Řada velkých městských části v Praze má požadavky na rozšíření sítě MHD

Řada velkých městských částí v Praze by uvítala úpravy a posílení sítě MHD. Vyplývá to z ankety ČTK mezi radnicemi. Požadavky zahrnují například prodloužení linek 101, 146, 117 či 148, zavedení midibusové linky k Nemocnici Na Bulovce, vytvoření nové zastávky u břevnovské polikliniky Pod Marjánkou nebo přidání nyní scházející zastávky Karlovy Lázně ve směru od Národního divadla. Radnice o možných změnách jednají s organizací Ropid, která zajišťuje pražskou MHD.

Nová tramvajová zastávka na Bělohorské mezi úseky Drinopol a Kaštan by podle radní Prahy 6 Evy Smutné (TOP 09) pomohla třídu zklidnit a zlepšit přístupnost supermarketu a polikliniky, kde je problém s parkováním. Radní Prahy 1 David Skála zase jedná o umístění zastávky Karlovy lázně, na které nyní tramvaje staví pouze ve směru k Národnímu divadlu, a o rozšíření nástupišť u zastávky Staroměstská.

Posílení či prodloužení by si podle zástupců radnic zasloužila také řada autobusových linek. „Předpokládáme na základě jednání s Ropid prodloužení linky 146 z Želivského na Habrovou a ulicí na Jarově směrem na Spojovací. Jedná se také o prodloužení linky 101 z Vršovic na dolní Žižkov,“ uvedla mluvčí Prahy 3 Michaela Luňáčková. Dodala, že v případě linky 101 bude potřeba upravit nástupní ostrůvek a zavést dopravní opatření v souvislosti s novými zastávkami, na jejichž návrhu už Ropid pracuje.

Řadu požadavků na MHD má také Prah„ 7. "Dlouhodobě usilujeme o zajištění přímého spojení s Nemocnicí Na Bulovce. Jedná se o spádovou nemocnici pro Prahu 7, kam denně dojíždí velké množství lidí, přičemž se v mnoha případech jedná o seniory či hůře pohyblivé osoby. Přímé spojení, například formou midibusové linky, zde tedy citelně schází,“ uvedl radní městské části Ondřej Mirovský (Zelení). Autobusové spojení od metra Nádraží Holešovice by si podle něj zasloužila také Stromovka a Císařský ostrov a radnice jedná i o posílení dopravy obsluhující Pražskou tržnici.

První místostarosta Prahy 12 Vojtěch Kos (ODS) uvedl, že by městská část uvítala prodloužení linky 117, která nyní končí na zastávce Poliklinika Modřany, až do Komořan. Praha 2 zase podle Martiny Klapalové z oddělení vnějších vztahů chce, aby linka 148, obsluhující Všeobecnou fakultní nemocnici, zajížděla až do ulice Boženy Němcové.

Ropid v současnosti připravuje dokument, který navrhne rozvoj sítě MHD do roku 2029. Městské části návrh plánu obdržely a měly možnost se k němu vyjádřit. Podle náměstka ředitele organizace Martina Šubrta návrh dokumentu většinu z uvedených požadavků obsahuje. Výjimkou je vznik nové zastávky na Bělohorské. „Nová zastávka u polikliniky by byla jen 150 metrů od dnešní zastávky U Kaštanu, přičemž v podobných oblastech by kvalitní tramvajový systém měl mít zastávky ve vzdálenosti 400 až 800 metrů,“ uvedl. Dodal, že Ropid v minulosti navrhoval posunout zastávku U Kaštanu blíže k poliklinice, proti se však postavili místní obyvatelé. Prodlužování linek podle Šubrta oddaluje nutnost stavebních úprav a nedostatek řidičů.

Současné vedení Prahy klade na rozvoj MHD velký důraz, v koaličním prohlášení rady je uvedeno, že potřebuje „maximální preferenci“. Město plánuje například stavbu linky metra D, nových tramvajových tratí nebo rozšiřování městské železnice.

Psali jsme: Kvůli suchu, které Česko trápí, je v Praze zákaz rozdělávání ohně Sdružení dopravních podniků: Výsledek spolupráce s ministerstvem dopravy pomůže stabilizovat stavy řidičů Praha: Vedení města zásadně nesouhlasí s návrhem zákona o přídavku na bydlení Výstaviště Praha otevírá na léto dětskou lanovou stezku, fitness a workout hřiště a chystá veřejné grily

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab