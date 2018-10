Redaktor, který potápěl Šlechtovou, nyní cílí na Zemana. Prý naléhal na to, aby vláda odvolala šéfa BIS

Prezident Miloš Zeman pracuje na dalším prosazení své vůle. Tentokrát by prý rád dosáhl výměny na postu šéfa civilní kontrarozvědky – Bezpečnostní informační služby (BIS), informuje redaktor Lidových novin Martin Shabu. Ten v minulosti zveřejnil sérii kritických článků proti někdejší ministryni obrany Karle Šlechtové. „Zeman třikrát naléhal, aby vláda odvolala ředitele BIS Michala Koudelku,“ prozradil Lidovým novinám vysoce postavený vládní činitel. Podle některých zástupců opozice jde o naschvály hlavy státu.

Jak známo, BIS je úřad, který má ze tří českých tajných služeb největší pole působnosti. Když se redakce Lidových novin dotazovala Hradu, proč Zeman naléhal na odvolání Koudelky, který je ve funkci od srpna 2016, nedostalo se jí jasné odpovědi. „Otázku ponechávám zcela bez odpovědi,“ sdělil prezdientský mluvčí Jiří Ovčáček.

K fungování BIS, která má na starosti bránit pronikání cizích špionů na české území, boj s terorismem i ochranu ekonomických zájmů země, vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) výhrady prý nemá. „Nevidím důvod, proč měnit pana plukovníka Koudelku. To je špičkový profesionál,“ řekl.

Faktem zůstává, že v procesu jmenování a odvolávání ředitele tajné služby BIS nehraje prezident žádnou roli. Jmenuje ho totiž vláda po projednání v bezpečnostním výboru Poslanecké sněmovny. Prezident je ale příjemcem utajených zpráv, které zpravodajci připravují. Může jim také zadávat úkoly.

Vztah s prezidentem je z tohoto důvodu i pro ředitele BIS důležitý, a to nejen kvůli povýšení. Není to tak dlouho, co na sebe kontrarozvědka a prezident narazili. Naposled, když jí Zeman zaúkoloval, aby zjistila, zda se v Česku vyráběl novičok, tedy látka, kterou byl otráven ruský dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera v britském Salisbury.

BIS přišla se závěrem, že látka, kterou použili v Londýně dva agenti ruské vojenské rozvědky GRU, se zde nevyráběla. Zeman však veřejně prohlásil, že na základě informací od vojenské rozvědky dospěl k názoru, že se zde nebezpečná látka produkovala i testovala. Hned poté se sešla Bezpečnostní rada státu, které se vedle ředitele Koudelky a premiéra zúčastnil i šéf Vojenského zpravodajství Jan Beroun, aby následně Úřad vlády vydal prohlášení, že: „V České republice nebyla nikdy vyráběna, vyvíjena ani skladována žádná látka typu novičok.“

Trnem v oku byl Koudelka pro Hrad i v souboji ohledně vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA, o což kontrarozvědka usilovala. Zeman se tehdy výrazně zasazoval, aby byl vrácen Moskvě, připomněly Lidové noviny.

Koudelku do funkce prosadil bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), který neměl dobré vztahy se Zemanem. U premiéra Babiše si ale Koudelka udělal plus, když mu pomohl díky osobním kontaktům zařídit schůzku s britskou ministerskou předsedkyní Theresou Mayovou.

K článkům Martina Shabu proti Šlechtové: Šlechtové nadávali, že platí moc za salónek na letišti. Ale pak se zjistilo, kolik za něj platil její kolega Herman Jsem čistá a nezkorumpovatelná, ozvala se znovu Karla Šlechtová. A vrátila se ke kauze „salónek na letišti“ Exministryně Šlechtová vypěnila a zveřejnila, co se mělo objevit v novinách, ale neobjevilo „Mediální lynč!" řekla Šlechtová. Zmapovali jsme, co všechno se o ministryni psalo. Vychází najevo zajímavé věci. Víme, jaké další „kompro" se chystá

Proti změnám na vlivném postu šéfa kontrarozvědky se staví prý zástupci opozice. „Koudelka si vede dobře,“ řekl jasně předseda kontrolního výboru k BIS ve Sněmovně Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Ani podle zástupce ODS v kontrolní komisi a sněmovního matadora Marka Bendy není ke změnám důvod. „Pod panem Koudelkou pracuje BIS ke spokojenosti členů kontrolního orgánu. Na rozdíl od některých jiných služeb i ozbrojených sborů. Pokud se týká povyšování na generála, podle otevřených zdrojů jde o naschvály pana prezidenta,“ řekl pro LN Benda a dodal, že s těmi v jeho druhém volebním období asi nic moc neuděláme.

