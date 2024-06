Rakušan a masakr na FF UK? „Já státu nevěřím. A Foltýn mi to nenařídí.“

Informace z vyšetřovacího spisu o prosincovém vražedném řádění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ukazují v hodně nelichotivém světle především ministra vnitra Víta Rakušana a policejního prezidenta Martina Vondráška. Nepochybně každý z nás si pamatuje jejich opakované ujišťování veřejnosti o profesionálním zásahu policie, i o tom, že z její strany nedošlo k žádnému pochybení a že tragédii nešlo zabránit. Přitom v osudný den vrah vstoupil do budovy ve 13.23 hodin, pár minut po něm dorazilo šest policistů, ale zatímco se Kozák připravoval ve 4. patře na záchodech na zabíjení lidí, policisté prošli přízemí, nahlédli jen do prvního patra, dál jej nehledali a odešli. Tato laxnost je v přímém protikladu s telefonickým nahlášením bomby, které bývá vesměs plané, ale přesto policisté uvedený objekt pročešou od sklepa po půdu.

Anketa Jste spokojeni s výsledky vyšetřování masakru na Filozofické fakultě UK? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3916 lidí

„Vycházím z vyjádření obou pánů, které jsem zaznamenala v médiích, především veřejnoprávních a mainstreamových. Od začátku jenom mlží, neříkají pravdu a zatajují občanům informace. Jsem sama máma, a tak jsem přesvědčena, že se v první řadě musejí dozvědět informace – a pravdivé – všichni pozůstalí, ti, co byli zasaženi touto tragickou událostí. Vystoupení ministra vnitra i policejního prezidenta ve všech televizních i rozhlasových vstupech i na tiskových konferencích byla neprofesionální. Z jejich strany šlo o naprosté selhání jakékoli komunikace toho, co policie dělala. Vzhledem k tomu, že celá republika byla před Vánocemi ve smutku, truchlila a byla otřesena tím, k čemu došlo, si všichni zasloužíme dozvědět se pravdivé informace, jak to proběhlo,“ říká pro ParlamentníListy.cz Alena Maršálková, mediální poradkyně Pro Libertate, Institutu práva a občanských svobod.

Foltýn nám nemá co diktovat, abychom věřili státu

Ve světle Rakušanových a Vondráškových tvrzení pak jako absolutní výsměch veřejnosti vyznívají slova čerstvě jmenovaného vládního koordinátora strategické komunikace Otakara Foltýna, který se hned po nástupu do funkce nechal slyšet, že rozhodně potřebujeme, aby občané věřili svému státu. „Tento pán, bývalý šéf Vojenské policie, prohlásil o demonstrantech na Václavském náměstí, jichž se tam sešlo až sto tisíc, že jsou to frustráti. Proto tento člověk nemá takovou funkci vůbec zastávat. A už vůbec nemá právo nám diktovat, co si máme myslet, co máme říkat nebo že musíme věřit státu. Já státu nevěřím. Svým vyjádřením popírá Listinu základních lidských práv a svobod. Já mám právo získávat informace a na jejich základě si můžu svobodně udělat svůj názor. Nebude mi nikdo diktovat, jaký ten názor má být,“ ohrazuje se mediální expertka.

Fotogalerie: - Spiknutí s Kajínkem

Nelze se ovšem divit, že člověk více než dvacet let nasoukaný do vojenské uniformy a zvyklý žít jen ve světě rozkazů, čeká, že sklapnou i civilové a nechají si diktovat, co si mají myslet. „Vzhledem k tomu, jak se představitelé našeho státu chovají, jak nám vědomě lžou nebo mlčí, jim nemohu věřit. Zúčastnila jsem se setkání v Knihovně Václava Havla, které organizovali studenti žurnalistiky Univerzity Karlovy. Bavili jsme se o tom, jak média ten zásah prezentovala a jak se vyjadřovali oba zmínění pánové. Jejich neprofesionální přístup a neprofesionální přístup části médií mě utvrzuje v tom, že to nebylo tak, jak od nich bylo prezentováno. Nedivím se lidem, že státu nevěří. Navíc bych chtěla připomenout stěžejní upozornění, které jsme se z úst ministra vnitra dozvěděli krátce po tragické události, a to, že se policie zaměří na ty, kteří budou na sítích šířit spekulace či nepravdivé informace. Místo uklidnění jsme se dočkali výhrůžek,“ připomíná Alena Maršálková, o co Rakušanovi prioritně šlo.

Ve standardní demokracii by ministr vnitra odstoupil hned

Se závěry policie, že nikdo nepochybil, se nechce smířit Univerzita Karlova ani pozůstalí a podávají proti vyšetřování stížnost. Maminka jedné z obětí, Lenka Šimůnková, v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz tvrdí, že Rakušanovo vyjádření bylo účelové, že jen použil slova ke své obhajobě a nikdy nezapomněl prezentovat, že bylo vše ze strany policie v pořádku, ačkoli už dnes víme, že to tak nebylo. Žádá o vyvození důsledků pro viníky té tragédie, protože je přesvědčena, že se jí dalo zabránit a nemusela se stát. „Naprosto chápu maminku té dívky a stejně tak všechny pozůstalé. Bude to bolet, ta bolest nikdy nepřejde. Na druhou stranu je potřeba, aby ti, co veleli policejnímu zákroku, který neproběhl tak, jak měl, nesli odpovědnost. Je to asi klišé, když řeknu, že v každém jiném demokratickém státě by okamžitě odstoupil ministr vnitra, okamžitě rezignoval policejní prezident,“ poukazuje mediální expertka na svéráznou politickou kulturu v Česku.

Psali jsme: Nedbalá policie? Matka střelce Kozáka našla po ohledání doma nábojnici Matka zastřelené studentky řekla své Rakušanovi. Soustrast byla nejupřímnější, hádal se „Rakušane, otázky jsou jasný.“ Po 168 hodinách se to vylilo. Zle Policejní prezident šokoval: Vraždil střelec z fakulty i v Klánovicích?

Za zarážející považuje video ze zákroku na Filozofické fakultě, které na tiskové konferenci zveřejnili samotní policisté. „Na něm jsme všichni mohli vidět, že jim říká pán, který tam byl asi v recepci, že se střílí nahoře ve čtvrtém patře vpravo. A oni všichni zamířili po schodišti vlevo dolů a u toho rozbili snad 143 dveří. Prostě ten zásah byl neprofesionální, policisté sami řekli, že byl nekoordinovaný. Nebavme se proto o detailech, jestli šel někdo doprava, doleva, kde, kdo byl. Okamžitě měli nabídnout své funkce,“ nepochybuje Alena Maršálková. A neměli to být jenom oni. „Vždyť to juchání na Ministerstvu práce a sociálních věcí není dodnes vyřešeno. To všechno se musí srovnat. Pokud – a říkám to neustále – se nevyrovnáme s minulostí, nemůžeme jít dál. Kdybych byla politik a byla ve funkci tak zodpovědné, okamžitě rezignuji, protože to bylo selhání mě jako politika nebo mě jako policisty,“ ujišťuje.

Policejní šéf příliš brzy věděl, co se u masového vraha najde

Nedělá si však iluze o tom, že by tato vláda složená ze stran, jejichž představitelé mají plná ústa demokracie, ale v reálu „skutek utek“, jednala tak, jak se ve standardních demokraciích běžně děje. „Celý tenhle pětikoaliční kabinet, ať už jde o jakýkoli incident, jakoukoli událost, nekomunikuje a tutlá. Jeho hlavním cílem je neinformovat, neustále manipulovat veřejným míněním, lidi přesvědčovat nebo vymlčet. A další aspekt je, že neustále unikají nějaké podivné zápisy z toho vyšetřování. Proč to policie, pokud jí to trestní řád umožňuje, sama nezveřejní? Proč nejde s kartami ven? Já nečekám na omluvu, na vyjádření ministra vnitra nebo policejního prezidenta, ti už dávno neměli ve funkci být, ale na vysvětlení,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Alena Maršálková.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přidává ještě postřeh k oficiálním vyjádřením zástupců policie a ministra vnitra, nad nimiž zůstává rozum stát. „Když dojde k tragickému incidentu po 16. hodině a před 18. hodinou v televizním živém vstupu zazní, že policie dělá maximum, a pak před 20. hodinou řekne policejní prezident, že v Klánovickém lese, kde došlo k vraždě muže a novorozence, střílel tentýž pachatel z Filozofické fakulty, a že když provedou domovní prohlídku, tak určitě ztotožní zbraň, to přece není normální. Jak to mohl vědět? Dělali jednu botu za druhou, a to ve svých vlastních oficiálních vyjádřeních. To znamená, že pokud informovali, tak manipulovali s veřejností. Teď, když nemají argumenty, mlčí, protože by jinak museli s pravdou ven. A museli by přijmout odpovědnost. Ale to není jen u této tragické události, to je celá politika a komunikace pětikoaliční vlády,“ zdůrazňuje mediální poradkyně Pro Libertate, Institutu práva a občanských svobod.