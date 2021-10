Rakušan: Dostali jsme málo. Proto kroužky měly váhu

reklama

Předseda STAN Vít Rakušan v Lidových novinách připustil, že jeho koaliční kolega šéf Pirátů Ivan Bartoš není v jednoduché pozici, když musí spolustraníkům vysvětlovat, proč mají Piráti jen 4 poslance. Voliči s pomocí kroužků poslali do Sněmovny přednostně Starosty.

„Vnímám, že Ivan Bartoš teď nemá jednoduchou pozici. Doufám ale, že svoji pozici obhájí,“ vyjádřil naději Rakušan. Rakušan přislíbil, že Starostové budou k Pirátům velkorysí. Budou prý např. trvat na tom, aby Piráti byli součástí vlády a měli ministerské posty.

„Chtěli jsme získat dvacet, pětadvacet procent, toho jsme nedosáhli. Kroužky mají samozřejmě mnohem větší sílu u patnáctiprocentního uskupení. Kdybychom měli víc, mnoho to neudělá. A do třetice je to ta výhoda Starostů, že dáváme na kandidátky osobnosti, jež mají regionální příběh, známost a ve chvíli, kdy člověk dostane kandidátku do rukou, očima automaticky hledá jména, která zná,“ vysvětlil Rakušan propad Pirátů.

Společné memorandum pěti stran - ODS, lidovců, TOP 09, Pirátů a Starostů - je podle Rakušana vzkazem na Hrad prezidentu Zemanovi, že nikdo z pětice nebude jednat ani s ANO, ani s SPD. Jediná vláda, která může vzniknout, bude vláda těchto pěti stran.

„Je tu tedy jediná možná varianta, jak získat většinu. Zároveň tím vzkazujeme i to, že tahle země má spoustu problémů, blíží se naše evropské předsednictví, a pokud se do toho nepustíme rychle, pak to bude v neprospěch lidí. Máme možnost mít velmi rychle vládu s většinou.“

Rakušan věří, že takováto vláda bude fungovat. Sám sebe považuje za středového politika, který se se svými vrstevníky Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) dokáže shodnout na lecčems. Shodnou se v prvé řadě na tom, že je třeba uchovat v zemi životaschopnou demokracii.

„Ve sněmovně vždycky rozhodují v prvé řadě počty. Občas je to také tak, že spíš než to, jaký název strany má člověk za jménem, je důležité, jak tým funguje lidsky. Takovou zkušenost mám i z komunálu. Naše první volební období v Kolíně jsme měli neuvěřitelně pestrou radu a byla neuvěřitelně výkonná a soudržná. Na našem sněmu jsme jako hosty měli Martina Kupku z ODS, Markétu Pekarovou Adamovou z TOP 09, lidoveckého Mariana Jurečku i pirátského Ivana Bartoše. Jsou to generační souputníci, jejichž základ je stejný v tom, že demokracie je pro ně nesmírně důležitá. Obraz o pěti stranách je tak vyvažován tím, že jako lidé k sobě máme blízko, důvěřujeme si, známe se a ten cíl na horizontu, ke kterému možná máme trochu jiné cesty, je velmi podobný,“ upozornil Rakušan.

