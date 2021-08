Migranti lidem do bytu? Babiš je lhář! vypálil Rakušan. Ve studiu bylo horko

Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga se pustil do umělců, kteří na filmovém festivalu v Karlových Varech vystupovali bez roušek. „Je to o tom symbolu. A tady máme umělce, kteří nevyslali do společnosti dobrý signál. Když to vezmu ve vztahu k pravidlům na školách, tak mě to znepokojuje,“ kroutil hlavou Plaga nad herci. Předseda STAN Vít Rakušan dal v této věci ministrovi za pravdu. „Ty zlé časy se vrátit mohou,“ varoval Rakušan. Pak se pustil do Babiše. „Premiér je lhář!“ vypálil. A podal důkaz.

Hosty první hodiny Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga a předseda STAN Vít Rakušan, jeden z lídrů koalice Pirátů a Starostů. Před televizními kamerami rozebírali začátek dalšího koronavirového školního roku.

Terezie Tománková do debaty o školství vstoupila oklikou. Přes Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, kde umělci i politici, včetně ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), vystupovali bez roušek, což je v rozporu s nařízením nosit ochranu úst a nosu v uzavřených prostorách.

Plaga dal před kamerami najevo, že to, co viděl v Karlových Varech, se mu ani trochu nelíbilo.

„Je to o tom symbolu. Je to o tom, že řada lidí byla oočkována, všichni byli otestováni, ale tady platí nějaká pravidla. A tady máme umělce, kteří nevyslali do společnosti dobrý signál. Když to vezmu ve vztahu k pravidlům na školách, tak mě to znepokojuje. Těžko se bude společnost nabádat k dodržování těch pravidel, když jsou vidět tyhle jednotlivé případy jejich nedodržování,“ zlobil se Plaga.

Rakušan dal ministrovi za pravdu s tím, že pokud umělci a politici vstoupí do sálu bez respirátoru, lidé mají pocit, že jsou bráni jako občané druhé kategorie, kteří musejí nosit roušku, zatímco někteří nemusejí. „Já bych všechny poprosil: Prosím, vydržme to, dodržujme ta pravidla, protože ty zlé časy se vrátit mohou,“ varoval Rakušan.

Pánové poté svorně nabádali k zodpovědnému chování rodičů, kteří by neměli posílat rodiče do školy, když se u nich projeví příznaky covidu. Místo do školy by děti měly jít na covidový test. Anketa Má naše účast v NATO smysl? Má 4% Nemá 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16056 lidí

Plaga však upozornil, že nelze předvídat. Rakušan vládu požádal, aby žáci procházeli neinvazivním PCR testováním.

Předseda STAN si je prý vědom, že PCR testy jsou drahé; pokud vláda na počátku pandemie platila 700 korun za jediný respirátor, teď má zaplatit PCR testy, a ochránit tak děti před zavřením škol. „To už si nemůžeme dovolit,“ varoval Rakušan s tím, že žáci a studenti potřebují být v kontaktu se svými vrstevníky.

Konstatoval také, že ministerstvo sice sepsalo nějaký manuál, jak na počátku nového školního roku postupovat, ale některá doporučení z tohoto manuálu prakticky nelze dodržet. Podle Rakušana učitel, který vykládá látku, nestihne vedle toho sledovat, zda mají žáci, kteří nejsou očkovaní a otestovaní, nasazené roušky.

Ministr uznal, že všechna doporučená opatření nebude možné dodržet, ale jedním dechem dodal, že bude na ředitelích jednotlivých škol, jakou cestou se vydají.

V tu chvíli se ozvala Terezie Tománková

„Ty neočkované a netestované děti budou tak trochu bokem, mají mít roušku, mají odděleně svačit, nemají zpívat, nemají cvičit. Zvážili jste, jaký to na ně bude mít vliv?“ zeptala se s tím, že společensky je to velmi složitá otázka.

Plaga prozradil, že i toto zvažovali, a museli proti sobě postavit práva jednoho dítěte a práva početnějšího kolektivu.

Rakušan konstatoval, že tady neleží odpovědnost na bedrech Ministerstva školství, ale na bedrech rodičů, kteří by měli dovolit neinvazivní testování svých dětí tak, aby byly v bezpečí tyto děti, aby byla v bezpečí celá rodina, i rodiče a prarodiče těchto dětí. „Testování je přece v zájmu nás všech, ať už se chceme nechat očkovat, nebo nechceme,“ řekl předseda STAN.

Plaga tady Rakušanovi poděkoval za vstřícnost a apeloval na své dospělé spoluobčany, aby se nechali očkovat.

Rakušan žádal, že by vláda měla otevřít prostor i lidem, kteří sice nebyli očkovaní, ale stále mají po prodělání nemoci dostatečné množství protilátek. Plaga okamžitě upozornil, že ani odborníci se neshodnou na tom, která hladina protilátek je dostatečná.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila výhybku k podzimním volbám do Sněmovny, a Rakušan ihned vystartoval.

„Těch třicet tisíc mrtvých a zavřené školy v podstatě nejdéle v Evropě, to jsou dva neodpustitelné hříchy, na které by si lidé měli vzpomenout, až půjdou v říjnu k volbám,“ zdůraznil předseda STAN.

Hnojomety evidentně spustilo hnutí ANO. „Pokud se podíváte na čau lidi, já se na to nedívám, ale naši lidé, kteří se na to dívají, tak u toho trpí, a začervení tam vždycky, když se mluví o STAN nebo i naší koalici, a v poslední době je to celé červené. My stojíme proti soupeři, který nemá ani morální, ani finanční limity, ale my v té kampani prostě lhát nebudeme. My jsme nikdy neměli v programu zvýšení zdanění bydlení a nikdy jsme neměli v programu, že budeme někomu do bytu dávat migranty. Z toho vyplývá, že pan premiér je lhář,“ pravil Rakušan.

