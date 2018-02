Rakouský vicekancléř protestoval proti lžím tamního Daniela Takáče. Šéf televize začal rozesílat žaloby

Třináctého února se Strache na svém facebooku ohradil proti moderátorovi Arminu Wolfovi, který je již více než patnáct let hlavní tváří hojně sledovaného pořadu ZIB 2 (Zeit im Bild- večerní komentované zpravodajství rakouské veřejnoprávní televize, něco jako naše Události, komentáře- pozn. PL). Před čtrnácti dny jej Strache obvinil ze „lží“. Konkrétně měl na mysli díl pořadu, kde se hovořilo o případném referendu proti vládním záměrům zmírnit protikuřácký zákon. Stracheho Svobodní podmiňovali zmírnění zákona svým vstupem do vlády.

Veřejnoprávní televize si kritické poznámky vicekancléře na adresu svého moderátora nenechala líbit a včera ředitel ORF Alexander Wrabetz oznámil, že budou proti Strachemu podniknuty právní kroky. „Svými výroky o lžích a korupci nepoškodil dobré jméno a pověst jednoho moderátora, ale všech více než osmi set novinářů, kteří pro ORF pracují,“ zdůvodnil ředitel veřejnoprávní televize podání žaloby na Stracheho.

Soudit se hodlá ORF nejenom se Strachem, ale také s Facebookem. A to proto, že jeho „regulátoři“ až doposud odmítají inkriminovaný příspěvek šéfa Svobodných smazat. Wrabetz tvrdí, že vicekancléřova slova jsou jedním z mnoha útoků, které směřují proti veřejnoprávní televizi. „Snaha zdiskreditovat ORF je očividná a proti tomu se musíme ohradit všemi dostupnými právními prostředky.“

Vicekancléř Strache ve Wolfově pořadu v loňském roce

Ředitel veřejnoprávní televize rovněž odmítl, že by se Wolf dopustil v reportáži o zmíněné petici jakéhokoli profesního přešlapu. „O nesouhlasu mnoha Rakušanů se zmírněním protikuřáckého zákona jsme informovali v naprosto stejném duchu jako většina tištěných i online médií. Tedy s pomocí faktů. Považuji za absurdní, když se druhý nejvyšší představitel vlády takovým způsobem pustí nejenom do veřejnoprávní televize, ale i do příznivců referenda,“ zlobí se Wrabetz.

autor: pro