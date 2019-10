Radost Jakuba Jandy kvůli 21. srpnu. Ale toho druhého, skokana z klubu ODS...

Podle Jandy byla invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, jejíž 51. výročí jsme si nedávno připomněli, mimořádně významnou, byť tragickou událost našich moderních dějin. „A ovlivnila život u nás na dalších více než dvacet let. Bez ní by nejspíš nebyla normalizace, bez ní by nebyly drastické čistky – a teď myslím hlavně ty celospolečenské,“ poznamenal Janda.

„Bez násilného a krvavého potlačení Pražského jara by se věznice opět nezačaly plnit politickými vězni, desítky tisíc lidí by neemigrovaly, nevyhazovalo by se ze zaměstnání a ze škol. Anebo alespoň ne v takovém měřítku. Dnes už je to naštěstí historie, ale i historii bychom si měli připomínat. Nejen proto, aby se už neopakovala, jak zní známá poučka,“ dodal Janda, který dle svých slov návrh o zařazení 21. srpna mezi významné dny podpořil.

„21. srpen zůstane dál pracovním dnem, takže to nijak nezasáhne do ekonomického života státu. Ale i symboly jsou důležité. Jako pocta těm, kteří události roku 1968 a následnou normalizaci museli protrpět. A jako vzkaz našim dětem a dalším budoucím generacím, aby nezapomněly, že svobodu je třeba hájit, nebo o ni můžeme přijít. Třebas za jednu jedinou noc, jako tehdy,“ uzavřel Janda.

Jakub Janda ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Halík Alejkum. Kněz tak pyšný, že mu i pýcha sahá jen po kotníky. Tomáš Vyoral má originální nápad, co udělá s jeho fotografií Policie ČR: Policejní prevence sbírala ceny Rozvoral (SPD): Odmítáme zvyšování daní, čímž plníme program hnutí SPD Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (14)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.