Rasismus v hospodě! Kuchyň je zavřená, řekli mi. A bílí přitom jedli krkovičku, stěžuje si vnuk Arnošta Lustiga, poloviční Ind

Maminkou Světa Lustiga je Češka Eva, tatínkem je již zmiňovaný Ind. Sám Svět Lustig se narodil ve Švýcarsku a není ani tajemstvím, že má židovský původ. Sám toto vše považuje za „osobní směs“. „Máma nám říká míchaný vajíčka a takhle se cejtíme. Já se cejtím jako poloviční Čech a poloviční Ind. Jako Švýcar asi moc ne. Kromě toho, že chodím včas,“ uvedl Lustig.

Následně se již rozhovořil o rasismu, který je dle jeho zkušeností v Česku obvyklý. „Někdy je to mírné – třeba v restauraci řeknou, že nám nedají jídlo, protože prý není místo, i když vidíme, že stoly jsou prázdné,“ poznamenal Lustig s tím, že se mu staly i horší věci.

„Byl jsem třeba před několika lety na festivalu, který nebudu jmenovat, a jeden sekuriťák mě vzal a chtěl zbít. Měl jsem štěstí, že strýc Josef Lustig vytáhl kartu, že je novinář, a ten sekuriťák, nebo spíš ta opice se zklidnila,“ zmínil, že se to celé odehrálo kvůli jeho barvě pleti.

Mírné incidenty jsou pak prý na každodenním pořádku. „Třeba na člověka mluvím česky, ale on mi odpoví anglicky. Někdy to trvá například pět minut. Nebo když někomu vysvětlím, že matka je Češka a táta Ind, lidi to často úplně zmate, nerozumějí tomu, že sex funguje i mezi rasami a že to dítě pak může mluvit několika jazyky,“ vyprávěl Lustig.

A vzpomněl i na příhodu z centra Prahy, kdy si v jedné restauraci chtěl vzít guláš s sebou, ale číšník mu sdělil, že je kuchyně již zavřená. „Ale viděl jsem, že si bílí turisti objednávají vepřovou krkovičku. To bylo nehorázný,“ rozhořčil se a číšníkovi dle svých slov vmetl, že jde o rasismus. „A on mi řekl – jestli chceš vidět, co je rasismus, tak pojď ven a já tě zbiju. A pak se přidali další číšníci a venku ještě nějací další lidé. A to bylo v centru Prahy v neděli v deset večer,“ řekl mladý muž, kterého se podle něj nikdo nezastal. Jeho dědeček, spisovatel Arnošt Lustig by byl prý z takového chování velmi rozčilen a udělal by velkou scénu.

Závěrem se pak Svět Lustig vyjádřil k uprchlíkům a k migrační krizi. „Nevím, jestli by se tady cítili bezpečně a zda je místní kultura připravená je přijmout. Nejde jen o ně, ale taky o lidi, mezi které by přišli. Jestli mě jako polovičního Čecha společnost nepřijímá, jak by se mohl integrovat uprchlík? Musí se změnit celý systém. Až budeme moci uprchlíkům nabídnout dobrý a kvalitní život, pak určitě. Ale otázka je, jestli už je to realita,“ uzavřel se slovy, že Česko by určitě bylo o hodně úspěšnější, kdyby se naší zemi podařilo integrovat všechny menšiny, které tu jsou.

