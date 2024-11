Putin šíří strach z jaderné války. My musíme být odolní a sebevědomí, nabádá Lipavský

Ministr Lipavský promluvil v úvodu pořadu Interview ČT24 o návštěvě z Ukrajiny, která byla jeho čtvrtá v pořadí od ruské invaze. „Byla to návštěva, která se odehrává v předvečer tří let ruské agrese proti Ukrajině. Cítil jsem velkou míru odhodlání. Ve vzduchu je také mnoho otazníků, jaká bude podpora ze strany Spojených států, kde se mění administrativa, ale také jaká bude podpora ze strany Evropy. Primárně jsem se věnoval vztahu mezi Českem a Ukrajinou.“

Co mu z této návštěvy nejvíce utkvělo? „Z cesty mi utkvěla mimo jiné ceremonie, kdy se připomínaly oběti hladomoru na Ukrajině, který byl uměle vyvolán. Stalinistické sovětské Rusko nechalo na venkově zemřít několik milionů Ukrajinců. To byl silný moment. Pro mě je vždy důležité setkání, ať už s mým protějškem nebo s prezidentem Volodymyrem Zelenským,“ dodal k programu své návštěvy Ukrajiny.

Jan Lipavský



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pro Ukrajince samotné je důležité vidět, že na ně svět nezapomíná, i symbolicky skrze tuto návštěvu nebo i jinými návštěvami je podpořit,“ dodal šéf české diplomacie, kterého Zelenskyj žádal, aby povzbuzoval západní státníky v cestách na Ukrajinu, aby jeho země nezůstala ve válce sama. Lipavský věří, že Česká republika má jistý vliv na západní státy.

Ukrajince podle jeho slov nesmíme hodit přes palubu. „Ukrajinci nesmějí získat pocit zrady poté, co byli tak dlouho podporováni a byly jim nabídnuty otevřené dveře do západní civilizace, členství v NATO a v EU. „Že to hrozí, nikdo nepřizná, ale objevují se různé nápady, snažím se to tedy v diskusi preventivně vyvažovat,“ řekl Lipavský.

Z ruských hrozeb ohledně jaderné války nesmíme mít strach. „Putin a jeho propagandistická mašinerie podle něj dál používá výroky, které podněcují strach z jaderné války. My na to nesmíme přistoupit, musíme být odolní a sebevědomí v tom, že to na nás nemá efekt strachu,“ upozornil ministr Lipavský.

V některých skandinávských zemích se objevují brožury, které mají lidi poučit v případě, že by se konflikt rozšířil. „Příprava občanů k obraně státu je součástí práce naší vlády. Ministerstvo na přípravě občanů obecně pracuje, nevím, jestli to bude formou brožurky nebo jinou formou. Každý občan české republiky musí být připraven, že věci nepůjdou směrem, který bychom si přáli. Je povinností každého občana se pak zasadit o obranu své země. Ministerstvo zahraničí také pracuje na informování občanů, silně pracujeme ve strategické komunikaci. Snažíme se ukazovat, že ruská propaganda je ruskou propagandou. Udělali jsme i prokremelské pohádky, kde si z toho děláme trochu srandu,“ poukázal člen vládního kabinetu.

V tom, jak bude vypadat evropská pomoc Ukrajině a také rétorika vůči Ukrajině a Rusku, je zásadní, jak vypadá nová Evropská komise. Lipavský vyzdvihl, že novou vysokou představitelkou bude estonská politička Kaja Kallasová mířící do čela evropské diplomacie. „Kaja Kallasová se stane novou vysokou představitelkou Evropské unie pro zahraniční politiku a bezpečnost. Myslím, že to přinese nové impulzy do toho, jak se budou ministři zahraničí a obrany scházet a pracovat na bezpečnosti,“ uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský.

Psali jsme: Odpad lidstva? Málo. Lipavský v Kyjevě litoval, že nebyl ještě ostřejší Už jen krok ke světové válce, varuje Fico. Lipavský povolení raket na Rusko ocenil Propalestinští aktivisté vyštvali „propalestinského“ Lipavského z přednášky. Němcová nastoupila MZV: Ministr navštíví Spojené království Velké Británie a Severního Irska