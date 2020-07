Redaktor Řezníček: Doufal jsem, že volba do Rady ČT bude normální. Nebyla

reklama

Řezníček v rozhovoru pro Český rozhlas prohlásil, že Spojené státy jsou vlastně dvěma zeměmi spojenými do jedné federace. Na jedné straně stojí liberálně smýšlející obyvatelé velkých měst především na východě země – a proti tomu stojí konzervativní jih. Podle Řezníčka je propast mezi těmito dvěma skupinami lidí tak hluboká, že se prý dá mluvit o studené občanské válce.

„Za ten stav, ve kterém se Spojené státy nacházejí, můžou obě dvě strany,“ zdůraznil Řezníček.

„Jih má pocit, že mu do toho sever příliš kecá, když to řeknu velni lidově, že jsou chapadla federální vlády příliš dlouhá, že je nenechají dýchat. A pak tady máte liberály, kteří říkají – ‚my známe recepty na to, abychom se posunuli dál... my máme tyhle progresivní nápady, tohle se musí změnit... my už jsme se posunuli dál než ten zkostnatělý jih‘,“ rozváděl situaci v USA host Barbory Tachecí.

Pár slov věnoval i blížícím se prezidentským volbám v USA. Před obřím rozjezdem koronavirové epidemie v zemi byl prý Řezníček přesvědčen, že Donald Trump obhájí svůj mandát. Ale počínání federální vlády v časech koronaviru Trumpovy šance notně oslabilo, takže teď už si prý Řezníček není jistý, kdo se stane prezidentem.

V koronavirové epidemii prý hraje roli i skutečnost, že Američané jsou hodně svobodomyslní a jsou přesvědčeni, že stát jim nemá co nařizovat, aby si platili nemocenské pojištění nebo aby nosili roušky. Jenže pak je tu část společnosti, která v nošení roušek vidí smysl a zlobí se na prezidenta Trumpa, že je dlouho odmítal nosit.

Ve druhé polovině rozhovoru došlo i na situaci v ČT. „Martine, zažíváte v České televizi nějaký typ tlaku?“ otázala se Barbora Tachecí. A Řezníček odpověděl.

„Nemyslím si, že by ten tlak byl jiný, než bych očekával v hlavní televizní veřejnoprávní instituci v zemi. Je to tlak spojený s tím, abychom odváděli co nejlepší práci. Je to tlak spojený s tím, že je naše práce rozebírána v médiích. Aniž byste si to uvědomovala, tak určitý tlak tam je,“ vysvětlil Řezníček.

Nechtěl se však vyjadřovat k volbě nových členů Rady ČT. Zůstal jen v obecné rovině.

„Doufal jsem, že jsme se 30 let po změně poměrů v ČR dostali do situace, kdy volba do rad veřejnoprávních institucí nebude vzbuzovat emoce a úvahy o tom, zda je ten člověk s to plnit své povinnosti. Myslel jsem si, že to jednou bude standardní volba, ale to se bohužel neděje,“ sdělil.

