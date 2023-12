Psali Pavlovi i Fialovi. Nic. 14 tisíc zemědělců dnes „táhne na Prahu”

reklama

Podle svých slov už nemohl nečinně přihlížet tomu, jak současný vládní kabinet pošlapává práva drobných vlastníků a brutálně jim zhoršuje podmínky k fungování i životu. Vláda totiž původně ohlašovala, že chce v rámci údajného boje proti „agrobaronům“ zvýhodnit menší zemědělce, jenže vláda podle lidí z oboru buď svým amatérismem nebo zájmem zvýhodnit některé konkrétní jedince, kteří prakticky nic neprodukují, potrestala a brutálně diskriminuje ty, kteří živí naši zemi. Nejde zdaleka jen o velké podniky, které si poradí sami, ale především o malá zemědělská družstva.



„Hodláme se bránit a nenecháme se vymlčet jako to dělali dosud. Myslíte si, že se s námi někdo bavil? Psali jsme prezidentu Pavlovi, žádná reakce. Napsali jsme premiérovi, ministrovi, úředníkům. Nikdo se neobtěžoval odpovědět, přestože za sebou máme 13 971 petičních podpisů. Stejně pro ně nejsme partneři k jednání, protože si asi myslí, že když mají většinu v parlamentu, můžou si dělat co chtějí. Bývalý ministr Nekula mně doslova řekl, že kdo má moc a peníze, tak rozhoduje a my se musíme přizpůsobit. Tohle má být demokracie? Tomu se já nikdy nepodvolím! Víte, my už jsme opravdu nasraní a dál to trpět nebudeme!“ popisuje pro ParlamentníListy.cz Jaroslav Lád.

Veřejně slyšení na sněmovním petičním výboru, které je dnes odpoledne čeká, je podle jeho slov nutnost, aby hlas českých zemědělců byl slyšet. „Myslíte si, že nám jde o to se někde předvádět? Ne, my bychom si rádi dělali svou práci jak nejlépe umíme, jak jsme byli vyškoleni. Pokud se ale vláda začne vlamovat do našeho soukromého vlastnictví a způsobu života na venkově, nemůžeme takovou diskriminaci připustit. Tohle už je fakticky pošlápávání našeho majetku, protože oni chtějí rozhodovat o tom, co s ním můžeme a nemůžeme dělat. To nelze připustit,“ vysvětluje předseda zemědělského družstva.



„Základem problému a našeho nasrání, už to nemůžu říct jinak, je to, že zemědělská politika není touto vládou dělána tak, že každý vlastník má stejná práva, stejné povinnosti a stejné podnikatelské příležitosti. Upozorňujeme na to neustále. Fialova vláda navíc po všech výhodách, které mají fyzické osoby podnikající v zemědělství, nám ještě sebrala z každé stovky nároku 23 korun na přerozdělení pro ty, kteří hospodaří soukromě. S tím se nemůžu smířit. Já mám 40 hektarů, 13 krav a 16 jalovic a proč já bych měl dávat 23 korun z každé stovky nároku nějakému zmetkovi, který si podnik rozkouskoval tak, aby mu to vycházelo jako několik těch malých podle vládní politiky a vydělával na tom, zatímco já přijdu o pozemky a připravím krávy o krmení? Vládní politiku dělají ideologové, nejsou tam žádní odborníci. Přitom by stačilo dát podmínky všem stejné. Po lidech vláda chce, aby líp hospodařili, ale sami to neumí. Pak nemáme být tak nasraní, vždyť je to katastrofa,“ konstatuje Lád.

„Když nám nikdo neodpovídal a nekomunikoval, nezbylo už mnoho možností, jak přinutit vládní politiky s námi hovořit. Zvolil jsem cestu petice a oslovil 890 zemědělských podniků, získal 13 971 mandátů petenců, abychom je s naším petičním výborem zastupovali na veřejných slyšeních. Pevně věřím, že s námi budou jednat a diskutovat zástupci pětikoalice, protože my tam nejdeme proto, aby si nás někdo poslechl a poslal nás domů. To se doufám nestane, protože pak už bychom museli přestat být slušní. V každém případě to pohodové jednání nebude, to je zřejmé, protože situace už je příliš vážná. Zákonodárci jsou zodpovědní za to, co vládě dovolují a jaké zákony jí schvalují,“ upozorňuje politiky.

Dalším krokem prý bude stížnost na Ústavní soud. „Tu samozřejmě nemůžeme podat my jako zástupci petičního výboru ani zemědělci, tak jsme si našli podporu dostatečného množství poslanců a senátorů, kteří to vlastně podají za nás. Je tam i řada poslanců koalice, kteří by nám to podepsali. Z KDU-ČSL, ze STANu i ODS, ale bojí se, protože stranická poslušnost nejde překonat. Jeden poslanec ODS nám říkal, že máme pravdu, ať se bráníme, ale sám nemůže zvednout hlas, protože by ho strana potrestala. Každého se ptáme: jak byste se bránil vy, kdybyste měl život a majetek na venkově, přišla takováhle vláda a začala vám na to sahat? I poslanci vlády nám řeknou, že by se bránili, ale jen neoficiálně a potichu. Kdyby to řekli nahlas, příště je nadají na kandidátku. Toho se většina z nich bojí, protože mají nabrané hypotéky a chtějí je za dvě volební období umořit,“ podělil se Jaroslav Lád o svou zkušenost z jednání z vládními poslanci.



„V každém případě, my se nehodláme vzdát. Nikdy. Proto jdeme na Ústavní soud, kde nemůžeme prohrát, jak říkám opakovaně. Buď bude rozsudek v náš prospěch a vláda bude muset to své nařízení č. 83 zrušit a bude mít problém. Pokud tam prohrajeme, bude mít problém celá země, protože tím vznikne judikát Ústavního soudu, že soukromé vlastnictví v České republice nemá ústavní ochranu, což je v tu chvíli průser jak hrom, to by byla 50. léta a pak nejde pouze o nás zemědělce, ale o všechny. Každý kdo něco vlastní se pak musí začít bát. To by byl konec demokracie. My jsme připraveni nasadit všechny dostupné prostředky k tomu, abychom tuhle brutální vládní diskriminaci zarazili, protože nechci zažít co můj děda, nechci jít kopat uhlí někam do dolů,“ dodává pro ParlamentníListy.cz zemědělec Jaroslav Lád.

