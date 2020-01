Půjdu do pekla, strašili jsme vás. Jiří Pehe si utahoval z Babišova projevu, napsal vlastní

Prezident Miloš Zeman letos pronesl své tradiční vánoční poselství na Boží hod vánoční. Novoroční projevy šéfů parlamentních komor byly loni novinkou. A o další novinky jsme v rámci projevů nebyli ochuzeni ani letos, se svým projevem vystoupil nově i ministerský předseda a Pehemu se zdá, že už je toho najednou nějak zbytečně moc. „Novoroční projevy ústavních činitelů se u nás šíří jako nebezpečná viróza,“ postěžoval si ve svém tweetu.

Kvantita má podle jeho slov zřejmě nahradit nedostatek kvality. „Po Zemanovi, Kuberovi a Vondráčkovi teď i Babiš. Doufejme, že příští rok nebudou chtít mluvit v televizi i ministři, náměstci a hejtmani,“ dodal ironicky politolog.

A i když se mu Babišovo rozhodnutí mít také svůj novoroční projev nepozdávalo, využil příležitosti a sepsal k jeho řečnění parodii. A že se pořádně rozvášnil, na premiérovi díky jeho problémům nenechal nit suchou.

Andrej Babiš dnes pronese novoroční projev. Napsal jsem alternativní...https://t.co/lO5iHRdISI — Jiří Pehe (@JiriPehe) January 1, 2020

„O Vánocích mě navštívil anděl a řekl, že když budu i já dál lhát, půjdu do pekla. Otřáslo to mnou. Rozhodl jsem se o situaci v naší zemi proto promluvit pravdivě,“ započal Pehe vymyšlený Babišův novoroční projev. „Hospodářství naší země sice rostlo, především zásluhou příznivé situace v Evropě, a mohly se tak zvyšovat platy, důchody i některé sociální dávky, ale větší část toho, co jsme ekonomickým růstem získali, dál jen projídáme, přičemž to vše i v dobrých ekonomických časech financujeme i s pomocí rozpočtových deficitů,“ parodoval dál Babišův projev. Anketa Na svobodu slova už můžeme jen vzpomínat, říká předseda Senátu Kubera. Má pravdu? Má 90% Nemá 10% hlasovalo: 5648 lidí

Následně premiérovi vložil do úst slova o tom, že „naše občany jsme my, politici, dál úspěšně strašili migrací i dalšími velkými globálními výzvami, takže i když je u nás poměrně bezpečno, většina našich lidí se neustále něčeho bojí“.

Neméně zajímavá byla i slova, která v Peheho smyšleném projevu pronesl premiér k prezidentu Miloši Zemanovi: „Naše zahraniční politika v podstatě zkolabovala. Náš pan prezident si dělá, co chce, táhne nás od našich západních spojenců k autoritářské Číně a Rusku, kritizuje, či dokonce sabotuje kvůli tomu práci našich tajných služeb, a my mu to tolerujeme. Zavíráme oči nad jeho porušováním ústavy u nás doma, jakož i nad jeho sprostými útoky na ty, co mají odvahu ho kritizovat. Hrad vedený tímto prezidentem se stal symbolem pokleslosti a vulgarity. O čemž svědčí už to, že hradními stranami jsou dnes kromě mého hnutí ANO mou vládu podporující komunisté a též okamurovci.“

Zároveň v něm také premiér uznal, že je oprávněně pod nemalým tlakem Evropské komise kvůli střetu zájmů. „I kdybych totiž ve své funkci nehnul ani prstem při přidělování evropských dotací Agrofertu, je bohužel skutečností, že jsem se od mého podnikatelského impéria neodstřihl natolik, aby Brusel neměl důvod k vážným pochybnostem o tom, jak se u nás s dotacemi včetně těch pro Agrofert nakládá. A to bude Českou republiku v první fázi stát stamiliony, přičemž mohou následovat další sankce,“ přiznává v politologově parodii předseda vlády.

A ani další problémy a kauzy spojené s Babišem nezůstaly stranou: „Dosud také není objasněna, jak víte, moje spolupráce s komunistickou tajnou službou před rokem 1989. A ačkoliv jsem tvrdil, že do komunistické strany mě zapsala maminka, byl jsem členem této organizace celá osmdesátá léta a těžil z toho, což, uznávám, problematizuje moje působení ve funkci premiéra demokratické země. Chápu také, že po tom, co můj vlastní syn prohlásil, že byl zavlečen na Krym, aby nemohl svědčit v kauze Čapí hnízdo, existují nadále v nemalé části veřejnosti otázky o mojí roli v této kauze.“

S blížícím se závěrem pak Babiš oznamuje rezignaci. „Milí spoluobčané, pro všechny výše uvedené důvody jsem se rozhodl na svoji funkci rezignovat. Ve funkci premiéra mne až do voleb, předčasných nebo řádných, může nahradit jiný představitel hnutí ANO. Zároveň nabízím politické opozici, která v Senátu prosadila ústavní žalobu na prezidenta, že pokud tuto žalobu schválí znovu, hnutí ANO ji ve Sněmovně tentokrát podpoří už proto, že v čele státu nemůže stát člověk nízkých mravů, který opakovaně šlape po ústavě a ohrožuje naše spojenecké svazky. Česká republika také přeruší svoji účast ve Visegrádské skupině až do doby, než se Polsko a Maďarsko vrátí k dodržování principů právního státu a liberální demokracie.“

„Hluboce se omlouvám za morální devastaci, kterou jsem v české společnosti spolu s panem prezidentem v posledních letech způsobil. Děkuji za vaši pozornost a přeji pěkný rok 2020!“ dodává premiér Babiš ve svém fiktivním novoročním projevu.

