle jeho slov chovají mladí lidé. „Virus tady nebyl v takové náloži, jako je teď. Když jsme se šli dříve někam podívat, tak to riziko bylo asi desetinové, než je teď,“ dodal také Prymula.

se obává také vyčerpání kapacity nemocnic, s čímž reálně počítá. „Kapacita nám bude dělat nepochybně vrásky celou dobu, musí nám dělat vrásky už teď. Protože ta první etapa, kdy byla kapacita vyčleněna jen pro ten covid, tak ta je v některých regionech, a naprosto dominantně v Praze, z valné míry saturována a blížíme se k jejímu vrcholu," dodal. Podle jeho slov by v případě výpadku lékařských kapacit mohli vypomáhat i poučení laici.

Nejhorší situace z hlediska koronaviru je v současné době v Praze. „Obávám se, že je tady riziko, že Praha bude dodávat tisíc nakažených denně,“ míní Prymula.

Zároveň apeloval na to, aby někteří lékaři, jako například stomatolog Roman Šmucler nebo onkolog Jan Žaloudík, měli v médiích méně prostoru. „Vyrojila se tady spousta expertů, kteří demonstrovali, že takto to nemá být, že virus je nezávažný a že se ho není třeba bát. A já se nedivím, že pod tím obrovským tlakem veškerý průmysl, veškerá komerce téměř stávkovala, řekla, že jsme v takovém zámku, že to zničí jakoukoliv ekonomickou aktivitu. A ona je to pravda, protože první dopady byly obrovské. A v tomto světle se začalo rozvolňovat, ale to tempo rozvolňování bylo příliš vysoké. To je třeba korektně přiznat, protože tak, jak bylo deklarováno na začátku, tak se musí rozvolňovat v horizontu 14 dní, aby tam byly nějaké doby, které se dají posoudit. A pak v té euforii, že se nic neděje, se rozvolňovalo i po týdnech, a to není dobře,“ přiznal k rozvolňování Prymula. „To, že situace byla relativně příznivá, bylo proto, že ta virová nálož byla malá,“ dodal.

Prymula následně hovořil i o svém odchodu z Ministerstva zdravotnictví, kdy právě kvůli přísným opatřením a tomu, že byl označován za zlého muže, při první vlně opustil svůj post. „Populace tehdy vnímala, že já chci zavádět nějaká opatření, která jsou tvrdá, a je to vidět i teď. Ale já si myslím, že se snažíme opravdu minimalizovat vývoj na základě různých opatření,“ podotkl Prymula. Svůj nynější post jako zadostiučinění určitě nevnímá. „Ta role je tak nevděčná, že hledat zadostiučinění je nesmysl,“ dodal.

Testy podle ministra zdravotnictví odhalí asi třetinu nakažených. Rostoucí procento pozitivních testů z celkového počtu testů provedených podle Prymuly pak ukazuje, že testujeme málo.