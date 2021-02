Pusťte nás ven, prosily děti před Sněmovnou. STAN se jich zastal před Babišem

Naštvaní středoškoláci dorazili do Sněmovny. V pyžamech a županech tlačili na poslance, že konečně chtějí do školy. Starostové a nezávislí se postavili po bok středoškoláků a přišli s jasným návrhem.

Říká se, že se žákům a studentům do školy moc nechce a těší se na každé prázdniny. Ale když jsou školy zavřené již téměř rok, s malými přestávkami, studenti už se dovolávají toho, aby se mohli do škol konečně vrátit. Vyrazili kvůli tomu i mezi poslance. Studenti gymnázia Přírodní škola dorazili mezi zákonodárce v pyžamech a županech. Dodrželi přitom všechna protiepidemická nařízení.

Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla do voleb? Ano 87% Ano, ale s personálními změnami 5% Ne 5% Je to jedno 3% hlasovalo: 2725 lidí

„To byl nápad našich studentů, našich dětí, my jsme je samozřejmě v tom plně podpořili, protože oni chtěli vyjádřit nějak vtipně a zároveň efektivně ten svůj názor, že už by rádi chtěli do školy, nebo nějaký výlet s kamarády,“ řekl serveru Novinky.cz učitel gymnázia František Tichý.

„To je symbol toho, že některé děti za ten rok ještě nevylezly z pyžama, samozřejmě nadneseně, protože ten den ztrácí nějaké svoje obrysy. Oni jsou vlastně pořád zavřený doma, pokud nejdou ven samy. My bychom rádi, aby si ta pyžama symbolicky svlékly, aby mohly ven, a nejen ven do školy a do tříd, ale aby mohly s těma školama třeba na výlet, na něco, kde to riziko není, a to je to jedno z důležitých poselství, že nechceme vrátit jenom děti do škol, ale chceme, aby ty děti se mohly sejít, ať ve skautu, na školním výletě, s kamarády, a být venku, třeba s rouškama, aby to bylo bezpečné,“ doplnil Tichý.

Vysvětlil také, že všichni poslanci a senátoři dostali e-mail se žádostí o otevření škol.

Piráti a Starostové proto přišli s jedním návrhem. Podle svých vlastních slov s touto žádostí přichází za pět minut dvanáct a to proto, že vláda Andreje Babiše dosud nebyla dřívějším jednáním otevřena.

„Mezi dětmi dochází k prohlubování sociálních rozdílů i k dalším problémům způsobených absencí každodenního kontaktu s jejich vrstevníky. Vzdělávání dětí v době pandemie by mělo být naprostou prioritou vlády, a proto je třeba mít připravenou ambiciózní dlouhodobou strategii pro zajištění vzdělávání i postupné otevírání škol. Jeho součástí má být také doporučení pro učitele, jak budou s dětmi po návratu pracovat z hlediska jejich adaptace a především výraznější uvolnění rukou pro ředitele škol, kteří dokážou mnohem flexibilněji řešit krizové situace. Když ponecháme školám prostor pro individuální přizpůsobivost, zjednoduší to ve výsledku návrat dětí do škol,“ popsal místopředseda Starostů Petr Gazdík.

