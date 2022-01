Rath musel být stíhán. Bradáčová a oko u ODS. Vzpomínky starého sociálního demokrata

reklama

Anketa Je omluvitelné, že poslanec Farský jede na půl roku studovat do USA? Je to omluvitelné 1% Není to omluvitelné 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5201 lidí

Soud v úterý 11. ledna podmíněně propustil exhejtmana Středočeského kraje, ale také ministra zdravotnictví či prezidenta České lékařské komory, Davida Ratha. Odpykal si přes polovinu podmíněného trestu. Žádost o podmíněné propuštění podala organizace Svaz pacientů České republiky. Podle brněnského městského soudu bylo Rathovo hodnocení ze strany věznic velice kladné a pro nápravu bývalý hejtman udělal ve vězení maximum.

Příliš se to ale nelíbilo státní zástupkyni, která mínila, že u Ratha nenastala sebereflexe v takové míře, aby si uvědomil, co spáchal a jakým způsobem to mělo vliv na nahlížení na politiky. Připomněla také, že nezaplatil celý peněžitý trest. Podle ní by také bylo podmíněné propuštění Ratha předčasné, protože mu byl trest v související kauze nepravomocně o rok zvýšen.

Když zavřete známého politika, je to mnohem citelnější trest...

PL.cz se zeptaly právníka Jiřího Vyvadila, bývalého poslance a senátora, který byl v letech 1993 až 2010 členem ČSSD, tedy stejné strany jako David Rath, jak vnímá jeho propuštění. „Vnímám to tak, že je to v pořádku. Ve vězení si už vytrpěl dost. Nesmíme zapomínat, že není trest jako trest. Říká se tomu v trestní nauce citelnost. Když zavřete známého politika, hejtmana, poslance, tak je to mnohem citelnější trest – včetně sociálních následků – než normálního člověka,“ upozornil.

Jak informuje iRozhlas, policie Ratha zadržela v květnu 2012 se sedmimilionovým úplatkem, který si nesl v krabici od vína. Pražský vrchní soud později uznal Rathovu vinu v případech ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici nedaleko Prahy. V této takzvané první větvi kauzy Rath dostal sedmiletý trest vězení a také desetimilionový peněžitý trest a zákaz činnosti, a to za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a poškození finančních zájmů EU. Z částky zatím zaplatil zhruba polovinu. Rozsudek v této větvi korupční kauzy kolem Ratha loni potvrdil Nejvyšší soud, když odmítl všechna dovolání.

Ve druhé větvi kauzy prodloužil Krajský soud v Praze Rathovi nepravomocně trest ještě o rok, uložil mu také osmnáctimilionový peněžitý trest. Trestné činnosti kolem zdravotnických zakázek v kraji se podle senátu dopustilo i dalších osm obžalovaných lidí a devět firem včetně stavební firmy Metrostav. Druhou větví se teprve bude zabývat odvolací vrchní soud, a to v dubnu.

Když se podíváme na jeho proces, jaký byl? „Řeknu svůj jednoznačný dojem. On musel být stíhán, protože v té době si potřebovala paní Bradáčová udělat oko u tehdejší ODS. Vznikl totiž dojem, že je spřátelená s ČSSD, a proto se vyvinula tato akce,“ domníval se Vyvadil. Zcela netypicky se tato věc podle něj koncentrovala v severních Čechách, ačkoliv tam místně za normálních podmínek nepříslušela.

Psali jsme: Rozvrat. Okamura tvrdě obvinil Pavla Rychetského Au. Toto srovnání Jana Farského zaskočí Rath, oběť ČSSD. Blízké okolí odhalilo, co s ním bylo a bude Ostrava: S knížkou do života

„Člověk, který to udal, šel nejdříve do Brna a podal to nejvyššímu státnímu zástupci. Paní Bradáčová určila, že to bude tímto podivným způsobem. Jinými slovy – doktora Ratha zkoumali tak dlouho, až něco našli. Pak potom, jestli se něčeho dopustil, nebo ne, za to bych ruku nedal. Asi ano. Kdybych byl úplně surový – snad jen s výjimkou mě, já jsme takový hlupáček, každého politika na něco nachytáte. Čekali, pokud se nemýlím, tři čtvrtě roku, aby ho na něco chytli,“ konstatoval.

ČSSD se nemůže tvářit jako neviňátko

Bylo za tím i něco jiného, třeba sponzoring strany? „Ten tam určitě také byl, o tom není sporu. V tomto ohledu se ČSSD nemůže tvářit jako neviňátko. Tyto věci byly v té době zčásti stranickým sponzoringem. To nezpochybňuji ani na vteřinku. Navíc on měl smůlu, že byl aktivní a schopný,“ myslel si.

Bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek tvrdí, že za jeho vedení by se to nemohlo stát, a že by si Davida Ratha ohlídal. Je to možné? „S Jiřím Paroubkem jsem v trvalém kontaktu, ale nemohu tvrdit, že by se to podařilo. David Rath byl aktivní a neudržitelný. Měl z toho výdobytky kraj, i strana,“ uvedl.

A co by David Rath měl dělat teď? „Je lékař, takže asi toto. Pak mám pocit, že by se mu mělo dostat celkem přirozeně normálního zacházení. Vzpomeňme na Kajínka, tam to bylo mnohem závažnější, a dnes žije naprosto úctyhodným stylem života. Jsem v tomto tolerantní. Myslím, že každý člověk by měl mít šanci. Své si vytrpěl. Víc než kdokoliv jiný,“ uzavřel Jiří Vyvadil.



Psali jsme: Maskovaný státní převrat. A důvod?! Diplomat bourá řeči o Kazachstánu Uherské Hradiště zrevitalizuje ulice Prostřední a Mlýnská Primátor Zámečník: Budoucí sběrný dvůr získal souhlas EIA pro umístění kompostárny Čtyřprocentní Pekarová. Předchůdce Vondráček tvrdě rovná účet

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.