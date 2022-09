Putinova hrozba atomovkou! Zaorálek má strach: Pokud vyhlásí východ Ukrajiny za ruský...

reklama

Ruský prezident Vladimir Putin ohlásil ve středu ráno mobilizaci až 300 tisíc rezervistů a zároveň opět pohrozil použitím jaderných zbraní. Podle Lubomíra Zaorálka se nesmí Putinovy hrozby brát na lehkou váhu.

„Nemůžeme to brát na lehkou váhu. Už se nám jednou stalo, že jsme nebrali stoprocentně vážně hrozbu invaze na Ukrajinu. Ještě před půl rokem celá řada odborníků tvrdila, že ta invaze není realistická a potom jsme se divili. Tuto chybu bychom neměli opakovat,“ uvedl Zaorálek v rozhovoru pro Český rozhlas.

Poslanec Pavel Žáček je dle svých slov přesvědčen, že jde pouze o verbální zastrašování. „Putin ani jeho generálové nikdy neuvedli své jaderné síly do stavu pohotovosti ani po začátku války, ani dnes,“ reagoval Žáček.

„Je to jeho politický argument samozřejmě zčásti mířený za hranice, ale zejména do nejistého domácího prostředí. Podívejme se, jaká je bezprostřední reakce aspoň v některých částech Ruska na tzv. částečnou mobilizaci. Na stranu druhou Západ na rozdíl od začátku války byl schopen reagovat. Zejména jaderné mocnosti jsou schopny vlastními kanály odstrašit ruského diktátora od jejich možného použití, a to včetně nukleárních taktických zbraní,“ řekl Žáček, že Putin jaderný arzenál nepoužije, protože si je vědom, jaká by přišla odpověď.

Zaorálek uznává, že v současné situaci Putin použití jaderných zbraní nepotřebuje. „Rusko mobilizuje a chce povolat dalších 300 tisíc lidí do pole, nukleární zbraně přímo nepotřebuje. Protože pokud se mu povede získat iniciativu na bojišti, docílí tím toho, co chce, pomocí konvenčních zbraní,“ uznal Zaorálek, kterého ale prý znepokojuje, jak Putinova slova bere Západ na lehkou váhu.

„Znepokojuje mě, jak se posunuje práh toho, jak bereme nukleární hrozbu jako hrozbu. Musíme přece uznat, že v této chvíli pravděpodobnost použití nukleárních zbraní roste. To riziko se zvýšilo během poměrně krátké doby neuvěřitelným způsobem a práh naší citlivosti vůči této hrozbě se zmenšuje,“ upozorňuje. Naprosto otevřeně se mluví o použití jaderných zbraní. Vlastně je to už dlouho, co Putin řekl, že svět bez Ruska pro něj nemá smysl, takže je schopný použít cokoliv,“ varoval Zaorálek.

„Ruská strana si dobře rozmyslí nasazení nukleárních taktických zbraní, protože ví, že by Západ musel reagovat už s ohledem na Severní Koreu, Írán a další státy, které se snaží dělat z našeho pohledu v této oblasti agresivní politiku,“ upozornil, že reakce Západu by byla masivní a Putin to ví.

Podle Zaorálka ale nejde o strašení, ale racionální myšlení, i vzhledem k právě probíhajícím pseudoreferendům v oblastech Luhanska a Doněcka. „Když se to území prohlásí za území Ruska, vztahuje se na to, co řekli – jakmile bude ohroženo území Ruska, jsme ochotni použít cokoliv. To je naprosto racionální úvaha a my na to musíme racionálně odpovídat,“ upozornil Zaorálek.

Referenda ale vidí Žáček jen jako zoufalý akt ze strany Ruska a tzv. lidových republik posunout ruské hranice směrem do ukrajinského vnitrozemí. „Pro nás a pro celé společenství je to naprosto nepřijatelné. My držíme bezpečnostní řád tak, jak existoval před válkou. To znamená svrchovanost Ukrajiny včetně Krymu. Musíme to zvládnout, musíme podporovat Ukrajinu, nic jiného, žádná jiná cesta neexistuje. I prohlášení o tzv. částečné mobilizaci zvýší úsilí Ukrajinců. Myslím si, že se dočkáme ještě jednoho útoku, možná podobného, možná složitějšího, jako byl na severu v Charkovské oblasti,“ dodal poslanec, že věří v úspěch Ukrajiny.

