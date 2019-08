Putin je 20 let v čele Ruska. Měl by skončit, vyzval spisovatel na ruském serveru

Spisovatel Andrej Stoljarov má za to, že Rusko přežije i odchod Vladimira Putina z funkce prezidenta největší země světa. Kremelští politologové se nás prý snaží přesvědčit o opaku, ale Stoljarov si trvá na tom, že mezi Vladimirem Putinem a Ruskem opravdu není rovnítko. Dokonce se domnívá, že by dnes Rusku bez Putina už bylo lépe, protože se po dvaceti letech své nepřetržité vlády dostal do situace, ve které už není schopen posouvat zemi kupředu.

Ruský server Rosbalt.ru uveřejnil text spisovatele Andreje Stoljarova, který je přesvědčen, že Rusko přežije odchod prezidenta Vladimira Putina z funkce. Putin fakticky řídí zemi už dvacet let a spisovatel ve svém komentáři uznal, že v první polovině své vlády Rusku opravdu pomohl. Po chaotické situaci, ve které se prý Rusko ocitlo za časů prezidentství Borise Jelcina, bylo třeba zemi stabilizovat. A Putin to dokázal. Dokázal Rusko přivést do Světové obchodní organizace, dokázal lidem vrátit pocit hrdosti na svou zemi a tak podobně. Jeho popularita v roce 2008 dosahovala 60 procent. Mohl v tom hrát roli i úspěch ruských sil ve válce s Gruzií v roce 2008.

Ale kdyby Putina nahradil někdo jiný, mohl by učinit symbolické ústupky, aniž by na Krymu ztratil vliv, a obě strany – Západ i Rusko – by mohly říkat, že dosáhly určitého vítězství a mohou narovnat vzájemné vztahy, což by pomohlo oběma stranám.

„V roce 2010 činil růst ruského HDP 4,5 %, v roce 2011 – 4,3 %, v roce 2012 – již 3,3 % a v roce 2013 – jen 1,8 %. A to za situace, kdy se ceny ropy pohybovaly ve fantastických výšinách,“ napsal spisovatel. Tato čísla podle něj dokládají, že Rusko stagnuje.

Někteří lidé se obávají, že Putin udržuje mír mezi kremelskými klany, a kdyby zmizel ze scény, pustí se do boje o moc, který zemi zdecimuje. Spisovatel je však jiného názoru. Uznává sice, že kremelské klany spolu bojují a jednají velmi sobecky, ale zároveň tvrdí, že členové těchto klanů nejsou idioti a nezničí si zemi, ve které si udržují vliv. Členové klanů prý navíc chápou, že dnes jejich země disponuje silnou armádou, silnou policií a silnými tajnými službami, které jsou schopné zemi udržet v klidu.

autor: mp