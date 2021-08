Rakušan: Babiš, obklopený kývači, není zvyklý na protest. Na ten má každý právo

V předvolební kampani takřka neuplyne dne, ve kterém by si šéf hnutí ANO Andrej Babiš nekopl do konkurenční koalice Pirátů a Starostů. Předseda STAN Vít Rakušan už to nevydržel a rozhodl se vrátit Babišovi úder. „Pořád jsem přesvědčen, že čelíme nepříteli bez finančních i morálních limitů,“ vypálil předseda Starostů.

Předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan v nedělní Partii televize Prima konstatoval, že se na Babišova propagační videa ze série „čau lidi“ nedívá, ale od svých spolupracovníků, kteří zmíněná videa sledují a trpí u nich, ví, že úřadující premiér prakticky permanentně útočí na Piráty a Starosty, přičemž u toho neváhá bezostyšně lhát.

„Pokud se podíváte na čau lidi, já se na to nedívám, ale naši lidé, kteří se na to dívají, tak u toho trpí, a začervení tam vždycky, když se mluví o STAN nebo i naší koalici, a v poslední době je to celé červené. My stojíme proti soupeři, který nemá ani morální, ani finanční limity, ale my v té kampani prostě lhát nebudeme. My jsme nikdy neměli v programu zvýšení zdanění bydlení a nikdy jsme neměli v programu, že budeme někomu do bytu dávat migranty. Z toho vyplývá, že pan premiér je lhář,“ pravil Rakušan.

Ve svém zatím posledním videu Babiš na Piráty a Starosty udeřil znovu.

„Kdyby ty strany šly samy, tak bych viděl ten rozdíl v té podpoře voličů.“ Ránu do obličeje dostal i šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Ten se podle Babiše ohání slušností a korektně vedenou kampaní, ale Babiš má s tímto politickým projektem prý jiné zkušenosti. „Takže pane Rakušan, prosím vás. Za vás kandiduje nějaký Kuchař, to je dvojka Karlovarského kraje. Ten už byl členem ODS, potom kandidoval za hnutí Pro, kandidoval za Hlavu vzhůru, kandidoval Pro zdraví a sport. Teď kandiduje za vás, je to dvojka. Tento pán mě sprostě uráží. Takže by bylo dobré, když něco deklarujete, aby to zkrátka platilo,“ poučil Babiš svého politického soupeře. Příznivci STAN prý dorazili také na Babišův mítink do Zlína. Podle premiéra neváhali dokonce slovně urážet i celé rodiny s dětmi, které si přišly pro podpis jeho nové knížky.

A to už Rakušan nevydržel a zareagoval.

„Ač nerad, dávám sem vyjádření k dnešnímu útoku Andreje Babiše na STAN i mou osobu: Za svými výroky si stále stojím, pořád jsem přesvědčen, že čelíme nepříteli bez finančních i morálních limitů,“ začal Rakušan.

„A je vidět, že můj kolega Petr Gazdík dělá ve vyšetřovací komisi k ekologické katastrofě na řece Bečvě velice dobrou práci a pan premiér se pravděpodobně bojí, že komise ukáže prstem na jeho firmu,“ udeřil na Babiše.

„Co se týká volebního setkání ve Zlíně, tak osobní protest nelze nikomu upřít, ale na to není asi pan Babiš, obklopený kývači, zvyklý,“ ukončil Rakušan slovní palbu na šéfa hnutí ANO.

