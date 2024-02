Putin se vysmíval ukrajinským vojákům, jak „utíkali“ od Avdijivky. A na Ukrajině...

Právě dnes započal třetí rok ruské invaze na Ukrajinu. Zatímco ruský prezident Vladimir Putin děkoval svým vojákům za to, co na Ukrajině provádějí, Ukrajinci hlásí do světa, že jsou dál odhodláni bránit svoji zemi. Mezitím byl na Ukrajině zadržen úředník ministerstva obrany. Kvůli korupci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj slíbil, že ukrajinské síly plánují budoucí protiofenzivní operace. Navzdory tomu, že americká vojenská pomoc ochabla.

Po půlnoci začal první den třetího roku ruské invaze na Ukrajinu. Než se ruský prezident Vladimir Putin rozhodl ulehnout, aby se probudil do třetího roku války, kterou nařídil rozpoutat, poděkoval ruským vojákům za to, co na Ukrajině provádějí. 23. únor je Dnem obránců vlasti a Putin v tento den vojákům vzkázal: „Jste naši skuteční národní hrdinové.“ Na slova ruského prezidenta upozornil Kyiv Post. Vysmíval se ukrajinskému „chaotickému útěku“ z Avdijivky.

Ukrajina je mezitím oslabena blokováním americké pomoci, její neúspěšnou protiofenzívou a zhoršujícím se nedostatkem munice.

Ve stejný den americký prezident Joe Biden oznámil nové sankce na více než 500 cílů, které podle něj měly „zajistit, aby Putin zaplatil ještě vyšší cenu za svou agresi v zahraničí a represe doma“.

Ukrajinští vojáci si podle všeho uvědomují, že před sebou mají těžký úkol.

Oleksij, který držel záložní linie u Avdijivky, řekl, že zatímco pád průmyslového uzlu prý ovlivnil morálku, vojáci byli tak jako tak připraveni bojovat dál. „Absolutně, samozřejmě jsme byli naštvaní. Ale přesto to nikoho neodradí,“ řekl s vytetovanou útočnou puškou AK-47 na krku. „Pokud ustoupíme, budou se pohybovat po celé přední linii.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že ukrajinské síly plánují budoucí protiofenzivní operace, ačkoli zpoždění v západní bezpečnostní pomoci bude pravděpodobně nadále vytvářet nejistotu a omezení těchto operací. Na prezidentova slova upozornil washingtonský Institut pro studium války (ISW).

Kdyby Ukrajinci měli k dispozici dostatek raket, mohli by Rusy donutit ke stažení svých muničních skladů dál za frontu, což by komplikovalo operace ruských sil, jak se to ostatně už jednou podařilo.

Mezitím byl na Ukrajině zadržen úředník ministerstva obrany. Kvůli korupci. Podle serveru Ukrajinská pravda šlo o úředníka, který v letech 2022–2023 koupil a „převedl“ nemovitosti a elitní vozový park v hodnotě 14 milionů ukrajinských hřiven na svou manželku. Oficiálně ministerstvo úředníka nejmenuje, ale podle údajů z otevřených zdrojů zastává funkci vedoucího hlavního odboru kapitálových investic ministerstva obrany.

„Bezpečnostní služba za osobní asistence ministra obrany odhalila korupční jednání vedoucího Hlavního odboru kapitálových investic ministerstva obrany,“ oznámila k akci bezpečnostní služba Ukrajiny.

Úředník narozený v roce 1962 si také koupil tři prémiová auta, včetně značek LEXUS a BMW. Navíc prý nepřiznal více než 3 miliony hřiven a dalších 3,5 milionu hřiven si úředník nechal od své manželky. Za to všechno zadrženému úředníkovi hrozí až 10 let vězení.

