Rajchl o armádních nákupech Černochové: Dítěti kreditka do ruky nepatří

Pod vedením ministryně obrany Jany Černochové (ODS) proběhl nákup 246 švédských bojových vozidel pěchoty CV90. Česká republika za ně zaplatí 59,7 miliardy korun, což na tiskové konferenci oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Černochová předpokládá, že první vozidla do Česka dorazí v roce 2026. Armáda původně poptávala pouze 210 kusů a možnost opce dalších 36 v budoucnu. Nakonec bylo pořízeno rovnou 246 vozidel. Předseda hnutí PRO Jindřich Rajchl počínání Černochové přirovnává k rozmazlenému dítěti s kreditkou v hračkářství. Kreditku by jí vzal.

Premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci oznámil nákup vojenské techniky ze Švédska. „Dnes jsme schválili nákup 246 bojových vozidel pěchoty za 59,7 miliardy korun,“ řekl premiér.

Koupi švédských bojových vozidel pěchoty CV90 podepsal se švédskou stranou vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic Lubor Koudelka. Nákup vyjednalo Ministerstvo obrany ČR pod vedením Jany Černochové. „Pořízení bojových vozidel pěchoty je významný milník k výstavbě těžké brigády a také k modernizaci armády a k posílení naší obranyschopnosti,“ prohlásila o nákupu Černochová. Ve zprávě tiskového oddělení zveřejněné na webu ministerstva obrany stojí, že konkrétní vozidlo bylo vybráno z důvodu, že se jedná o jediné bojem prověřené vozidlo, které splňuje požadavky Armády České republiky a je již používáno v řadě dalších evropských zemí. Součástí smlouvy je i pořízení 29 dílenských vozidel nebo náhradních dílů.

Ve zprávě dále stojí, že Armáda ČR původně uvažovala o nákupu pouze 210 kusů a dalších 36 až v budoucnu, nakonec však bylo rozhodnuto koupit rovnou všech 246 vozidel. Jako důvod pro navýšení počtu kusů sdělil Koudelka, že je dobré mít dostatečné skladové zásoby.

Černochová na tiskové konferenci oznámila, že vozidla by do České republiky mohla dorazit v roce 2026. „Po těch dlouhých letech je dnešek pro těžkou brigádu velkým dnem, je před námi to, co mohlo být už dávno. První BVP by mohlo přijet v roce 2026, do roku 2030 by tady měla být všechna vozidla,“ řekla ministryně.

Podle advokáta a předsedy hnutí PRO Jindřicha Rajchla se při nákupu vojenské techniky ministryně chová jako rozmazlené dítě. „Jana Černochová se při nákupu zbrojní techniky chová jako rozmazlené dítě v hračkářství. Chce všechno, chce to hned, a neřeší, jestli na to máme, nebo ne,“ napsal Rajchl na svém facebooku s dodatkem, že „takovému dítěti kreditní karta do ruky opravdu nepatří“.

Její počínání může podle Rajchla vést až ke státnímu bankrotu, pokud se Černochové při nákupech i nadále ponechá volná ruka. Neboli – v Rajchlově analogii – pokud se dítěti ponechá kreditka. „Pokud mu ji přesto dáte, tak se připravte, že budete mít doma spoustu zbytečného harampádí, které budete splácet mnoho let. A bude vás to stát tolik, že nakonec můžete skončit v insolvenci. V našem případě ve státním bankrotu,“ varuje advokát s tím, že peníze by se měly investovat do lidí, nikoliv do železa.

