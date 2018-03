Publicista mapující zločiny komunismu: Lidé zapomínají, co tu ta strana napáchala

Český spisovatel literatury faktu, publicista, scenárista a historik Luděk Navara se v rozhovoru pro server Aktuálně.cz vyjádřil ke zvolení komunisty Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Neděje se prý nic menšího, než že lidé zapomínají na to, co tu komunisté napáchali. Proto se v jistém smyslu historie opakuje.

„Domnívám se, že to je popření celého dosavadního vývoje od roku 1989. A také krok zpátky,“ říká ke zvolení Zdeňka Ondráčka (KSČM). Tento muž stál v roce 1989 jako příslušník komunistických bezpečnostních složek proti lidem toužícím po svobodě s obuškem v ruce. Lidé vědí, co Ondráček dělal v lednu, vědí, že tu máme zákon, který komunisty viní z úpadku země, z vražd konaných na našem území, a přece mají dnes komunisté podíl na moci. To je podle Navary v rozporu s tímto zákonem.

„Zákon o protiprávnosti komunistického režimu je konstruován tak, že nemá sankce, je spíše deklaratorní. Ale to neznamená, že nemá význam, že nenese žádné poselství, že nic neříká,“ zdůraznil Navara.

Za opravdu velký krok zpět považuje Navara útoky na média, kterým jsou dnes novináři vystaveni ze strany politiků, ale nejen politiků. „Domnívám se, že nálada ve společnosti je ovlivněna spoustou falešných, někdy i záměrně zavádějících a účelových informací. Atmosféra, která i kvůli tomu vznikla, nahrává zdánlivě jednoduchým řešením a lidem, kteří tato zdánlivě jednoduchá řešení nabízejí,“ varoval Navara.

Spisovatel má za to, že české společnosti schází sebereflexe a v některých případech i pokora. Naše situace prý není dobrá v tom, že umírají pamětníci, kteří by společnost upozorňovali na hrůzy minulého režimu. Současně tu chybějí nějaká dokumentační centra, která by zločiny komunismu mapovala. Proto nám hrozí, že se s komunistickou minulostí možná nevyrovnáme tak, jak se Němci vyrovnali se svou minulostí nacistickou.

