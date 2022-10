Rakušan soptil u Moravce: Nezávislost ČT je důležitá. Pokud poslanci sdílí články PL, šíří dezinformace...

reklama

Spory mezi vládní koalicí a stranami opozice jsou v Poslanecké sněmovně na denním pořádku. Čtvrteční dopoledne zahájili poslanci procedurálním sporem souvisejícím s projednáváním písemné interpelace Patrika Nachera z hnutí ANO o omezování svobody slova na neomluveného premiéra Petra Fialu (ODS). Výměna názorů na to, jak dál postupovat, trvala na plénu i po přestávce.

Zástupci koalice obvinili opoziční poslance ze snahy o oddálení zahájení úvodní debaty o vládním návrhu na změny výběru členů rad České televize a Českého rozhlasu.

Nevyloučil proto, že si i pro tyto obstrukce bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, kterou hnutí ANO nominuje na místopředsedkyni Poslanecké sněmovny, na tuto pozici zatím počká: „My jsme jako vládní koalice chtěli od začátku respektovat, že hnutí ANO má právo na to, aby bylo zastoupené ve vedení Poslanecké sněmovny. Na druhou stranu v této chvíli je atmosféra mezi mnohými koaličními poslanci a poslankyněmi taková, že chuť do nějakého rychlého řešení tu úplně není,“ uvedl.

K Dostálové poté dodal: „V jedné své věci má ještě co vysvětlovat, když se díváme na velký poslanecký klub hnutí ANO, zda se tam nenajde nikdo, kdo by byl zvolen bez nějakého škraloupu do této funkce. Čekal bych, že hnutí ANO bude přicházet s kandidáty, kteří jsou volitelní,“ narážel na možné zneužívání poslaneckých náhrad Klárou Dostálovou v rámci vyšetřování korupční kauzy na Ministerstvu pro místní rozvoj.

„Pro Kláru Dostálovou bych s lehkým svědomím nehlasoval,“ uvedl Rakušan a poté přímo konstatoval, že on by pro ni nehlasoval.

Kontrovala mu Mračková Vildumetzová s tím, že je to důsledek toho, že nefunguje komunikace mezi vládní koalicí a opozicí. „Osobně si myslím, že je to tím, že ve volbách vytvořili pět klubů, mají pět předsedů a strašně moc přednostních práv. My bychom na základě výsledků parlamentních voleb měli mít ještě větší zastoupení ve vedení Sněmovny, než jsou dva místopředsedové. Nikdy nerespektovali naše návrhy,“ zdůraznila poslankyně.

Ministr Rakušan reagoval slovy. „Využít k obstrukci krátkodobou nepřítomnost premiéra ve Sněmovně… Petr Fiala je člověk, který na interpelace chodí, málokterý premiér v tom byl tak pilný. Tohle využíváte k útoku, když vy jste se chovali úplně jinak, premiér byl tolikrát omlouván z interpelací, to mě opravdu přijde neuvěřitelně licoměrné,“ rozezlil se na Mračkovou Vildumetzovou, že zapomíná, jak se za své vlády chovali k nim jako bývalé opozici.

Opřel se také do poslanců, kteří šíří články ParlamentníchListů.cz: „Pokud vy říkáte, že opravdová svoboda veřejnoprávních médií v této chvíli není tématem, tak já si právě myslím, že ve chvíli, když poslanci sdílejí články z Parlamentních listů apod., sami jsou už věřiteli dezinformačních zdrojů, tak v té chvíli si myslím, že je to velmi důležitý zákon práce do té neklidné doby, ta stabilita a nezávislost médií,“ argumentoval vicepremiér a poslankyně vyjadřovala gestikulací svůj nesouhlas.

Názor na sněmovní jednání připojil i senátor Láska, časté obstrukce podle něj nejsou legitimním právem opozice: „Vždy, když mám jít do Sněmovny obhajovat senátní tisky, tak z toho mám velmi špatné spaní. Obstrukce zůstává legitimním právem, pokud ji využijete jednou za volební období. Pokud z toho uděláte standard jednání, tak degradujete práci Sněmovny a lidé pak politice nevěří,“ uvedl.

„Jednání ve Sněmovně je pro mě vždy šok. Když přijdete obhajovat zákon, nikdo vás neposlouchá a neslyšíte vlastní slovo. Devět poslanců během jednání telefonuje, pan Faltýnek si tam dělá soukromou poradu, pan Foldyna tam řve z jednoho sálu na druhý na někoho z SPD, kdy půjdou na oběd, to je opravdu otřesný zážitek. Sněmovna by fakt měla zapracovat na tom, aby se začala chovat trošku jako zákonodárný sbor. Její vystupování je žalostné jako celku,“ hrozil se člen horní parlamentní komory.

Tématem také byly výsledky šetření GIBS, podle kterého zakleknutí autistického školáka ze strany policistů na Babišově mítinku v jihočeských Borovanech bylo v pořádku: „Abych mohl komentovat závěr GIBS, musel bych znát jejich zdůvodnění, které neznám. Viděl jsem jenom záběry z televize, tam mi zákrok nepřišel úplně v pohodě,“ komentoval očištění policistů ze strany GIBS Láska jako bývalý policista.

Ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Radim Dragoun se v rozhovoru pro Právo ještě předtím, než jeho podřízení vyšetřování uzavřeli, zastal policistů, kteří zasahovali na politických mítincích lídra ANO Andreje Babiše. Uvedl, že šlo o „mediální lynč“ vůči zakročujícím policistům.

Jeho vyjádření vicepremiér Rakušan odsoudil: „Pokud se něco vyšetřuje, pokud je to živá kauza a něco, kde nebyly zveřejněny záběry, měla by tu být velká komunikační střídmost, vůči médiím dvojnásob. Předčasné výroky, že je něco štvanice, v pořádku nejsou,“ míní ministr vnitra.

Podobně to vidí i senátor Láska: „Ředitel GIBS by si tohle neměl dovolit, protože on je zástupce orgánu, který bude dělat soudce. Proto si musí dávat velký pozor na to, jak vystupuje,“ podotkl.

Závěrečné téma bylo zrušení povinnosti pro občany používat datové schránky, která měla začít platit od začátku příštího roku. Automatické zavedení datových schránek pro občany po použití jejich elektronické identity bylo loni schválené jako součást zákona, který má usnadnit sdílení informací mezi úřady a urychlit digitalizaci státní správy. Povinné by podle Rakušana měly datové schránky zůstat pro živnostníky, Ministerstvo vnitra detaily představí na tiskové konferenci ve čtvrtek.

