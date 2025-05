Řecký centrální bankéř chce nahradit dolar eurem

Trumpova administrativa vnesla do mezinárodního měnového systému nejistotu, kterou globální investoři již nemohou ignorovat. Tím, že narušuje volný obchod, otřásá globálními aliancemi, podkopává nezávislost Federálního rezervního systému a hrozí, že dolar bude využíván k politickým účelům, přiměla svět k otázce, zda je dolar stále bezpečnou sázkou. To by mělo být eurozónou varovným signálem, uvádí Stournaras ve svém komentáři pro The Economist.

Po desetiletí vládl mezinárodnímu měnovému systému dolar. Byl standardní měnou pro světový obchod, útočištěm v době krize a rezervou pro centrální banky na celém světě. Tato dominance poskytla USA obrovské hospodářské výhody. Může vytvářet obchodní deficity a financovat nadměrný příliv zboží a služeb tiskem dolarů. Síla měny zajišťuje, že se tyto dolary vracejí zpět do amerických státních dluhopisů, což snižuje náklady na financování fiskálních deficitů USA.

Na druhé straně Atlantiku mělo být euro více než jen regionální měnou. Od jeho vzniku v 90. letech 20. století si jeho tvůrci představovali nejen větší měnovou stabilitu a hospodářskou integraci v rámci Evropy, ale také měnu, která by mohla konkurovat dolaru na globální scéně.

V prvních dvou ohledech se jednotná měna osvědčila. Evropská centrální banka zavedla důvěryhodnou měnovou politiku, a to i tváří v tvář finančním krizím, šoku z covidu-19 a válce na Ukrajině. Tím, že společná měna odstranila přímé transakční náklady spojené s výměnou národních měn i kurzové riziko mezi členskými státy EU, posílila obchod mezi členy eurozóny.

Třetí ambice – aby se euro stalo skutečnou těžkou vahou – však zůstává nenaplněna. Navzdory dvěma desetiletím pokroku je globální působení měny stále omezené. Její podíl na mezinárodních rezervách a obchodní fakturaci je jen o málo vyšší než celková váha starších měn, které před čtvrt stoletím nahradila.

Dolar zůstává silný díky důvěře, ale euro má šanci

Historicky se síla dolaru opírala nejen o velikost ekonomiky USA, ale také o předvídatelnost jejích institucí, o její závazek k otevřeným trhům a o globální akceptaci amerického vůdcovství. V uplynulých osmi desetiletích dolar odolával válkám, recesím a finančním kolapsům především proto, že po sobě jdoucí administrativy USA tyto základní závazky zachovávaly.

Novinkou dneška je, že tato kontinuita byla přerušena, čímž se otevírá příležitost pro jinou měnu, aby zpochybnila globální nadvládu dolaru. Investory po celém světě by mohla přitahovat stabilní a spolehlivá alternativa. Potenciál čínského jüanu jako globální alternativy brzdila přísná státní kontrola a kapitálová omezení. To představuje pro eurozónu důležitou příležitost a zároveň vážnou výzvu.

Euro se nemůže stát alternativou k dolaru přes noc. Musí být podpořeno silnější, integrovanější a růstově orientovanou ekonomikou eurozóny. Základy jsou již vytvořeny. Vedoucí představitelé eurozóny jsou i nadále odhodláni podporovat stabilitu, volný trh, demokracii a právní stát. Euro má oporu v politicky nezávislé a důvěryhodné centrální bance, která je odhodlaná dodržovat svůj mandát v oblasti cenové stability, tvrdí bankéř.

Evropa potřebuje dokončit měnovou unii, aby získala důvěru světa

Nedávné iniciativy v hospodářské politice EU signalizují výrazný obrat směrem ke strategické odolnosti. Stimulační opatření v Německu, která následovala po jeho historickém rozhodnutí uvolnit fiskální pravidla oznámeném v březnu, by mohla podnítit hospodářský růst, který se přenese do celé měnové unie. Iniciativa Evropy v oblasti zbrojení, pokud bude sladěna s investicemi do nejmodernějších technologií, má potenciál nejen zvýšit poptávku, ale také posílit dlouhodobou produktivitu kontinentu, uvádí Stournaras.

Ve stejnou dobu má centrální banka za cíl podporovat inovace v platbách a snížit závislost na poskytovatelích platebních služeb mimo Evropu. V oblasti klimatu se Evropa i nadále zavazuje k ambiciózním cílům, díky nimž by měla mít dobrou pozici pro přilákání globálních ekologických investic, míní řecký ekonom.

„Aby však tyto kroky vzbudily globální důvěru v naši měnu, musíme dokončit práci na dokončení naší měnové unie. To by znamenalo dokončit bankovní unii EU, pokročit v unii kapitálových trhů a přejít ke „společné fiskální kapacitě“, tedy ke společnému systému řízení veřejných financí. Musíme více zapracovat na posílení konkurenceschopnosti Evropy tím, že nalezneme způsoby, jak zvýšit produktivitu, inovace a investice – aniž bychom se zbytečně drželi těžkopádných předpisů. Dobrou zprávou je, že máme plán. Začínáme se řídit návrhy, které připravili Enrico Letta a Mario Draghi, dva bývalí italští premiéři, na podporu jednotného trhu a zvýšení evropské produktivity a konkurenceschopnosti. Tuto práci musíme dokončit do dvou let,“ tvrdí.

Budoucnost eura závisí na odvaze evropských lídrů

Unie úspor a investic, kterou Evropská komise představila v březnu, bude mít zásadní význam pro zlepšení způsobu, jakým finanční systém směřuje úspory do produktivních investic, včetně plánu ReArm Europe. Doprovodný plán EU si klade za cíl snížit byrokracii a zjednodušit pravidla pro podniky v naději, že podpoří podnikavost. A co je pro euro zásadní, Evropa může stavět na finančním nástroji Next Generation EU, který byl vytvořen na podporu zotavení po krizi covid-19, a nabídnout tak „společné bezpečné aktivum“ – zjednodušeně řečeno, něco, co je v EU nejblíže státním dluhopisům, uvádí s tím, že realizace těchto iniciativ by Evropě zajistila mnohem lepší pozici pro přilákání globálních investorů a překlenula by propast mezi ní a USA tím, že by nabídla hlubší a likvidnější finanční trhy.

Vzhledem k tomu, že celosvětové pochybnosti o roli dolaru rostou, musí být Evropa připravena odpovědět na volání po seriózní alternativě. Silnější euro na mezinárodní scéně by nejen poskytlo investorům větší výběr. Pomohlo by vytvořit stabilnější, vyváženější a odolnější globální měnový řád. A pro Evropu by to znamenalo posílení strategické autonomie. „Evropští představitelé již dříve ukázali, že v krizi dokážou jednat odvážně. Je načase, aby se opět chopili příležitosti. Mohou tak přispět k tomu, aby se euro z regionálního úspěchu stalo standardem, na který se může spolehnout celý svět,“ tvrdí Yannis Stournaras.

