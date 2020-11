Rána do USA: Černé duše a tupláky v korespondenčním hlasování. Tyhle volby budou známy jako zmanipulované!

Americké volby, covid i migranty v kamionu komentoval Vlastimil Tlustý v XTV. Volbu mezi Trumpem a Bidenem označil za poučnou pro Česko, aby si nezahrávalo s hlasováním na dálku. Zákaz vycházení mezi devátou a pátou je podle něho k ničemu, zvlášť na venkově. Šéf ČSSD Hamáček prý neměl slibovat, že lidi ochrání, když to není možné. A u migrantů je podle něho jasné, že přijeli za dávkami, s myšlenkou: „Přicházejí s nataženou rukou a říkají: chci se mít taky dobře, Xavere, a ty mi to zaplať.“

Hned zkraje hodnotil Tlustý americké volby. Prý se ukázalo, že americký systém má slabinu, tedy jak zpětně dokázat, že korespondenční hlasy jsou hlasy pravých lidí a že nejsou duplikované. „Že tam nejsou žádné černé duše ani žádné tupláky," vysvětlil polopaticky bývalý poslanec. Podle něj hrozí, že volby budou známy jako zmanipulované. Xaver si přisadil, že zatím neslyšel teorii, že do voleb zasáhl Putin. „To je logický. Od Putina by to musely být pytle hlasů pro Trumpa. Ale pro Bidena to nemůže být z Moskvy," mínil Tlustý. Dodal, že to je docela rána pro obraz Ameriky, kde všechno perfektně funguje. A moderátor si opět přisadil, že když Amerika exportuje demokracii, tak pokud je to takováto demokracie, tak by s exportem možná měla počkat. Tlustý pokračoval, že další vadou je systém volitelů, tedy že prezident není volen přímo.

Zdvojené hlasy podle Tlustého mohou být problém, který zpochybní celé volby, může vést až k požadavku na jejich opakování. Vysvětlil proč. Když budou stejné hlasy dva a pro stejného kandidáta, tak se jeden ubere. Ale když budou pro různého, který se škrtne?

Anketa Jste pro umožnění korespondenčního hlasování při volbách v České republice? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 16828 lidí

Přidal historku jednoho svého známého, který dohlížel na volby v jedné bývalé zemi Sovětského svazu. Kde zavedli hlasovadlo, se kterým občan odejde za plentu a zmáčkne tlačítko pro svého kandidáta. „To smrdí na kilometr,“ komentoval Xaver. „Pak se divte, že ten prezident, kterej tam zrovna vládl, získal 99 %,“ dodal Tlustý.

Dalším tématem bylo Česko a vláda Andreje Babiše, která podle předsedy ODS Petra Fialy nezvládla koronavirovou epidemii. Tlustý oponoval, že to nezvládl nikdo a Babišova vláda prý dělá chybu, když vytváří dojem, že to je vůbec možné. „Když jsem byl za váma, tak někde jsem viděl billboard, takovej ten chlapík v červeným svetru tam psal: My vás ochráníme. To jsou všechno blbosti. Proti tomu viru nás nikdo, ani tahle vláda, ani Babiš, v plném rozsahu nemůže ochránit. To nejde,“ mínil komentátor. A přiznal Fialovi oprávněnost kritiky, že to vláda slibovat neměla.

Ke koronaviru se Tlustý dostal i později, když souhlasil, že zákaz vycházení mezi devátou a pátou je k ničemu, zvlášť na venkově. Uvedl, že pokud by se udělal průzkum ve Slaném, kde bydlí, tak by počet couralů po večerce před zákazem a po něm byl stejný. „Když k tomu připočtete, že jsou zavřený hospody, kam by se toulali?“ dotazoval se. Dodal, že to je „úplná blbost, naprosto k ničemu“. Hodnotu mají opatření prý jen pro ty, kdo věří, že jim vláda zachránila život.

I na turecký kamion plný migrantů se dostalo. Tlustý prohlásil, že je evidentní, že dotyční jdou za lepší ekonomickou situací. „Jdou si pro peníze, abysme to řekli úplně přesně. To by bylo možná přijatelné, kdyby si je chtěli vydělat, tedy že by chtěli pracovat,“ řekl bývalý poslanec a jedním dechem dodal, že z toho, kam kamion mířil, je jasné, že si migranti jeli pro sociální dávky, a ne pracovat. „Přicházejí s nataženou rukou a říkají: chci se mít taky dobře, Xavere, a ty mi to zaplať,“ popsal jejich uvažování. Řešení je podle něj také jednoduché. „Musí se zaprvé říct, že když si někdo v Čechách nebo někde jinde v Evropě neplatí sociální pojištění, tak žádný dávky nemůže dostat. Ani korunu,“ prohlásil.

Jako příklad, jak se to má dělat, dal Austrálii. Ve které migranty vysadí na ostrově, s nímž má Austrálie dohodu. Tam se s migranty vedou pohovory. A nabídnou jim, že buď na australské náklady poletí zpátky i s malým kapesným, popřípadě že je rádi přijmou v Kambodži. „Oni tam moc nechtějí, do té Kambodži, protože tam není splněno, že by tam byly ty peníze,“ dodal. A třetí možnost je zůstat na ostrově a čekat, až nějaká australská firma dospěje k závěru, že jejich pracovní sílu potřebuje, že se za tu dobu něco naučili.

