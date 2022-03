Putin je zvíře. Smazat weby nepřátel! Fialova tiskovka se zvrtla

Petr Fiala na tiskové konferenci popsal, co všechno jeho vláda složená z ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a Starostů dělá pro ukrajinské válečné uprchlíky. A hned potom vyložil na stůl, jak pomáhá českým občanům ve stávající energetické krizi, která těžce doléhá na peněženky českých občanů. Poukázal i na to, že kroky vlády napomáhají poklesu cen pohonných hmot v těchto dnech. A to nebylo zdaleka všechno. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák volal po zablokování webů nepřátel.

Premiér Petr Fiala předstoupil před novináře a zopakoval, že pokud o to váleční uprchlíci z Ukrajiny požádají, dostanou příspěvek ze sociálního systému ve výši 5 tisíc korun. Ale to není všechno. Vláda lidem, kterým v jejich vlasti padaly na hlavy bomby a dělostřelecké granáty, nabízí i další pomoc.

„Zavedli jsme kompenzace pro české majitele ubytovacích zařízení 200 až 250 korun, Schválili jsme příspěvek rodinám ve výši 3 tisíce korun za každého ubytovaného uprchlíka s tím, že to nebude moci přerůst 9 tisíc korun za měsíc na jednu domácnost. Obcím a krajům, na to dojde, bude poskytnuta dotace na nákup mobilních domů, obytných buněk, na opravy a rekonstrukce budov, tak, aby mohly ubytovat část uprchlíků,“ oznámil Fiala.

Ukrajinští uprchlíci dále podle premiéra snadněji získají povolení pro pobyt na českém území, budou zahrnuti do systému veřejného zdravotního pojištění, aby jim mohla být poskytnuta zdravotní péče a současně se prý vláda snaží ukrajinským válečným uprchlíkům co nejvíce zjednodušit přístup na pracovní trh.

„Snažíme se v několika krocích zjednodušit přístup na pracovní trh, protože to, co je dobré a správné, je, aby se ti lidé mohli co nejdříve zapojit do práce a nebýt závislí na sociálním systému. Nyní se pracuje na legislativní úpravě, která by lidem z Ukrajiny umožnila volný přístup na pracovní trh. Takže by nemuseli mít pracovní oprávnění. To se chystáme navrhnout co nejdříve. Chceme, aby ta úprava prošla co nejrychleji legislativním procesem tak, aby co nejrychleji platila,“ uvedl Fiala. Těmito kroky česká vláda podle Fialy ukazuje, že chce pomoct ženám a dětem z Ukrajiny prchajícím před válkou.

„Ta opatření děláme proto, že chceme těm lidem pomáhat a co nejdříve je zapojit do společnosti, aby ty náklady s tím spojené byly co nejmenší a míra akceptace ze strany české společnosti byla co největší. Zatím je to obdivuhodné. Chtěl bych všem českým občanům poděkovat za to, jak k tomu přistupují,“ složil Fiala hold českým občanům.

Poté popsal, co vláda dělá pro Čechy, Moravany a Slezany, aby jim umožnila snáze proplout stávající energetickou krizí, ať už v podobě vysokých cen elektřiny a tepla nebo vysokých cen pohonných hmot.

Pořád platí, že lidé nejvíce postižení vysokými cenami elektřiny a plynu mohou podle daných pravidel zažádat o příspěvek na bydlení. „Na něj mají nárok stovky tisíc domácností. Upravili jsme normativy. Na tuto pomoc bude letos vydáno 2 až 3 miliardy korun. Lidé mohou požádat také o mimořádnou okamžitou pomoc, která v extrémním případě může pomoci pokrýt až plnou výši doplatku za energie. Zvažujeme zjednodušení toho systému tak, aby podání žádosti bylo ještě přívětivější i pro lidi, kteří dosud o takovouto pomoc nežádali,“ uvedl předseda vlády.

Firmy mohou žádat o speciální úvěry až do výše 2 milionů korun při nucené změně dodavatele.

„Připravili jsme i tzv. ropný trojlístek. To je to zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot, drobným podnikatelům a živnostníkům určitě pomůže i zrušení silniční daně u vozidel do 12 tun a Ministerstvo financí zadalo příslušným orgánům úkol aktivovat systém kontrol marží u distributorů a prodejců pohonných hmot, který má odhalit případnou snahu o navyšování ceny pohonných hmot. Myslím, že důsledky těch opatření jsme viděli už v minulých dnech, kdy ceny pohonných hmot klesly až o několik korun. Nadále nechceme jít cestou plošných opatření, protože nakonec to vždy zaplatí střední třída a nakonec to může být dražší, než samotná pomoc,“ upozornil Fiala.

Odborům a zaměstnavatelům poděkoval za vedení diskuse s vládou, za to, že vládu upozorní na případné nedostatky, které bude možné napravit. „Myslím, že jsme společnými silami schopni situaci zvládnout,“ uzavřel své vystoupení Fiala.

Středula Fialovi poděkoval

Předseda Českomoravské federace odborových svazů poděkoval Fialovi za cestu do Kyjeva a požádal ho, aby díky vyřídil i do Polska a Slovinska, protože to, co Rusko provádí na Ukrajině, považuje Středula za strašlivé.

Posléze zdůraznil, že vláda musí sanovat české zdravotnictví i sociální oblast. „A pan premiér potvrdil, že všichni musí dostat stejně, je jedno jestli jde o ukrajinského uprchlíka nebo českého občana,“ uvedl předseda ČMKOS.

Středula také varoval, že se budou šířit různé příběhy o ukrajinských uprchlících, např. o tom, že Čechy připravují o práci. Středula přislíbil, že tyto informace bude ověřovat a pokud se ukáže, že je to lež, česká veřejnost se to dozví. Jeden takový nepravdivý příběh se podle Středuly začal šířit již ve středu večer z východních Čech, ten tvrdil, že uprchlík připravil o práci českého zaměstnance. „Ověřili jsme si to a nebyla to pravda,“ zdůraznil Středula.

Poté ostře odsoudil všechny šmejdy, kteří z ukrajinských běženců vysávají peníze např. za získání lepšího místa ve frontě na úřadech. Středula takovéto počínání ostře odsoudil a označil ho za mafiánské.

Zdůraznil také, že většina, až 70 procent, ukrajinských uprchlíků, nakonec v Česku zůstane a vláda s tímto faktem bude muset pracovat.

„Dále jsme požádali o to, abychom se snažili o českou soběstačnost, ať už ve výrobě potravin, ale i v uhlí, farmacii a tak dále, protože nikdy nevíme, co udělá agresor,“ poznamenal Středula.

Hanák: Putin je vrah s napoleonským komplexem

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák také poděkoval Fialovi za jeho cestu na Ukrajinu. Tímto krokem podle něj dokázal, že boj za svobodu myslí vážně, když vyrazil na Ukrajinu ve chvíli, kdy tam člověk „s napoleonským komplexem“ Putin nechává vraždit ženy a děti. „Jenom vydržme, protože lidé jsou vždy na prvním místě a ten agresor a vrah bude ještě pokračovat, možná bude chtít vyprovokovat i Evropskou unii. Protože je to blázen."

Vedle toho Hanák poděkoval neziskovým organizacím, občanům i firmám, že v této těžké situaci pomáhají ukrajinským válečným uprchlíkům ze všech sil. „...Putin je zlé zvíře, které zaútočí všude. I v kybernetické bezpečnosti. Odstraňme weby nepřátel. Máme na to možnosti. Vláda to umí. Smazat a odepsat. Dávejme si i pozor na to, koho do veřejného prostoru pouštíme a jaké názory prezentuje,“ žádal důrazně Hanák.

