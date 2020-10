Prymulův konec: Náhoda. Přijeli, viděli, čekali. Takhle ho prý odbouchl Blesk

reklama

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS), někdejší bulvární novinář, pochválil reportéry pořadu Newsroom ČT24 za práci, kterou odvedli na kauze končícího ministra Romana Prymuly, jenž zamířil do restaurace na pražském Vyšehradě. Ta přitom měla být z jeho vlastního rozkazu zavřená.

Moderátor Luboš Rosí nad fotografiemi ministra Prymuly z Blesku konstatoval, že toto je teď česká realita. A nechal zaznít i další komentáře několika publicistů.

plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. BPP



„Chvíli jsem si říkal, že je to to nejabsurdnější, co jsem v české politice viděl, a že je s čím soutěžit,“ poznamenal komentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo.

„První reakce byla taková ta ‚a jejda, je to vůbec možný?‘ To bylo takový to první, co byla reakce asi každého, kdo to viděl. Neuvěřitelný, neuvěřitelný,“ zopakoval hned dvakrát po sobě publicista, komik, ale také komentátor Luděk Staněk z Mall.tv.

V reportáži pořadu se objevil i již zmíněný Pavel Novotný.

„Podtrženo, sečteno, úplně normální výjezd na úplně normální akci, kde dojde k atomovce především díky fantastický práci Radka Laina a deníku Blesk,“ nešetřil starosta Řeporyjí chválou.

Prymula dal v rozhovoru pro Respekt najevo, co si o celé kauze myslí. „Já si myslím, že jsem toho zase tolik neprovedl,“ řekl doslova. Jenže premiér Andrej Babiš to viděl jinak. „To, co se stalo dneska, je absolutná katastrofa,“ pronesl způsobem sobě vlastním na tiskové konferenci před novináři.

Jindřich Šídlo doplnil, že podle jeho názoru nevznikly fotografie úplnou náhodou. „Říká se ledacos, že ta indiskrece mohla jít z okolí jednoho z těch politiků, ale já pro to nemám vůbec žádný důkaz,“ zdůraznil.

Staněk přidal hned dva možné výklady.

„Klasická verze byla taková ta, že Babiš žárlil na Prymulu a poslal tam ty fotografy, aby sundali Prymulu. Pak byla taková ta, že to na Prymulu někdo navlékl, že to měl udělat (šéf poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav) Faltýnek. Vlastně, těch konspirací se vyrojilo hrozně moc a jedna legračnější než druhá,“ uvedl.

Pavel Novotný nabídl trochu jiný pohled.

„Nestalo se vůbec nic. Nikdo nikoho nikde neudal, nikdo nikoho nikam nevylákal. Někdo zavolal na nějakou linku a nahlásil hospodu, která je otevřená a která mu, podle mě, delší dobu leží v žaludku. Blesk vyjíždí na místo, které dobře zná. Zaparkuje a zjistí, že před tou hospodou stojí auto Prymuly. Mají ho ve fotobance nafocené za posledních čtrnáct dní asi čtyřicetkrát. V tu chvíli už vědí, že mají jenom čekat, jestli vyjde ten Prymula. Nikam nechodit, nikoho nesledovat a nikoho ani nefotit,“ popsal situaci ze svého pohledu Novotný.

Jedním dechem dodal, že mediální poradci měli předem ministra Prymulu upozornit, že na něj teď média upřou veškerou pozornost. Pokud to Marek Prchal a jeho tým kolem premiéra Andreje Babiše (ANO) neudělal, je to po podle Novotného obrovská chyba.

Podle Staňka mohla v pozadí stát jen klasická úvaha šéfredaktora, který na místo poslal fotografy.

„Podívej se, tady je někdo, kdo teďko donutil lidi částečně přestat fungovat, donutil je mít roušky a tak dále. Pojďme se podívat, jak on sám funguje,“ doplnil pro dokreslení Staněk.

Novotný přidal k celé kauze pár slov i na sociální síti Facebook.

Podle Novotného poslal Blesk vzkaz veřejnosti, že je tím nejdůležitějším deníkem v zemi, a politikům, že je nepouští z hledáčku fotoaparátů. „Blesk má aktuálně nejlepší paparazzi tým ve střední a východní Evropě!“ napsal Novotný.

„Paparazzi musí mít samozřejmě žaludek (chacha, úlitba), ale taky mimořádné DUŠEVNÍ a technické dovednosti. Kdybych vám vypsal reálné, nenabušené požadavky na tuto pozici, možná to pochopíte, když pak přihodím novinářské ceny atd., dojde vám to definitivně. Nikdo to neumí. A kdo ano, bere sto až sto pade. Hovno morálka. Špičková specializace,“ zdůrazňoval dále.

Kdyby měl jít někam lovit podobně naladěného zaměstnance, hledal by prý možná ve Vojenském zpravodajství.

„Strašnou radost mi Bleskáči udělali. Musel jsem je pochválit. Nikdo jiný to neudělá,“ uzavřel Novotný.

